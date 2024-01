Le service client est un aspect essentiel pour toute entreprise. Nous avons donc voulu en savoir plus sur le service client de Parions Sport.

Contacter le service client Parions Sport par téléphone

Bon pour Parions Sport, il est possible de contacter son service client par téléphone. Cela peut être très intéressant en cas de problème plus complexe qui nécessite de parler à quelqu’un de vive voix.

Si vous souhaitez contacter le service client par téléphone, vous devez composer le 0 969 36 60 60. Ce numéro de téléphone est disponible du lundi au samedi de 9h à 21h. Vous pouvez aussi contacter ce numéro les dimanches ou les jours fériés, et ce de 14h à 18h.

Enfin, il est important de préciser que pour joindre le service client de téléphone c’est un appel non surtaxé. Autre point important, le site Parions Sport propose un service dédié aux personnes sourdes et malentendantes.

Il suffit de cliquer sur le pictogramme correspondant pour bénéficier d’un service adapté (appel via un interprète, un codeur ou un transcripteur). Ce service est disponible du lundi au vendredi (9 h - 19 h) et le samedi (9h - 12h).

Obtenir de l’aide par e-mail

Si le problème ou la question est peu urgente, vous pouvez contacter le service client de Parions Sport via e-mail. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la section FAQ du bookmaker. Cela vous permet d’accéder à tout un panel de questions, si vous ne trouvez pas la réponse à votre problème, vous pouvez alors envoyer un message à l’équipe de Parions Sport.

Pour obtenir de l’aide via e-mail, vous devez vous rendre à l’adresse https://www.fdj.fr/infos/faq. Vous n’aurez peut-être même pas besoin de contacter directement un conseiller via le formulaire de contact. En effet, la FAQ du site Parions Sport est plutôt bien fournie.

Le live chat Parions Sport

Si vous souhaitez une réponse instantanée, alors le live chat est l’option idéale. L’accès à ce service est très simple. Dès que vous arrivez sur le site de Parions Sport, un pop-up “besoin d’aide” apparaît. Vous n’avez qu’à cliquer sur ce pop-up pour entrer en contact avec un des conseillers du service client de Parions Sport.

Une fois que vous cliquez sur “besoin d’aide”, la page s’agrandit pour laisser place à un chat. Il vous suffit alors de taper votre question, et d’attendre d’être mis en relation avec un conseiller.

Il est important de spécifier qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte joueur pour accéder au live chat. Ce dernier est disponible dès la page d’accueil, et ce du lundi au samedi (9h - 21h).

Contacter Parions Sport sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien de nombreuses personnes. Les joueurs aiment pouvoir contacter rapidement et facilement leur site préféré. Et cela, Parions Sport de la FDJ l’a bien compris.

En effet, Parions Sport est présent sur de nombreux réseaux, comme X (anciennement Twitter), Instagram ou encore Facebook. Si vous utilisez l’un de ces réseaux sociaux, il vous est donc tout à fait possible de contacter le service client par ce biais-là.

Encore une fois, vous n’avez pas besoin d’avoir de compte joueur pour contacter Parions Sport via les réseaux sociaux. Il vous suffit d’avoir un compte sur le réseau social en question.

Envoyer un courrier à Parions Sport

En plus des méthodes que nous avons évoquées précédemment, Parions Sport peut aussi être contacté par voie postale. Pour utiliser cette option, vous devez adresser votre courrier à l’adresse suivante :

Service client FDJ TSA 36 707

95 905 CERGY PONTOISE Cedex 9

Pour que votre demande soit bien traitée, veillez à expliquer clairement votre problème et à bien noter vos informations (identifiant, numéro de compte joueur, votre identité). Bien évidemment, si vous choisissez cette option, les délais de traitement de votre demande seront bien plus longs que pour les autres méthodes.

Contacter Parions Sport pour valider son compte

Pour profiter pleinement de la plateforme, et notamment pour retirer vos gains éventuels, une étape est essentielle. Il s’agit de la validation de votre compte joueur. Une fois votre inscription sur Parions Sport faite, le bookmaker va vous demander de fournir des justificatifs afin de s’assurer de votre identité.

Cela se fait en deux étapes :

Première étape : vous devez fournir un justificatif d’identité (copie recto/verso de votre carte d’identité, copie du volet n°2 de votre passeport ou recto de votre permis de conduire) ; Deuxième étape : vous devez fournir le code confidentiel que Parions Sport a envoyé à votre domicile (cela permet de vérifier votre adresse) ;

Cette procédure peut prendre un peu de temps, il est donc conseillé de la faire le plus rapidement possible. Si possible dès le jour de l’inscription. Vous pouvez fournir les documents au service client de Parions Sport via courrier ou via e-mail. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à les contacter pour qu’ils vous aident à valider votre compte.

FAQ

Parions Sport est-il un site fiable ?

Oui, le site Parions Sport en Ligne est fiable. Il est détenu par la FDJ (Française Des Jeux), une entité reconnue. De plus, le site possède une licence délivrée par l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux, anciennement appelée l’ARJEL).

Comment contacter le service client de Parions Sport ?

Le service client est accessible de nombreuses manières. Pour satisfaire ces utilisateurs, Parions Sport met à disposition les moyens de contact suivants : téléphone, e-mail, courrier et réseaux sociaux.

À noter qu’un service spécialement dédié aux personnes sourdes et/ou malentendantes est également à disposition.

Comment s’inscrire sur Parions Sport ?

Pour s’inscrire sur Parions Sport, il faut se rendre sur la page d’accueil du site et cliquez sur “S’inscrire”. Vous devez ensuite remplir les champs demandés. Validez votre inscription puis effectuez votre premier dépôt.

Pour pouvoir retirer vos gains et profiter pleinement du site, une vérification de votre compte sera nécessaire (vous devrez fournir des justificatifs d’identité).

Quels sont les moyens de paiement disponibles sur Parions Sport ?

Sur Parions Sport, plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition. Pour les dépôts et les retraits, vous pouvez opter pour les méthodes de paiement suivantes : Paysafecard, Paypal et les cartes bancaires (Visa, Mastercard).