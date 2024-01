Service client Bwin: comment le contacter ?

Il faut s'informer sur les moyens de joindre le support avant de s'inscrire sur un opérateur. Voici ce qu'il faut savoir sur le service client Bwin.

Contacter le service client Bwin par téléphone

C'est la première des solutions proposées par Bwin. Pour espérer joindre son service client, il reste très simple de le faire via son téléphone. Un numéro est mis en place pour contacter le support de Bwin. Le numéro est le suivant : +32 28 946 333. Des frais supplémentaires peuvent exister en fonction de votre forfait. Il faut d'ailleurs noter que cette solution est disponible une bonne partie de la semaine.

Il est possible de joindre le service client Bwin par téléphone du lundi au dimanche, de 9h00 à 22h00. Une assistance est d'ailleurs offerte en français et en anglais. Quand vous avez le conseiller au bout du fil, vous pouvez lui poser votre question. Il tentera de faire tout son possible pour vous répondre le plus clairement possible. Nul doute que vous serez nombreux à profiter de ce moyen pour régler vos soucis sur le bookmaker.

Obtenir de l’aide par mail

Lors de l'inscription, vous avez certainement l'intention de trouver l'adresse mail du bookmaker, pour le contacter au moindre problème. Il est toutefois important de noter que Bwin ne permet pas de le joindre depuis sa boîte mail. En effet, il n'y a aucune adresse du support qui est indiqué sur son site de paris sportifs. Soyez rassurés, vous pouvez tout de même les contacter via un formulaire de contact, comme on vous l'explique un peu plus bas.

Le live chat de Bwin

Avec le téléphone, c'est certainement la solution la plus appréciée par les clients d'un bookmaker. En effet, elle permet d'avoir une réponse quasiment instantanée. Les joueurs réguliers de Bwin auront le sourire. Un live tchat est disponible sur ce bookmaker. Il est disponible tous les jours de 7h00 à 00h00. Une excellente nouvelle pour entrer en contact très rapidement avec un conseiller du bookmaker.

Il faudra d'abord accéder à la rubrique « contact », disponible en bas de page. La FAQ ne vous permet pas de trouver la solution à votre réponse ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le signaler et rejoindre les différentes solutions du service client. Il y aura alors le live tchat dans cette rubrique. Lorsque vous y êtes dans les heures où il est disponible, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus.

Une fenêtre va ensuite apparaître pour vous mettre en contact avec un conseiller. Il faudra alors lui expliquer le problème, pour qu'il puisse le résoudre.

Le formulaire de contact de Bwin

Bwin permet également de le contacter directement via un formulaire de contact ! Pour retrouver cette solution, il faudra se diriger en bas de page et cliquer sur le bouton « contact ». C'est d'abord vers la FAQ que vous allez accéder. Le bookmaker vous permet de retrouver la solution, sans passer par son service client. Quand vous avez rejoint la rubrique de votre choix, mais que vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez dire que vous avez toujours besoin d'aide.

Dès lors, les utilisateurs vont retrouver un onglet « e-mail ». Il faudra cliquer dessus pour lancer la procédure. Il sera impératif de remplir le formulaire de contact. Le prénom, le nom de famille, l'e-mail, la date de naissance et l'objet de la demande seront à indiquer. Il ne manquera plus qu'à saisir son problème, avant d'envoyer le message. Sachez d'ailleurs que vous pouvez joindre des photos à votre requête.

Quand vous envoyez la demande, il faudra ensuite attendre la réponse du conseiller. Le service client de Bwin tentera de vous répondre dans les plus brefs délais.

La FAQ Bwin

Il n'y a pas que le service client de Bwin qui vous permettra de régler un problème. Comme on a déjà pu le mentionner au préalable, une FAQ est disponible sur ce site de paris sportifs. Elle permet de retrouver la réponse aux questions les plus fréquemment posées. Il est d'ailleurs obligatoire de passer par cette section, pour tenter de joindre le support de Bwin.

C'est sur cette FAQ que vous allez tomber au moment de cliquer sur le bouton « contact ». L'utilisateur peut alors retrouver les questions les plus fréquentes, mais il peut également se diriger vers la catégorie qui l'intéresse. Un problème avec un retrait ? Rejoignez donc la rubrique adéquate ! Le support de Bwin répond à plusieurs questions concernant le retrait.

Bien évidemment, si vous n'avez pas la réponse à votre question, ce n'est pas bien grave ! C'est à ce moment que vous pouvez décider d'entrer en contact avec le service client du bookmaker.

Contacter Bwin sur les réseaux sociaux

Il faut savoir que Bwin est également présent sur les réseaux sociaux. Les joueurs pourront suivre ce bookmaker via Facebook et Twitter. Ils auront alors de quoi être informés des dernières actualités du site de paris sportifs. Ils pourront également tenter de contacter le compte de Bwin directement en message privé. Il n'est cependant pas certain d'avoir une réponse d'un conseiller qui pourrait vous dire de passer directement par le service client.

Contacter Bwin pour valider son compte

Après avoir réalisé une inscription sur Bwin, il reste cependant une étape pour retirer ses bénéfices. Le nouveau client doit absolument faire valider son compte joueur. Le support de Bwin attend alors une photocopie d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un RIB. Pour faire parvenir ces documents, il n'est pas obligatoire de passer par le service client de Bwin. Vous pouvez directement les télécharger depuis votre compte joueur.

FAQ – Service client Bwin

Quel est le meilleur moyen de contacter le service client Bwin ?

Cela dépend des préférences de chacun des joueurs. Difficile cependant de ne pas se laisser séduire par le live tchat de Bwin. C'est une solution qui permet d'avoir une réponse en seulement quelques instants.

Puis-je contacter le service client Bwin depuis mon téléphone ?

Bien évidemment, Bwin propose une appli mobile. Celle-ci reste d'ailleurs très complète. Il ne sera pas bien compliqué de l'utiliser, pour contacter le service client de Bwin. De quoi avoir les moyens de régler ses problèmes de n'importe quel endroit.