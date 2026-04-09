Pronostic Serbie vs Angleterre 09/09/2025 : un match peu prolifique à Belgrade

Après une victoire peu convaincante contre la modeste Andorre ce week-end, l'Angleterre de Thomas Tuchel affrontera des adversaires bien plus coriaces en Serbie mardi soir.

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Pronostic Serbie vs Angleterre : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Serbie vs Angleterre

Match nul à une cote de 3,50 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,58 avec Winamax

Morgan Rogers buteur à tout moment à une cote de 4,20 avec Winamax

La Serbie et l'Angleterre devraient se quitter sur un match nul serré et tendu 1-1 à Belgrade.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Angleterre a remporté les quatre matchs qu'elle a disputés. Malgré cela, la pression monte sur l'entraîneur Thomas Tuchel alors que son équipe affronte un défi de taille en Serbie mardi soir. Les Serbes sont déterminés à décrocher une victoire pour consolider leur deuxième place dans le Groupe K. Ils sont invaincus dans leur campagne de qualification et ont gardé leur cage inviolée à trois reprises. Cependant, ils n'ont trouvé le chemin des filets que quatre fois.

La Serbie a assuré une victoire 1-0 en Lettonie samedi, grâce à un but précoce de Dusan Vlahovic en première mi-temps. C'est une équipe très solide et agressive qui peut certainement poser de nombreux problèmes aux Three Lions sur les coups de pied arrêtés.

La campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026 a été plutôt décevante jusqu'à présent. Tirée dans un groupe avec Andorre, la Lettonie et l'Albanie, beaucoup s'attendaient à des feux d'artifice et à de nombreux buts sous la direction de leur nouvel entraîneur, Thomas Tuchel.

Cependant, beaucoup soutiendraient que cette équipe a régressé depuis la nomination de Tuchel. L'équipe a semblé lente et a souvent manqué d'ambition offensive. Cela était évident lors de leur récent match contre Andorre, où ils n'ont enregistré que 11 tirs au but malgré 83 % de possession de balle. Ils devront afficher une performance plus déterminée pour obtenir les trois points à Belgrade mardi soir.

Les effectifs probables pour Serbie vs Angleterre

Composition attendue de Serbie : Petrović; Živković, Milenković, Eraković, Pavlović, Samardžić, Maksimović, Gudelj, Terzić, Mitrović, Vlahović

Composition attendue de Angleterre : Pickford ; Lewis-Skelly, James, Burn, Guehi, Rice, Anderson, Madueke, Gordon, Rogers, Kane

Un nul pourrait suffire à l'Angleterre

Avec 12 points en quatre matchs, un nul à Belgrade suffira à l'Angleterre. Cela maintiendrait la Serbie à cinq points derrière les Three Lions, avec un match en moins. Thomas Tuchel est un entraîneur pragmatique axé sur la stratégie de tournoi, et il comprendra l'importance d'éviter la défaite cette semaine. Étant donné la position dominante de l'Angleterre dans le Groupe K et leurs performances peu inspirantes lors des récents matchs, un nul est l'issue la plus probable sur le marché des cotes de match.

La Serbie sera soutenue par un public passionné à Belgrade et possède des menaces offensives éprouvées, telles qu'Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic. Vlahovic a marqué en Lettonie samedi après-midi en tant qu'attaquant solitaire. Cependant, il pourrait être associé à Mitrovic mardi dans un match qu'ils accueilleront avec plaisir, surtout compte tenu de la forme récente de l'Angleterre.

Pronostic 1 Serbie vs Angleterre : Match nul à une cote de 3,50 avec Winamax

Deux défenses solides s'affrontent

Malgré leur forme offensive, l'Angleterre – comme la Serbie – n'a pas encore encaissé de but dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les matchs entre deux défenses solides se traduisent généralement par une rencontre très serrée et tendue

C'est exactement ce qui est attendu mardi soir. Après une victoire étroite de deux buts contre Andorre, l'Angleterre sera plus prudente que d'habitude à Belgrade. La Serbie sera déterminée à éviter une défaite, car cela pourrait permettre à l'Albanie de contester la deuxième place dans le Groupe K.

Les marchés de paris suggèrent qu'il y a 60,24 % de chances que moins de trois buts soient marqués. Cependant, cette probabilité pourrait même être plus proche de 65 % ou plus, surtout que les options offensives de l'Angleterre derrière Harry Kane ne sont pas encore performantes de manière cohérente.

Pronostic 2 Serbie vs Angleterre : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,58 avec Winamax

Rogers pour marquer son premier but en équipe senior pour l'Angleterre

Marcus Rashford et Eberechi Eze n'ont pas su tirer parti de leur chance de se faire remarquer en équipe senior d'Angleterre contre Andorre. Tuchel est susceptible de faire des changements dans le dernier tiers contre la Serbie suite à une performance offensive décevante contre les modestes.

Morgan Rogers d'Aston Villa est impatient d'avoir une opportunité de jouer. Le joueur de 23 ans est fort et physique, ce qui offrira un bon duel contre la défense serbe qui aime également défendre en individuel. C'est un talent prometteur qui a marqué 14 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

Rogers a actuellement une cote avec seulement 25 % de chances de marquer à tout moment mardi, mais cela dépend largement de son inclusion dans le onze de départ. Cependant, s'il l'est, cela pourrait être le pari de valeur de ce trio de pronostics Serbie vs Angleterre.