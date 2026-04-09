Pronostic Rennes vs Lyon, l’affiche offensive de la fin de semaine

Le pronostic Rennes vs Lyon de notre expert Ligue 1 pour ce dimanche 14 septembre. Un match serré entre deux très bonnes équipes du championnat.

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Les meilleurs paris pour Rennes Lyon

Voici les trois sélections de notre expert du football français pour l’ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 :

Rennes gagne remboursé si match nul ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 55 % de voir Rennes remporter la rencontre.

But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,51 sur Unibet, soit une probabilité de 66 % de voir les deux équipes marquer.

Plus de 2,5 buts lors de la rencontre ⭐ à la cote de 1,61 sur Unibet, soit une probabilité de 62 % de voir au moins 3 buts inscrits pendant la rencontre.

Notre pronostic Rennes vs Lyon voit Rennes remporter la rencontre 2 buts à 1.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Ce match nous réserve bien des surprises avec d’un côté une équipe ultra en forme avec Lyon, mais qui a connu des mouvements de dernières minutes au mercato qui ont bouleversé l’équipe. Et de l’autre côté, le Stade Rennais qui a connu un début de saison assez compliqué au niveau des résultats avec des expulsions rapides, mais qui s’est bien repris en main avec quelques recrues de poids en fin de période des transferts.

Avec seulement 4 points, Rennes ne fait pas figure de favori sur cette rencontre, mais ils ont su se remettre dans le droit chemin après une déconvenue face à Lorient avec une défaite 4 buts à 0. Le recrutement des attaquants Esteban Lepaul et Breel Embolo a de quoi redynamiser les élans offensifs du club. Pour Lyon, le départ de Mikautadze a laissé des marques, il n’y a pas eu réellement de remplaçant trouvé et cela pourrait bien jouer sur la qualité offensive du club, malgré le 9/9 au niveau des points.

Les effectifs probables pour Rennes Lyon

Composition attendue de Rennes: Samba ; Rouault, Seidu, Brassier ; Frankowski, Fofana, Rongier, Blas, Merlin ; Al-Tamari, Lepaul.

Composition attendue de Lyon: Descamps ; Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner ; Morton, Tessmann ; Merah, Tolisso, Fofana ; Karabec

Lancement de saison pour Rennes

Après avoir gagné lors de la première journée de championnat, Rennes a connu une grande déconvenue contre Lorient avec une défaite 4 à 0 et 2 expulsions lors du premier quart d’heure. Le coach Habib Beye a pu compter sur l’arrivée de deux attaquants depuis avec Esteban Lepaul qui s’est illustré dès son premier match contre son ancienne équipe. À domicile et avec un effectif étoffé, Rennes devrait pouvoir profiter des nombreux changements qui ont eu lieu à Lyon.

Après un mercato mouvementé et une relégation administrative évitée de justesse, les Gones ont réussi à remporter leurs 3 premiers matchs de championnat. Un parcours parfait malgré les nombreux changements de l’été, mais la dernière transaction a vu Georges Mikautadze partir. L’enfant du club et seul avant-centre de l’effectif qui part lors du dernier jour sans être remplacé.

Pronostic 1 Rennes vs Lyon: Rennes gagne remboursé si match nul - cote de 1,80 sur Unibet

Quelques errances défensives

Rennes a encaissé 5 buts lors des deux dernières journées face à Lorient et Angers, deux clubs moins efficaces que Lyon. Dans une rencontre de telle ampleur, la défense Rennaise sera mise à rude épreuve et pourrait laisser quelques trous et l’occasion aux Lyonnais d’inscrire au moins un but dans ce match.

Défensivement, Lyon a été très solide et n’a pas encore encaissé de buts. Cependant, Moussa Niakhaté est incertain pour le match et son absence pourrait pénaliser grandement les efforts des Gones. En laissant des espaces, les deux clubs auront l’occasion d’inscrire des buts et c’est un spectacle que nous souhaitons avoir.

Pronostic 2 Rennes vs Lyon: But pour les deux équipes - cote de 1,51 sur Unibet

Une rencontre offensive avec des buts

L’affiche de la quatrième journée voit deux équipes offensives s’affronter avec Rennes qui cherche à lancer sa saison et Lyon a continué son parcours parfait. Les entraîneurs demandent à leurs joueurs de pratiquer un jeu vers l’avant qui nous offrira un très beau spectacle en cette fin de semaine. Les deux attaques devraient profiter des errances défensives pour voir quelques buts inscrits.

Rennes pourra compter sur Esteban Lepaul, nouvelle recrue avec déjà un but au compteur inscrit dès sa première apparition en rouge et noir. Pour Lyon, l’absence de Mikautadze pourrait se sentir, mais avec Fofana, Tolisso et Sulc, les Gones ont de quoi mettre en danger Brice Samba.