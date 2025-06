Pronostic PSG vs Botafogo: Le PSG enchaîne et se qualifie

Paris Saint-Germain vs Botafogo RJ

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG vs Botafogo, 2e match de poule, ce vendredi 20 juin à 3h du matin.

+

Pronostic PSG - Botafogo : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG - Botafogo

Le PSG gagne sans encaisser de but ⭐à la cote de 1,67 sur Unibet soit une probabilité de 59% de voir les parisiens s’imposer sans trembler ce vendredi.

PSG gagne de 3 buts ou plus ⭐ à la cote de 2,10 sur Unibet, soit une probabilité de 47% de voir les parisiens s’imposer facilement face à cette formation brésilienne.

Doué buteur ou son remplaçant⭐ à la cote de 1,82 sur Unibet, soit une probabilité de 54% de voir l’attaquant français lancer sa compétition.

Nous prédisons la victoire 3-0 du PSG face à Botafogo.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le champion d’Europe parisien affronte ce vendredi l’équipe brésilienne de Botafogo.

Paris, qui reste sur 6 victoires consécutives, a la possibilité de se qualifier pour les 1/8 de finale en s’imposant lors de cette deuxième journée grâce à sa première victoire face à l'Atlético de Madrid en ouverture de la compétition.

Un résultat positif qui permettrait aux joueurs titulaires de Luis Enrique de souffler lors de la troisième journée qui serait alors sans enjeux. Motivés à l’idée de devenir le premier club de l’histoire à réaliser un quintuplé en une saison et animés par l’envie de remporter la première édition de cette compétition, les parisiens ne laisseront aucune place au doute ce vendredi pour avoir leur destin entre leurs mains.

Face à eux, les joueurs de Renato Paiva ont parfaitement entamé leur compétition en s’imposant 2 à 1 face à Seattle. Une équipe expérimentée et talentueuse qui compte bien essayer de poser des problèmes à l’actuelle meilleure équipe du monde.

Les effectifs probables pour PSG – Botafogo

Composition attendue du PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes,Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Ramos

Composition attendue de Botafogo: John Victor, Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Artur, Igor Jesus, Savarino, Mastriani

Paris s’impose sans concéder de but

Le Paris Saint-Germain aborde son deuxième match du Mondial des clubs avec une confiance absolue après sa démonstration face à l’Atlético Madrid (4-0). Beaucoup se posaient la question de savoir comment Paris allait aborder cette compétition, ils ont eu leur réponse ce dimanche.

Solide défensivement depuis trois rencontres, le club parisien n’a plus encaissé de but depuis le 17 mai, affirmant une maîtrise collective impressionnante.

Face à une équipe de Botafogo en nette infériorité par rapport aux précédents adversaires du club de la capitale, les Parisiens ont toutes les cartes en main pour s’imposer sans trembler. Le duo Marquinhos–Pacho, bien en place aux côtés de Mendes et Hakimi, fait envier toute l'Europe et brille depuis plusieurs matchs.

De plus, l’efficacité offensive affichée (12 buts en 3 matchs) laisse peu de chances aux Brésiliens de résister longtemps. Reste à savoir si Luis Enrique aura décidé de faire tourner son effectif pour reposer ses cadres.

Mais si Paris maintient le même rythme et la même intensité, un succès sans encaisser de but paraît alors très probable.

Pronostic 1 PSG vs Botafogo: Le PSG gagne sans encaisser de but - cote de 1,67 sur Unibet.

Un PSG dominateur fait chavirer Botafogo

Le PSG continue de démontrer sa supériorité sur la scène internationale et a fait parler ses envies dans cette compétition après cette première victoire face à l'Atlético de Madrid.

Avec une dynamique offensive impressionnante et une défense imperméable depuis trois matchs, les Parisiens semblent nettement au-dessus de leur adversaire du jour, Botafogo. La qualité technique et offensive de cette équipe n’est plus à présenter.

Avec une victoire 5-0 en finale de la Ligue des Champions et une récente victoire 4-0, les atouts offensifs de cette équipe sont nombreux et le danger peut intervenir de tous les côtés, même du banc des remplaçants. Acclimaté aux Etats-Unis après un premier test réussi dimanche, les Parisiens auront à coeur d'enchaîner.

Botafogo de par la compétitivité de son championnat et de ses récents adversaires paraît limité pour résister à la pression constante imposée par les hommes de Luis Enrique.

Si le PSG impose rapidement son tempo et convertit ses occasions comme face à l’Atlético, une large victoire devient plus que plausible.

Pronostic 2 PSG vs Botafogo: Le PSG gagne de 3 buts ou plus - cote de 2,10 sur Unibet.

Doué lance sa compétition

Auteur d’une saison exceptionnelle, couronnée par un titre de meilleur joueur en finale de Ligue des Champions, le jeune prodige français est attendu au tournant lors de cette compétition.

Resté muet lors du large succès contre l’Atlético Madrid (4-0) et remplacé à la 80e minute, Doué aura à cœur de répondre présent face à un adversaire a priori plus abordable ce vendredi. Sa qualité de percussion, sa vision du jeu et sa capacité à créer des différences dans les petits espaces en font un élément clé du dispositif offensif parisien.

Face à une défense brésilienne qui pourrait souffrir de son explosivité, tout laisse à penser qu’il trouvera enfin le chemin des filets.

Miser sur Doué buteur ou son remplaçant permet de couvrir une éventuelle sortie prématurée du jeune espoir français et de compter sur la capacité à marquer de son remplaçant. Une option qui permet de couvrir les éventuels changements de Luis Enrique.

Déterminé à s’illustrer dans ce Mondial des clubs après une saison de tous les records, la pépite parisienne peut faire parler de lui à travers le monde entier ce vendredi.