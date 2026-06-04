Pronostic Brésil vs Égypte 07/06/2026 : le marché des buts à privilégier à Cleveland

Trois pronostics pour l'affiche amicale Brésil vs Égypte de ce dimanche matin, avec notamment une belle opportunité à saisir sur le marché du "Les deux équipes marquent".

Les meilleurs paris pour Brésil vs Égypte

Résultat du match (1N2) : victoire du Brésil à une cote de 1,30 sur Winamax

Plus/moins de buts : plus de 2,5 buts à une cote de 1,60 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) : oui à une cote de 1,90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brésil 3-1 Égypte

Pronostic des buteurs : Brésil – Vinicius Junior, Igor Thiago, Gabriel Martinelli ; Égypte – Omar Marmoush

Le Brésil, qui cherche à mettre fin à 24 ans d'attente pour décrocher un nouveau titre mondial, a fait le plein de confiance lors de sa dernière sortie amicale. Les Auriverde ont infligé un cinglant 6-2 au Panama sur la pelouse mythique du Maracanã à Rio de Janeiro. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a de quoi être satisfait de la prestation de ses hommes, en particulier lors de la seconde période.

Le technicien italien a procédé à 10 changements au retour des vestiaires, un remaniement qui laissait présager une baisse de rythme légitime. Pourtant, les entrants ont maintenu une intensité maximale, inscrivant quatre buts supplémentaires lors du second acte. Le groupe brésilien affichera complet ce week-end avec les retours de Marquinhos, Gabriel Martinelli et Gabriel Magalhães, de nouveau opérationnels.

De son côté, l'Égypte espère que son parcours en Coupe d'Afrique des Nations lui aura servi de tremplin idéal pour la Coupe du monde. Les Pharaons ont échoué au pied du podium à la quatrième place, mais ils ont fait preuve d'une efficacité clinique tout au long de la compétition. L'objectif de Hossam Hassan est désormais de voir son équipe rivaliser sur le continent nord-américain.

Placés dans une poule aux côtés de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande et de l'Iran, les Égyptiens font figure de favoris logiques pour la qualification derrière les Diables Rouges. Ce choc face au Brésil s'apparente toutefois à un formidable test de vérité à seulement une semaine du coup d'envoi du Mondial.

Les effectifs probables pour Brésil vs Égypte

Composition attendue du Brésil : Alisson, Wesley França, Marquinhos, Magalhães, Sandro, Guimarães, Casemiro, Rayan, Raphinha, Vinicius Jr, Thiago

Composition attendue d’Égypte : El Shenawy, Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Hafez, Lasheen, Attia, Salah, Ashour, Trezeguet, Marmoush

Le facteur voyage pourrait peser sur l'Égypte

Les deux sélections abordent ce rendez-vous forts de leurs victoires respectives de la semaine passée, le moral est donc au beau fixe. Cependant, le Brésil pointe au 6e rang du classement FIFA, alors que l'Égypte stagne à la 29e place. Les Sud-Américains partent logiquement avec les faveurs des pronostics pour s'imposer avant le grand rendez-vous mondial.

De plus, le temps de trajet penche nettement en faveur de la Seleção. Les Égyptiens ont dû s'infuser plus de 12 heures de vol, un long périple dont il faut parfois plusieurs jours pour se remettre totalement. Par conséquent, les Pharaons pourraient manquer de fraîcheur et de jus.

Les deux nations se sont affrontées à deux reprises par le passé, pour deux victoires brésiliennes. Si l'on ajoute à cela les deux revers concédés par l'Égypte lors de ses cinq dernières sorties, tous les voyants sont au vert pour voir les Brésiliens s'imposer à Cleveland.

Pronostic 1 Brésil vs Égypte : résultat du match (1N2) – Victoire du Brésil à une cote de 1,30 sur Winamax

Attendez-vous à un festival offensif à Cleveland

Les hommes de Carlo Ancelotti ne baissent jamais le pied, même sur des matches sans enjeu officiel. Ils disposent d'une armada offensive impressionnante dont l'Égypte devra grandement se méfier. Les quintuples champions du monde ont planté 13 buts lors de leurs 5 dernières sorties, soit une moyenne de 2,6 buts par match.

Néanmoins, ils ont aussi craqué à 6 reprises sur cette même série, traduisant de réelles largesses défensives. Si les Égyptiens ne se sont pas montrés particulièrement prolifiques ces derniers temps, ils ont tout de même sauvé l'honneur avec 5 buts lors de leurs 5 dernières rencontres. Portés par le duo Marmoush-Salah en pointe, ils ont les armes pour bousculer l'arrière-garde brésilienne.

Les trois derniers matches du Brésil ont tous validé le "Plus de 2,5 buts". Côté égyptien, cette barre a été franchie deux fois lors de ses six dernières confrontations. Au vu du talent offensif présent sur la pelouse, le tableau d'affichage devrait s'emballer.

Pronostic 2 Brésil vs Égypte : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,60 sur Winamax

L'attaque égyptienne a les arguments pour piquer le Brésil

Il sera particulièrement intéressant de scruter le comportement de la charnière Marquinhos - Gabriel Magalhães côté brésilien. Leur capacité à contenir les assauts adverses sera déterminante pour valider un succès ce dimanche, et plus globalement pour rêver d'un sacre mondial. Des sautes de concentration en début de match restent toutefois possibles, et les attaquants africains savent comment les exploiter.

Salah et Marmoush connaissent bien les profils de Magalhães, Guimarães ou encore Casemiro pour les affronter régulièrement en club. Cette expérience sera un atout précieux pour le secteur offensif égyptien afin de prendre à défaut Alisson. Mohamed Salah a d'ailleurs déjà trouvé la faille à plusieurs reprises face à ces joueurs sous la tunique de Liverpool.

La Seleção reste sur quatre rencontres consécutives où le pari "Les deux équipes marquent" s'est vérifié. Le Panama a réussi à planter deux buts la semaine dernière, ce qui donnera forcément des motifs d'espoir aux hommes de Hossam Hassan pour faire trembler les filets brésiliens.

Pronostic 3 Brésil vs Égypte : oui à une cote de 1,90 sur Winamax

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