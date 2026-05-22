Pronostic Bologne vs Inter Milan 23/05/2026 : un partage des points pour conclure en beauté

Notre expert en paris sportifs mise sur un match nul pour cette ultime journée de Serie A entre l'Inter Milan, déjà sacré champion, et Bologne, calé à la huitième place.

Les meilleurs paris pour Bologne vs Inter Milan

Inter ou nul & les deux équipes marquent, à une cote de 2,15 sur Winamax

Plus de 3,5 buts au total, à une cote de 3,10 sur Winamax

Riccardo Orsolini buteur à tout moment, à une cote de 4,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bologne 2-2 Inter Milan

Pronostic des buteurs : Bologne – Riccardo Orsolini, Santiago Castro ; Inter – Lautaro Martínez, Federico Dimarco

Bologne s'est imposé sur le fil (1-0) face à l'Atalanta à Bergame lors de la précédente journée. Malheureusement, la Dea a conservé le dernier ticket européen grâce à un meilleur bilan dans les confrontations directes et à une différence de buts supérieure.

Privés d'Europe, les Rossoblu n'ont plus que l'honneur à défendre. Éliminés de la Ligue Europa plus tôt dans la saison par le futur vainqueur, Aston Villa, les hommes de Vincenzo Italiano sont désormais assurés de terminer à la huitième place, sans possibilité de monter ou de descendre.

De son côté, l'Inter survole le championnat et s'est offert le 21e Scudetto de ses 118 ans d'histoire. Les Nerazzurri abordent cette dernière journée après avoir été tenus en échec (1-1) par le Hellas Vérone, une équipe pourtant déjà reléguée.

L'égalisation de Kieron Bowie dans le temps additionnel a privé l'Inter d'une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les Milanais restent cependant sur une impressionnante série de 11 matchs officiels sans défaite, dont 9 en championnat. Un succès ce week-end leur permettrait de boucler l'exercice avec 89 points, soit la 11e meilleure performance de l'histoire de la Serie A.

L'ambiance au Renato Dall’Ara s'annonce festive pour ce qui s'apparente à une formalité. Sans la moindre pression mathématique pour les deux formations, on peut s'attendre à une rencontre particulièrement ouverte et spectaculaire en Émilie-Romagne.

Les effectifs probables pour Bologne vs Inter Milan

Composition attendue de Bologne : Pessina, Helland, Lucumí, Mario, Miranda, Freuler, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Castro, Orsolini

Composition attendue d'Inter Milan : Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram

Des buts des deux côtés et de la valeur sur une double chance pour l'Inter

Si l'Inter a mordu la poussière en Ligue des champions face aux surprenants Norvégiens de Bodø/Glimt, les Milanais ont totalement écrasé la concurrence sur la scène nationale. Sacrés en Serie A et vainqueurs de la Coupe d'Italie, ils n'ont plus rien à prouver cette saison.

Le retour en forme de Lautaro Martinez a redonné tout son tranchant à l'attaque des Nerazzurri. La puissance de feu du champion pourrait s'avérer décisive, même si Bologne reste une équipe redoutable à domicile.

La saison dernière, les Rossoblu l'avaient d'ailleurs emporté 1-0 dans leur antre face à l'Inter. Ils sortent d'un match nul 0-0 contre un Cagliari en grande difficulté, et leur dernier succès à domicile remonte à la mi-avril contre Lecce. Il faut noter que les deux équipes n'ont marqué que dans 4 des 16 derniers matchs de championnat de Bologne à domicile, le club n'affichant par ailleurs que 2 victoires lors de ses 13 dernières réceptions en Serie A.

Cependant, au fil des dernières saisons, Bologne s'est installée comme une valeur sûre de la première moitié du tableau. Portés par leur public, ils devraient trouver la faille. Malgré tout, l'Inter reste favorite pour boucler cette campagne sur une bonne note.

Pronostic 1 Bologne vs Inter Milan : Inter ou nul & les deux équipes marquent, à une cote de 2,15 sur Winamax

Un feu d'artifice pour clore la saison au Dall’Ara

L'Inter a marché sur l'eau offensivement cette saison, inscrivant pas moins de 86 buts en 37 matchs. C'est presque le double du total de Bologne (46), et 25 réalisations de plus que leur plus proche poursuivant dans ce secteur, Côme.

Les Nerazzurri dominent largement l'historique récent des confrontations, avec trois victoires et deux nuls sur les six derniers duels. Sur cette période, l'Inter tourne à un peu plus de deux buts inscrits par match, incluant un succès 3-1 lors du match aller début janvier.

De plus, l'Inter a marqué au moins deux buts lors de ses trois derniers déplacements en championnat. Si Bologne n'affiche pas les mêmes statistiques pharaoniques, l'équipe possède de vrais arguments offensifs.

Il y a un peu plus d'une semaine, les Bolognais en ont collé trois au Napoli (dauphin de la Serie A) au Stadio Maradona, prouvant qu'ils savent faire sauter les verrous des cadors. Sans aucun enjeu comptable, les verrous devraient sauter des deux côtés pour offrir un final spectaculaire.

Pronostic 2 Bologne vs Inter Milan : plus de 3,5 buts au total, à une cote de 3,10 sur Winamax

Orsolini sur sa lancée

Après une période de disette de quatre matchs, Riccardo Orsolini a retrouvé toute son efficacité lors des deux dernières journées. Il a d'abord transformé un penalty en première période lors du succès 3-1 contre Naples, avant de donner la victoire aux siens à lui tout seul face à l'Atalanta en inscrivant l'unique but de la rencontre.

L'ailier italien totalise désormais trois buts lors de ses six dernières apparitions en Serie A sous les couleurs rossoblu. Cela porte son bilan à 14 réalisations en 51 matchs cette saison toutes compétitions confondues. C'est le deuxième meilleur total de sa carrière sur un exercice, juste derrière ses 17 buts en 40 matchs la saison passée.

Lors du match aller en janvier, il n'avait disputé que 23 minutes sans pouvoir peser sur la défaite 3-1 des siens. En revanche, c'est lui qui avait fait basculer la rencontre ici même la saison dernière, délivrant le stade d'un superbe ciseau retourné à la 94e minute pour sceller un succès historique face aux Nerazzurri.

Orsolini est attendu comme titulaire face à l'Inter ce samedi. À 29 ans, il arrive à maturité au meilleur moment pour Bologne. On peut s'attendre à le voir faire trembler les filets une nouvelle fois au Dall’Ara.

Pronostic 3 Bologne vs Inter Milan : Riccardo Orsolini buteur à tout moment, à une cote de 4,20 sur Winamax

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