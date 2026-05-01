Pronostic Nice vs Lens, avant goût de finale

Un match pour le maintien et pour l’Europe sur la Côte d’Azur. Notre spécialiste vous partage son pronostic Nice vs Lens pour cette journée de Ligue 1.

Les meilleurs paris pour Nice Lens

Un match important entre deux écuries qui se battent pour une lutte différente, un club pour sa survie dans l’élite, l’autre pour une place en Ligue des Champions. Notre analyste a étudié cette rencontre et partage ses choix ainsi que son prono Nice Lens :

Victoire de Nice ou match nul ⭐ à la cote de 1,85 sur Unibet, soit une probabilité de 54 % que Nice remporte la rencontre ou qu’un match nul ait lieu.

Moins de 3,5 buts ⭐ à la cote de 1,48 sur Unibet, soit une probabilité de 67,5 % que la rencontre se joue avec 3 buts ou moins inscrits.

Elye Wahi buteur ⭐ à la cote de 3,20 sur Unibet, soit une probabilité de 31,2 % que l’attaquant niçois marque face à son ancienne équipe.

Notre pronostic Nice vs Lens voit un match serré entre les deux équipes qui pourrait se terminer par une courte victoire de Nice 1 à 0 ou un match nul 1 but partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

C’est un avant-goût de la prochaine finale de Coupe de France que nous offre cette trente-deuxième journée de Ligue 1. Les joueurs de Claude Puel sont en train de réussir leur fin de saison avec un match nul obtenu à Marseille dans les dernières minutes grâce à un penalty d’Elye Wahi. Ce point avec la qualification pour la finale booste le moral des troupes dans leur course au maintien en championnat.

Les Lensois ont connu une aventure assez similaire en se qualifiant aussi pour la finale lors de cette semaine et un match nul. Pour eux, c’est une vraie remontée après avoir été mené 3 buts à 0 pour réussir en deuxième mi-temps à revenir pour prendre un point. Après les mots durs de Pierre Sage, les Nordistes vont devoir se reprendre pour s’assurer une place en Ligue des Champions.

Les effectifs probables pour Nice Lens

Composition attendue de Nice : Diouf - Clauss, Mendy, Bah, Peprah Oppong, Bard - Diop, Sanson, Boudaoui, Cho - Wahi

Composition attendue de Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Saint-Maximin - Edouard

Une rencontre qui voit Nice briller

Ces dernières semaines, les coéquipiers de Morgan Sanson ont réussi à se remettre dans le jeu en enchaînant de belles performances, dont la qualification pour la finale de la Coupe de France. Ils restent sur une série de quatre matchs sans défaite, dont un match nul obtenu dans les dernières minutes face à Marseille le week-end dernier. Avec une confiance retrouvée, ils sont capables de faire douter toutes les équipes de Ligue 1.

Pour Lens, la dernière journée peut avoir laissé des traces dans les têtes avec la sortie de Pierre Sage à la fin de la rencontre. Bien qu’ils soient revenus au score pour arracher un match nul inespéré, des tensions peuvent avoir émergées dans le groupe sur ce sprint final. De quoi laisser la place à Nice de contrer et de devoir une fois de plus courir après le score en championnat.

Pronostic 1 Nice vs Lens : Victoire de Nice ou match nul - cote de 1,85 sur Unibet

Un match assez fermé

Bien que Nice soit la deuxième plus mauvaise défense du championnat, ils ont réussi à redresser la barre ces dernières semaines en fermant les espaces avec une défense à 5. Claude Puel a mis en place un nouveau système afin d’obtenir des points dans la course au maintien. Avec 3 points en 3 matchs, dont deux contre Lille et Marseille, il est en train de réussir son pari de sauver le club en Ligue 1.

Les Lensois bien qu'efficaces dernièrement n’ont pas eu tant l’occasion de jouer face à une équipe qui ferme les espaces autant que Nice. Avec un début de saison avec des victoires courtes, ils vont faire face à un style défensif où ils devront réussir à créer des espaces pour trouver la faille. Un match fermé s’annonce entre le manque d’allant offensif niçois mélangé avec leur style ultra défensif.

Pronostic 2 Nice vs Lens : Moins de 3,5 buts - cote de 1,48 sur Unibet

L’homme providentiel du côté de Nice

Arrivé lors du mercato hivernal et attendu comme le dynamiteur de l’attaque niçoise, Elye Wahi a mis du temps à trouver ses marques. Freiné par une blessure, il revient doucement à son meilleur niveau au meilleur moment pour son équipe. Auteur de 5 buts en 12 matchs, il est l’attaquant le plus efficace et celui qui fait croire à un maintien pour son équipe.

En marquant le pénalty dans les dernières minutes avec une panenka contre Marseille. Il a montré tout son sang froid pour laisser Nice en Ligue 1. Une véritable recrue efficace qui démontre tout son talent au fil des rencontres de championnat.

Pronostic 3 Nice vs Lens : Elye Wahi buteur - cote de 3,20 sur Unibet

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