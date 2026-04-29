Pronostic Nantes vs Marseille, deux équipes en mission

Très belle rencontre ce samedi 2 mai pour la survie et l’Europe. Découvrez l’analyse de notre expert avec son pronostic Nantes vs Marseille.

Les meilleurs paris pour Nantes Marseille

Les Nantais cherchent à rester dans l’élite en jouant la place de barragiste, pendant que les Marseillais doivent gagner pour espérer se qualifier en Europe. Notre spécialiste a étudié ce match et vous partage ses choix ainsi que son prono Nantes Marseille :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % que les Phocéens remportent cette rencontre.

Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 48,8 % que l’attaquant anglais marque.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,55 sur Unibet, soit une probabilité de 64,5 % que chaque équipe marque au moins un but.

Notre pronostic Nantes vs Marseille voit une rencontre hachée, mais dominée par les Marseillais sur le score de 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Du côté de Nantes, la défaite lors du derby breton a mis fin aux espoirs d’un maintien direct en Ligue 1 le week-end dernier. Leur dernier espoir est de finir à la seizième place et de jouer les barrages pour rester dans l’élite française. Sans victoire depuis huit matchs, la confiance n’est pas de leur côté, malgré un changement d’entraîneur et de tactique qui n’a pas porté ses fruits.

Pour Marseille, la situation n’est pas aussi critique, car c’est une place en coupe d’Europe que les Phocéens essaient d’avoir. Depuis le remplacement de De Zerbi, rien ne va plus, les performances sont moins bonnes et leurs adversaires ont pris des points pour laisser Marseille à la sixième place du championnat. Ils restent sur un match nul à domicile contre Nice et doivent absolument prendre les trois points dans leur course à l’Europe.

Les effectifs probables pour Nantes Marseille

Composition attendue de Nantes : Lopes - Guilbert, Ali Youssef, Cozza, Machado - Lepenant, Sissoko - Leroux, Abline, Tabibou - Ganago

Composition attendue de Marseille : Rulli - Medina, Balerdi, Pavard - Weah, Abdelli, Hojbjerg, Emerson - Greenwood, Timber - Aubameyang

Marseille se remet vers l’avant

Les Nantais sont aux portes de la Ligue 2 avec cinq points de retard sur Auxerre, l’équipe barragiste. Avec seulement trois matchs restants, ils n’ont pas le droit à l’erreur et commencent avec un énorme défi contre l’Olympique de Marseille. En restant sur huit matchs sans victoires et sept buts sur les dix derniers matchs, difficile de les voir sortir vainqueur d’une telle rencontre.

Pour Marseille et Habib Beye, ce déplacement est extrêmement important. Distancés avec quatre points de retard sur la troisième et la quatrième place, les Phocéens doivent prendre les trois points pour encore croire à la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ne sont pas les meilleurs en déplacement, mais affrontent cette fois une équipe en manque de confiance et de résultat.

Pronostic 1 Nantes vs Marseille : Victoire de Marseille - cote de 1,60 sur Unibet

La revanche de Greenwood

Le meilleur buteur marseillais a été laissé sur le banc par le coach lors du dernier match de championnat contre Nice. Touché dans son égo, il va répondre présent à Nantes pour ce qui devrait être ses derniers matchs sous le maillot Marseillais après avoir performé pendant deux saisons en France.

Auteur de 15 buts en championnat, l’attaquant anglais est celui qui a fait la différence et créé le danger du côté Olympiens toute la saison. Dans un match contre l’avant-dernier, il saura se mettre en avant par sa qualité technique et sa finition chirurgicale.

Pronostic 2 Nantes vs Marseille : Mason Greenwood buteur - cote de 2,05 sur Unibet

Deux clubs dos au mur qui doivent marquer

Dans une telle rencontre, l’enjeu est important des deux côtés. Pour Nantes, la lutte pour la survie en Ligue 1 force les joueurs de Vahid Halilhodžić à attaquer pour marquer et tenter le tout pour le tout. Alors que de l’autre côté, c’est une pression mise par les supporters et les dirigeants pour se qualifier en Europe.

Deux luttes différentes, mais deux clubs qui n’ont pas le choix que de remporter les trois points pour remplir leur objectif de fin de saison. Un match qui va s’ouvrir dès qu’une équipe trouvera la faille et qui laissera beaucoup d’espace pour qu’au moins trois buts soient inscrits pendant les 90 minutes de la rencontre.

Pronostic 3 Nantes vs Marseille : Plus de 2,5 buts - cote de 1,55 sur Unibet

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