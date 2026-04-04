Pronostic Monaco vs Marseille, duel de Ligue des Champions

Rencontre pour les places européennes ce dimanche 5 avril. Notre expert Ligue 1 partage ses choix et son pronostic Monaco vs Marseille.

Les meilleurs paris pour Monaco Marseille

Une rencontre importante pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des Champions ce dimanche 5 avril en prime time. Notre expert partage ses choix et livre son prono Monaco Marseille pour ce match :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46,5 % que Monaco remporte cette confrontation.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,48 sur Unibet, soit une probabilité de 67,5 % que 3 buts ou plus soient marqués pendant la rencontre.

Balogun ou Akliouche buteur ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,7 % qu’un des deux joueurs monégasques marque pendant le match.

Notre pronostic Monaco vs Marseille voit une rencontre serrée avec une victoire de Monaco 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette rencontre entre le troisième et le sixième du championnat nous promet du spectacle. Seulement trois points séparent les deux clubs avec une belle remontée de Monaco ces derniers mois grâce à leur série de six victoires en championnat. Encore dixièmes il y a quelques semaines, les joueurs de Pocognoli se retrouvent en course pour la Ligue des Champions pour une fin de saison haletante.

Pour l’Olympique de Marseille, la saison est assez irrégulière malgré une troisième place. Le changement d’entraîneur n’a pas forcément apporté l’élan recherché comme le prouve la défaite en Coupe de France et le dernier revers à domicile en championnat contre Lille. Encore troisième, le dernier objectif est de garder cette place pour aller directement en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais ce déplacement contre une équipe en forme s’annonce périlleux avec l’absence de Mason Greenwood, suspendu.

Les effectifs probables pour Monaco Marseille

Composition attendue de Monaco : Hradecky - Kehrer, Zakaria, Faes - Diatta, Camara, Bamba, Adingra - Akliouche, Balogun, Golovin

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Medina, Emerson - Kondogbia, Höjbjerg - Nwaneri, Q. Timber, Paixão - Aubameyang

Monaco sur une très belle série

En championnat, les Monégasques sont à neuf matchs sans défaite, dont six victoires d’affilés. Cette série leur a permis de remonter au classement et montre que le travail du nouvel entraîneur a porté ses fruits. Il a trouvé une solution tactique avec un 3-4-3 qui met en grande difficulté ses adversaires, autant par la solidité défensive que la percussion offensive qu’il propose.

Les Phocéens sont en déplacement et ce n’est pas leur fort cette saison avec déjà six défaites à l’extérieur. Sans Mason Greenwood, suspendu, mais aussi blessé lors du dernier match, les joueurs de Beye devront redoubler d’efforts pour faire douter leurs adversaires et espérer ramener un point. Le match s’annonce tendu, mais Monaco dispose d’une longueur d’avance, surtout au niveau de la confiance.

Pronostic 1 Monaco vs Marseille : Victoire de Monaco - cote de 2,15 sur Unibet

Des buts attendus pendant le match

Les deux équipes nous régalent depuis le début de saison avec déjà 47 buts pour Monaco et 54 pour Marseille. Leurs matchs ont souvent fini avec des scores fleuves avec le désir de toujours jouer vers l’avant. Ce match nous promet donc du spectacle avec quelques buts, surtout que les défenses ne sont pas les plus hermétiques du championnat cette saison.

Les joueurs du Rocher ont déjà encaissé 38 buts et ceux de la Cannebière 35. En vingt-sept journées, le total est élevé pour deux équipes qui voulaient jouer les premiers rôles et déranger le PSG. Toujours en course pour la Ligue des Champions, ils ont misé sur leur talent offensif pour emporter les trois points et vont attaquer pendant les 90 minutes du match ce dimanche.

Pronostic 2 Monaco vs Marseille : Plus de 2,5 buts - cote de 1,48 sur Unibet

Les joueurs en forme du côté Monégasque

Du côté de Monaco, la forme de l’équipe vient aussi avec la forme de ses joueurs. Devant, Folarin Balogun, le numéro 9 américain a été d’une précision chirurgicale lors des dernières rencontres. Il marqué un but par match lors de cinq dernières journées de Ligue 1 et porté son total à 9 buts en championnat.

Bien servi par Maghnes Akliouche, le jeune milieu offensif français a marqué lors de trois de ses quatre dernières apparitions avec le club. Son apport offensif montre qu’il est un véritable danger, que ce soit en tant que passeur et buteur, lui qui en est déjà à 6 buts en Ligue 1 cette saison.

Pronostic 3 Monaco vs Marseille : Balogun ou Akliouche buteur - cote de 1,52 sur Unibet

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