Pronostic Monaco vs Lille, en route vers l’Europe

Dernières chances de prendre des points en Ligue 1 ce dimanche 10 mai. Découvrez l’analyse et le pronostic Monaco vs Lille de notre spécialiste.

Les meilleurs paris pour Monaco Lille

Les places en Ligue des Champions et en Ligue Europa se jouent lors des deux prochaines journées. Ce match est une confrontation directe qui pourrait bien sceller le sort des deux équipes. Voici les choix et le prono Monaco Lille de notre analyste :

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,45 sur Unibet , soit une probabilité de 68,9 % que chaque équipe marque au moins une fois.

, soit une probabilité de 68,9 % que chaque équipe marque au moins une fois. Folarin Balogun buteur ⭐ à la cote de 2,35 sur Unibet , soit une probabilité de 42,5 % que l’attaquant américain soit buteur sur ce match.

, soit une probabilité de 42,5 % que l’attaquant américain soit buteur sur ce match. Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,7 % que 3 buts ou plus soient inscrits pendant la rencontre.

Notre pronostic Monaco vs Lille a été difficile à réaliser tant les équipes sont proches. Les deux équipes pourraient se quitter sur un match nul 2 buts partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lors de cette deuxième partie de saison, ces deux équipes ont réussi à sortir du lot pour remonter au classement et se placer dans la course à l’Europe. Les Monégasques, pourtant décroché, sont maintenant sixième avec une réelle chance de recoller à un point de leurs adversaires de ce dimanche. Invaincu depuis six matchs à domicile, ce match s’annonce spectaculaire.

Les Dogues restent sur une série de cinq victoires à l’extérieur et sont à quelques points de confirmer une place en Ligue des Champions la saison prochaine. En étant l’équipe la plus en forme sur les dix dernières journées, ils ont un vrai défi avec ce match à Monaco où ils pourraient écarter leurs adversaires de la course à l’Europe et conforter leur place dans les quatre premières positions.

Les effectifs probables pour Monaco Lille

Composition attendue de Monaco : Hradecky - Kehrer, Mawissa, Faes - Teze, Camara, Zakaria, Adingra - Akliouche, Balogun, Fati

Composition attendue de Lille : Özer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - Bouaddi, André - Mukau, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo

Deux équipes qui marquent ces dernières semaines

Sur les cinq dernières rencontres de championnat jouées par l’AS Monaco, les deux équipes ont réussi à trouver le chemin des filets à chaque occasion. Leur dernière rencontre à domicile s’est terminée sur un 2 partout contre Auxerre et montre que les joueurs de Pocognoli sont capables de merveilles devant le but, mais aussi d’encaisser à chaque match.

Pour Lille, bien que plus hermétiques sur les dernières journées, les hommes de Bruno Génésio sont sur une belle série et se doivent de marquer pour se qualifier en Ligue des Champions. La pression mise par Rennes et Monaco pourrait leur faire perdre une place pour la plus prestigieuse des compétitions. Ce qui va les pousser à se porter vers l’avant et à marquer.

Pronostic 1 Monaco vs Lille : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,45 sur Unibet

L’attaquant pour mener Monaco à l’Europe

S’il y a un nom à retenir du côté de Monaco ces dernières semaines, c’est bien celui de Folarin Balogun. Arrivé il y a maintenant trois ans en Principauté, il a connu des soucis avec des blessures avant de connaître enfin une saison complète. Son talent a eu du mal à se montrer, mais cette année il excelle avec 13 buts en championnat.

En début de saison, que ce soit Adi Hütter ou le nouveau coach, une rotation était mise en place avec Mika Biereth. Le danois avait fait la différence la saison dernière, mais l’homme en forme du côté de Monaco en ce moment est l’américain. Il est en route pour mener Monaco vers les compétitions européennes la saison prochaine après une saison difficile pour les joueurs du Rocher.

Pronostic 2 Monaco vs Lille : Folarin Balogun buteur - cote de 2,35 sur Unibet

Des buts sont attendus à Louis II

Cette trente-troisième journée de Ligue 1 nous offre une belle affiche pour la lutte pour les places européennes. Si près du but, les deux équipes ont un objectif commun avec une qualification en Ligue des Champions, et à moindre mesure en Ligue Europa. Pour y arriver, ils doivent marquer et espérer prendre les trois points.

C’est dans une telle situation que nous aurons l’occasion de voir un match porté vers l’avant. Les deux équipes ont besoin de marquer, et tenteront le tout pour le tour afin de faire la différence et de creuser l’écart. C’est une occasion en or de voir au moins trois buts être inscrits pendant ce match décisif.

Pronostic 3 Monaco vs Lille : Plus de 2,5 buts - cote de 1,52 sur Unibet

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