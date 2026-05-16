Pronostic Marseille vs Rennes, finale pour l’Europe

Les meilleurs paris pour Marseille Rennes

Match décisif pour une qualification en Ligue Europa ce dimanche 17 mai entre Marseille et Rennes. Le vainqueur est sûr de se qualifier, alors que les perdants pourraient tout perdre. Voici les choix et le prono Marseille Rennes de notre spécialiste :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,98 sur Unibet, soit une probabilité de 50,5 % que Marseille remporte la rencontre.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46,5 % que les match voit au moins 4 buts être inscrits.

Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 2,10 sur Unibet, soit une probabilité de 47,6 % que l’attaquant anglais marque pour ce qui semble être sa dernière au Vélodrome.

Notre pronostic Marseille vs Rennes voit un match ouvert et disputé pour l’Europe avec une victoire 3 buts à 2 de Marseille.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux équipes restent sur une victoire en championnat qui leur a permis de se placer pour une qualification en Ligue Europa ou en Ligue Conférence. Chaque équipe a été entraînée par Habib Beye et c’est une finale qui se joue ce dimanche pour cette affiche de la trente-quatrième journée de Ligue 1.

Les Rennais réussissent une admirable deuxième partie de saison et sont troisième du classement sur les dix dernières journées. Pendant ce temps, Marseille pointe à la septième place et réalise des prestations moyennes qui ne présagent rien de bon. Le stade Vélodrome sera comble, malgré d’énormes déception et voudra pousser pour voir une dernière victoire à domicile.

Les effectifs probables pour Marseille Rennes

Composition attendue de Marseille : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina, Emerson - Nnadi, Höjbjerg - Greenwood, Timber, Paixão - Gouiri

Composition attendue de Rennes : Silistrie - Seidu, Aït-Boudlal, Rouault, Merlin - Szymanski, Camara, Rongier - Al-Tamari, Lepaul, Blas

Marseille a l’avantage de jouer à la maison

Avoir le public derrière soi pendant une telle rencontre est un véritable avantage. Malgré une saison décevante, les supporters de l’OM répondent toujours présents pour soutenir leurs joueurs. Pour se qualifier en Ligue Europa, bien loin de l’objectif initial de Ligue des Champions, les coéquipiers de Leo Balerdi vont devoir se dépouiller sur le terrain.

En face, le Stade Rennais a réussi à se mettre en bonne position grâce à Esteban Lepaul, meilleur buteur du championnat. Ce déplacement pour Franck Haise est l’objectif de la saison pour finir à la quatrième ou à la cinquième place selon le résultat de Lyon. Ce sera difficile malgré la bonne dynamique face à une équipe de Marseille qui dispose d’un peu plus de talent sur le terrain.

Pronostic 1 Marseille vs Rennes : Victoire de Marseille - cote de 1,98 sur Unibet

Une rencontre spectaculaire

Pour se qualifier en Ligue Europa, les Marseillais vont devoir se porter vers l’avant. Comme leur slogan l’indique « Droit au but ». L’objectif des trois points nous promet une rencontre offensive avec les hommes d’Habib Beye qui attaqueront à tout va pour prendre l’ascendant sur les Rennais.

Avec un enjeu important, les coéquipiers de Valentin Rongier, ex-marseillais, auront des espaces à exploiter pour contrer les Phocéens. Cela devrait nous offrir des occasions à gogo et la possibilité de voir Embolo, Lepaul ou Al-Tamari marquer de nouveau. En fin de saison, les deux équipes joueront leur va-tout et nous promettent de nombreux buts.

Pronostic 2 Marseille vs Rennes : Moins de 3,5 buts - cote de 2,15 sur Unibet

Un dernier but pour le meilleur joueur Olympien

Pour plusieurs marseillais, cette rencontre devrait être la dernière au Vélodrome. Certains sont déjà connus, comme Benjamin Pavard, mais le plus marquant serait Mason Greenwood. L’attaquant anglais est le meilleur joueur et le meilleur buteur de l’effectif sur les deux dernières saisons jouées.

Pour ses adieux, il voudra sûrement briller en qualifiant l’Olympique de Marseille en Ligue Europa. Il aura l’occasion de briller une dernière fois pour le plus grand bonheur des spectateurs. Avec la qualité des joueurs autour de lui et l’enjeu de ce match, il aura plusieurs occasions de buts pour marquer, surtout avec l’absence de Samba dans les buts Rennais.

Pronostic 3 Marseille vs Rennes : Mason Greenwood buteur - cote de 2,10 sur Unibet

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