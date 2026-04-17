Pronostic Lorient vs Marseille, dernière ligne droite en Ligue 1

Un match important pour les Phocéens en Bretagne.Retrouvez les dernières informations, les choix et le pronostic Lorient vs Marseille de notre expert.

Les meilleurs paris pour Lorient Marseille

Victoire de Lorient ou match nul ⭐ à la cote de 1,92 sur Unibet

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux équipes qui s’affrontent ce samedi 18 avril ont été assez inconstantes ces dernières semaines. Après une très bonne série, les Lorientais ont un peu bloqués avec une victoire et deux matchs nuls lors des cinq dernières journées. Toujours portés vers l’avant, ils ont mis en difficulté les grosses écuries comme le montre leur victoire 2 buts à 1 contre Lens il y a quelques semaines.

Les Marseillais ont connu une seule victoire à l’extérieur lors de leur six derniers déplacements, à Toulouse. Le retour de Mason Greenwood a fait du bien, mais ils cherchent toujours à réaliser une bonne série sous les ordres de Habib Beye. Ils n’ont plus le droit à l’erreur et il sera intéressant de voir comment le coach pourra se comporter dans une situation délicate pour se qualifier en Ligue des Champions.

Les effectifs probables pour Lorient Marseille

Composition attendue de Lorient : Mvogo - Meïté, Adjei, Faye - Katseris, Cadiou, Abergel, Yongwa - Pagis, Makengo - Dieng

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Höjbjerg, Q. Timber - Greenwood, Abdelli, Paixão - Gouiri

Une surprise pourrait bien avoir lieu

Les Lorientais ont réussi plusieurs exploits cette saison. Ils n’étaient pas attendus en milieu de classement et ont réussi grâce à l’insouciance de Pablo Pagis et l’encadrement de Abergel. Ils ont réussi à faire déjouer Lens à domicile, mais aussi Lyon tout en concédant un match nul contre le PSG. Leur seule défaite en Ligue 1 à domicile remonte au 30 août et ils auront à cœur de garder cette série en vie.

De l’autre côté du terrain, les Marseillais ont de grandes difficultés en déplacement cette saison et le changement d’entraîneur n’a rien changé. Cette rencontre s’annonce difficile pour eux et ils devront vraiment montrer un autre visage que celui de leurs derniers matchs loin de leur base pour gagner. Ils ont le talent pour y arriver, mais jouer à Lorient cette saison s’est révélé être un casse-tête.

Pronostic 1 Lorient vs Marseille : Victoire de Lorient ou match nul - cote de 1,92 sur Unibet

Des clubs pas si solide défensivement

Les deux défenses n’ont pas été les plus exemplaires cette saison avec les Lorientais qui ont encaissé 44 buts, dont 20 à la maison. Malgré une stratégie avec cinq défenseurs, les deux pistons sont portés vers l’avant et laissent des espaces. L’absence de Kouassi pourrait chambouler les habitudes et donner un peu plus d’espace à Paixao ou Greenwood pour créer le danger.

Les Marseillais ne sont pas mieux défensivement avec 38 buts encaissés cette saison, dont 20 lors de leurs déplacements. La rotation de la défense n’a pas permis de trouver une ligne de titulaire, que ce soit pour laisser au repos ou à cause des blessures. Les espaces laissés ont profité aux attaquants adverses et cela devrait être à nouveau le cas avec l’absence de Medina qui enchaînait les matchs dernièrement.

Pronostic 2 Lorient vs Marseille : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,60 sur Unibet

Une rencontre animée offensivement

Le succès des deux clubs cette saison repose sur la qualité de leur attaque. Ils ont réussi à marquer beaucoup de buts, surtout Marseille avec 58 réalisations, dont 21 à l’extérieur. Pour les Lorientais, ils ont marqué 38 fois, dont au stade du Moustoir. De quoi nous promettre un match tourné vers l’offensif et quelques buts.

De plus, les Lorientais ont leur maintien en poche et n’ont plus grand chose à jouer, ce qui nous amène vers du football spectacle et relâché de leur part. Pour les Marseillais, le résultat est une obligation et ils devront se porter vers l’avant à chaque instant pour pouvoir marquer. Cela annonce du spectacle et des buts dans cette trentième journée de Ligue 1.

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