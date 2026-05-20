Pronostic Lens vs Nice, finale de la Coupe de France

Un trophée en jeu et une place européenne ce vendredi 22 mai. Découvrez le pronostic Lens vs Nice pour la finale de Coupe de France.

Les meilleurs paris pour Lens Nice

C’est déjà le moment de la Finale de la Coupe de France qui voit deux équipes qui ont connu une saison bien différentes s’affronter. Notre spécialiste football a analysé ce match et vous offre ses trois cotes de confiance ainsi que son prono Lens Nice pour cet événement :

Victoire de Lens ⭐ à la cote de 1,55 sur Unibet, soit une probabilité de 64,5 % que les Nordistes remportent la Coupe de France.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,65 sur Unibet, soit une probabilité de 60,6 % de voir chaque équipe marquer pendant les 90 minutes.

Plus de 1,5 buts en deuxième mi-temps ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 55,5 % que 2 buts ou plus soient inscrits lors de la deuxième période.

Notre pronostic Lens vs Nice pour cette finale de Coupe de France est une victoire Lensoise sur le score de 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pour cette rencontre, le deuxième de Ligue 1, qualifié en Ligue des Champions, affronte le seizième et barragiste pour rester dans l’élite. Deux opposés, avec la saison exceptionnelle de Lens et le calvaire vécu par Nice. Les joueurs de Pierre Sage sont en pleine confiance avec une lutte pour le titre jusqu’aux dernières journées, une place de dauphin et la possibilité de remporter un titre.

Pour Nice, c’est bien l’opposé, comme l’a annoncé le président Rivière, cette finale n’est pas la priorité, mais bien le maintien en Ligue 1. Avec un barrage à jouer contre Saint-Etienne, cette finale n’aura pas le goût espéré. Il sera difficile de célébrer cette rencontre avec des attentes différentes et un manque de confiance important après une défaite contre Auxerre et un match nul contre Metz lors des deux derniers matchs joués.

Les effectifs probables pour Lens Nice

Composition attendue de Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Saint-Maximin - Edouard

Composition attendue de Nice : Dupé - Clauss, Mendy, Dante, Peprah Oppong, Bard - Sanson, Boudaoui, Diop, Cho - Wahi

Lens en favori logique pour cette finale

La dernière journée de Ligue 1 a montré le niveau du Racing Club de Lens cette saison. Une victoire 4 buts à 0 en déplacement à Lyon, quatrième, tout en se permettant de faire tourner l’effectif. Un coup de maître réalisé qui montre l’implication des joueurs lensois sur cette saison et la confiance de toute l’équipe. Une victoire en Coupe de France récompenserait une saison exceptionnelle de ce groupe.

Les Aiglons devront faire face à un bloc en confiance et offensif pour cette finale. Ils sont sur une très mauvaise série n’ayant pas gagné depuis la demi-finale de cette compétition. Avec à l’esprit une bataille importante pour le maintien en Ligue 1 lors du barrage, ce match passe au second plan. C’est bien dommage, mais cela montre tout le paradoxe des niçois qui disposent de talent, mais ont bien du mal à l’exprimer.

Pronostic 1 Lens vs Nice : Victoire de Lens - cote de 1,55 sur Unibet

Nice tentera quand même de faire bonne figure

Cette saison a bien montré de quoi les Sang et Or sont capables en étant deuxième au classement général, mais aussi sur le plan offensif avec 66 buts inscrits. Aucun doute qu’ils trouveront la faille et réussiront à marquer pendant le temps réglementaire de cette finale. Le jeu offensif prôné par le staff technique les a déjà récompensé avec 4 buts le week-end dernier et ils sont prêts à faire de même pour ce match.

Une finale est toujours une rencontre où chaque équipe tente de tout donner. C’est bien sur cette base que les hommes de Claude Puel feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire douter leurs adversaires. La qualité est là avec Sofiane Diop et Elye Wahi pour marquer, et ils auront quelques occasions face au fraîchement élu meilleur gardien de Ligue 1 et nouvel appelé en équipe de France, Robin Risser.

Pronostic 2 Lens vs Nice : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,65 sur Unibet

La deuxième mi-temps d’une finale est toujours décisive

Les finales sont souvent des rencontres avec un rythme assez spécial où la première mi-temps sert d’observation. C’est sur la seconde partie de la rencontre que se décide le résultat final avec des équipes qui se portent à l’avant pendant que l’adversaire attaque les espaces avec des contres dès que possible.

C’est grâce à cet engagement que de nombreux buts ont lieu dans les 45 dernières minutes des finales.

Pronostic 3 Lens vs Nice : Plus de 1,5 buts en deuxième mi-temps - cote de 1,80 sur Unibet

+