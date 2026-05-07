Pronostic Lens vs Nantes, Ligue des Champions et maintien

Avant-dernière journée de Ligue 1 ce vendredi 8 mai. Elle débute avec un choc des opposés que présente notre expert avec son pronostic Lens vs Nantes.

Les meilleurs paris pour Lens Nantes

L’enjeu est différent entre deux clubs historiques du championnat de France pour l’ouverture de la trente-troisième journée de Ligue 1. Notre spécialiste vous offre ses choix et son prono Lens Nantes :

Lens gagne avec au moins 2 buts d’écart ⭐ à la cote de 1,86 sur Unibet, soit une probabilité de 53,7 % que Lens gagne avec au moins 2 buts d’écart.

Lens marque plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % que les Lensois marquent au moins 3 buts.

Odsonne Edouard buteur ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet, soit une probabilité de 64,5 % que l’attaquant de Lens marque une nouvelle fois en championnat.

Notre pronostic Lens vs Nantes voit un match dominé par les Lensois et une victoire 3 buts à 0 qui condamne les Nantais à la Ligue 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Lensois sont sur une série de cinq matchs sans défaite, avec une qualification pour la finale de la Coupe de France. Bien que la course au titre semble terminée à trois journées de la fin avec six points de retard sur le PSG, les Sang et Or doivent encore valider une qualification directe pour la Ligue des Champions. Une victoire leur permettrait d’assurer cet objectif de fin de saison.

Bien que les Nantais viennent de réaliser un exploit en dominant l’Olympique de Marseille 3 buts à 0 lors de la dernière journée de championnat, ils sont encore loin de pouvoir jouer le barrage de maintien. Ils doivent compter sur un faux pas d’Auxerre tout en remportant leur trois derniers matchs. Et avec seulement cinq victoires cette saison, cela semble difficile, surtout au stade Bollaert face au second du championnat.

Les effectifs probables pour Lens Nantes

Composition attendue de Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol - Thauvin, Saint-Maximin - Edouard

Composition attendue de Nantes : Carlgren - Guilbert, Youssif, Cozza, Acapandié - Sissoko, Lepenant - Tabibou, Kaba, Abline - Ganago

Lens pour une place directe en Ligue des Champions

Il ne manque que trois points à Lens pour se qualifier directement pour la phase de ligue de la prochaine Ligue des Champions. Ils peuvent le faire dès ce week-end avec une victoire contre l’avant-dernier du championnat. C’est une occasion en or contre une des plus mauvaises défenses de Ligue 1 avec une moyenne de plus de 2 buts par match à domicile.

Les Nantais sont au bord de la descente en Ligue 2, malgré une éclaircie le week-end dernier, ils sont dépendants des résultats d’Auxerre pour leur survie. Pour eux, le constat est simple, ils doivent gagner toutes les rencontres. Mais, face à eux se dresse une des meilleures équipes de la saison et avec seulement 11 buts marqués en déplacement, ce match s’annonce périlleux contre la meilleure équipe à domicile de la saison.

Pronostic 1 Lens vs Nantes : Lens gagne avec au moins 2 buts d’écart - cote de 1,86 sur Unibet

Les Sang et Or sont injouables à Bollaert

Premier du classement à domicile, les joueurs de Pierre Sage ont marqué 34 buts à Bollaert sur les 15 matchs qu’ils y ont joués. Sur leur cinq dernières journées à domicile, ce sont 16 buts qui ont été inscrits, soit une moyenne supérieure à 3 par rencontre. De quoi faire peur à une équipe Nantaise en plein doute et qui joue sa survie dans l’élite.

Anthony Lopes est absent côté Nantais, et bien que son remplaçant ait réalisé une très belle rencontre face à Marseille, cela peut être difficile au niveau des repères. Avec une saison aussi difficile, jouer le maintien sur les trois dernières journées s’annonce mission impossible, surtout en évoluant face à Lens qui vise la Ligue des Champions et qui prépare une finale de Coupe de France.

Pronostic 2 Lens vs Nantes : Lens marque plus de 2,5 buts - cote de 2,00 sur Unibet

L’attaquant de Lens brille à nouveau

Le meilleur buteur des nordistes cette saison est Odsonne Edouard. Arrivé cet été depuis l’Angleterre, il était vu par certains comme un pari et il a été réussi. Auteur de 12 buts en championnat, l’attaquant reste sur une série de cinq matchs sans marquer et a été ménagé lors des dernières sorties.

Ce match est le moment idéal pour engranger de la confiance afin de réussir les dernières échéances de la saison. En ligne de mire pour Lens, une victoire en Coupe de France avec la qualification directe pour la Ligue des Champions. Ils peuvent compter sur l’efficacité de leur numéro 9 pour y parvenir dès ce week-end.

Pronostic 3 Lens vs Nantes : Odsonne Edouard buteur - cote de 1,95 sur Unibet

+