Pronostic Lille vs Lyon: Le duel de deux belles équipes de Ligue 1

Notre expert donne son pronostic Lille vs Lyon pour la sixième journée de Ligue 1 dans le Nord de la France.

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Les meilleurs paris pour Lille Lyon

Cette rencontre s’annonce électrique entre deux équipes offensives, voici les trois choix de notre expert Ligue 1 :

Lille ou Match nul et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,02 sur Unibet, soit une probabilité de 49,5 % de voir les deux équipes marquer et un résultat final avec la victoire de Lille ou un match nul.

But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65,3 % de voir les deux équipes marquer.

Giroud ou Fofana buteur ⭐ à la cote de 1,76 sur Unibet, soit une probabilité de 56,8 % de voir un des deux joueurs inscrire un but.

Notre pronostic Lille vs Lyon voit Lille et Lyon se quitter dos à dos 1 but partout.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Les deux clubs européens qui s’affrontent ce dimanche 28 septembre proposent un niveau de jeu très intéressant. Chacun dispose d’un ancien entraîneur de l’équipe adverse avec Bruno Génésio et Paulo Fonseca.

Au classement, Lyon dispose de 2 points d’avance avec une troisième place et Lille est cinquième avec 10 points. Les lyonnais ont connu une seule défaite face à Rennes en championnat et sortent d’une courte victoire contre Angers.

Du côté lillois, la semaine est beaucoup plus difficile après avoir perdu le derby du Nord face à Lens, avec à la clé une grosse défaite 3 buts à 0. Ce match à domicile est l’occasion de se relancer face à un concurrent direct et pour pouvoir leur passer devant au classement avec une victoire.

Les effectifs probables pour Lille Lyon

Composition attendue de Lille: Ozer, Mandi, Ngoy, Mbemba, Verdonk, André, Bouaddi, Fernandez Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud.

Composition attendue de Lyon: Grief, Maitland-Niles, Niakhaté, Mata, Tagliafico, Tessman, Morton ; Merah, Tolisso, Fofana, Satriano

Une rencontre indécise avec deux belles attaques

Que ce soit Lille ou Lyon, les deux équipes réussissent leur début de saison et proposent un jeu tourné vers l’avant.

Les Lillois ont déjà marqué 13 buts en 5 journées et sont résolument une équipe offensive qui mise sur la jeunesse de Correia, Fernandez Pardo et Haraldsson, mais aussi sur l’expérience d’Olivier Giroud. Un mix intéressant qui permet de tirer l’équipe vers le haut.

Du côté de Lyon, un déplacement est toujours difficile à gérer, surtout dans le Nord de la France où le public est souvent nombreux. Face à des Lillois revanchards, les Lyonnais auront du mal à remporter la rencontre, mais auront des occasions et pourraient bien marquer et faire douter leurs adversaires pendant 45 minutes.

Pronostic 1 Lille vs Lyon: Lille ou Match nul et les deux équipes marquent - cote de 2,02 sur Unibet

Les deux équipes à l’attaque

Avec deux clubs de ce calibre, la rencontre s’annonce passionnante avec de nombreuses occasions. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup et profiter de la moindre faille laissée. Pour Lille, avec leur efficacité devant le but, ils devraient trouver l’espace nécessaire pour marquer au moins un but pendant la rencontre.

Du côté Lyonnais, malgré une solidité un peu plus présente au vu des résultats, l’attaque n’est pas à oublier. Ils ont marqué au moins un but lors des cinq premières journées de championnat. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, l’équipe amenée par Corentin Tolisso trouve toujours l’espace pour marquer et créer la surprise.

Pronostic 2 Lille vs Lyon: But pour les deux équipes - cote de 1,53 sur Unibet

Deux attaquants de talent avec une expérience différente

Ces deux équipes de Ligue 1 sont très intéressantes à suivre avec deux effectifs construits de manière assez similaires. Les deux clubs misent sur un mix entre la jeunesse et l’expérience. C’est l’occasion de voir sur le terrain deux champions du monde, d’un côté Corentin Tolisso, capitaine de Lyon et de l’autre Olivier Giroud à la pointe de l’attaque.

Pour marquer, ce dernier est très efficace comme le montre son titre de meilleur buteur de l’équipe de France et déjà 2 buts inscrits en championnat cette saison. A Lyon, c’est Malick Fofana, le jeune espoir belge qui fait la misère à toutes les défenses du championnat.

Ces deux joueurs sont les principales menaces et pourraient bien se retrouver sur la feuille des scores.