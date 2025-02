Pronostic Brest PSG - Ligue des Champions 11/02/2025 : Les Parisiens gagnent avec 2 buts d'écart !

Brest vs Paris Saint-Germain

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Brest PSG, pour les barrages de la Ligue des Champions, ce mardi à 18h45.

Pronostic Brest PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Brest PSG

Le PSG gagne et les deux équipes marquent ⭐ Cote 2,49 sur Unibet, soit une probabilité de 40% que les Parisiens l'emportent et que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les Parisiens l'emportent et que les deux clubs trouvent le chemin des filets. PSG -1 handicap ⭐ Cote 1,82 sur Unibet, soit une probabilité de 54% que les Parisiens gagnent avec deux buts d'écart.

que les Parisiens gagnent avec deux buts d'écart. Ousmane Dembélé buteur ⭐ Cote 2,01 sur Unibet, soit une probabilité de 49% que l'attaquant français marque.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce choc entre Brest et le PSG marque une affiche historique en Ligue des Champions, la première opposition 100 % française en phase à élimination directe depuis Bordeaux - Lyon en quart de finale 2009/10.

Brest joue techniquement à domicile, mais il est important de noter que leurs matchs de Ligue des Champions se déroulent sur un terrain neutre.

Malgré cela, seul le Real Madrid a réussi à les battre à domicile cette saison en C1, marquant ainsi leur première défaite dans une grande compétition européenne.

De leur côté, les Parisiens n’ont pas perdu contre une équipe française depuis mai 2024.

Tous les revers du PSG cette saison sont survenus en Ligue des Champions, mais ils restent sur une série impressionnante de 13 victoires en 14 matchs officiels.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs ainsi que toutes les cotes pour parier sur la Ligue des Champions !

Les effectifs probables pour Brest PSG

Le XI probable de Brest :

Bizot ; Lala, Haïdara, Chardonnet, Ndiaye ; Lees-Melou, Magnetti, Camara ; Faivre, Ajorque, Sima.

Le XI probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Doué, Vitinha, Ruiz ; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Les meilleurs paris à prendre pour Brest PSG

📌 Pari 1 : PSG gagne et les deux équipes marquent – Cote 2,49 sur Unibet

Le PSG est inarrêtable en ce moment, avec une série de 16 matchs sans défaite, dont 13 victoires. Neuf de ces victoires ont vu les deux équipes marquer, prouvant que le PSG gagne souvent mais concède également des buts.

Lors de leur victoire 4-1 contre Monaco, ils ont encore montré cette tendance. Idem lors de leur dernière sortie européenne à l’extérieur. Lors de leur dernière confrontation directe il y a une semaine, le PSG s’est imposé 5-2.

Stat clé : Brest n’a jamais battu le PSG en 30 confrontations et cinq des six derniers face-à-face ont vu le PSG gagner tout en encaissant un but.

⭐ Gagnez 273€ en pariant que les Parisiens l'emportent et que les deux clubs trouvent le chemin des filets avec le bonus de bienvenue de 110€ !

📌 Pari 2 : PSG -1 handicap – Cote 1,82 sur Unibet

Avec une attaque en pleine forme, le PSG enchaîne les victoires avec une marge confortable. Six de leurs sept derniers succès toutes compétitions confondues ont été remportés avec au moins deux buts d’écart.

Le 5-2 contre Brest fait partie de cette série. Leurs trois dernières victoires contre Brest couvriraient un pari "PSG -1". En Ligue des Champions, le PSG a gagné ses trois derniers matchs avec au moins deux buts d’avance.

⭐ Gagnez 200€ en pariant que le PSG gagne avec 2 buts d'écart avec le bonus de bienvenue de 110€ !

📌 Pari 3 : Ousmane Dembélé buteur – Cote 2,01 sur Unibet

Ousmane Dembélé est tout simplement inarrêtable ces dernières semaines. Il a marqué lors de ses sept derniers matchs, totalisant 13 buts. Il a signé deux triplés, dont un contre Brest lors du 5-2. Sur l’ensemble de la saison, il a inscrit 5 buts en deux matchs contre Brest. Seul Monaco a encaissé plus de buts face à lui en carrière.

⭐ Gagnez 221€ en pariant sur Ousmane Dembélé buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !