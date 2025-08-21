Pronostic Marseille vs Paris FC, quelle réaction pour les deux camps?

Une rencontre entre Marseille et le Paris FC qui s’annonce électrique.

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Les meilleurs paris pour Marseille vs Paris FC

Nous avons analysé ce match et voici mes 3 prédictions sur cette rencontre:

Mason Greenwood décisif ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % % de voir le joueur ou son remplaçant marquer.

Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,77 sur Unibet, soit une probabilité de 56 % de voir les deux équipes avec au moins un but.

Marseille gagne et Greenwood buteur ⭐ à la cote de 2,35 sur Unibet, soit une probabilité de 32,5 % de voir Marseille l’emporter avec un but de l’Anglais.

Une rencontre assez difficile à prédire au vu des événements à Marseille, mais nous pensons à une victoire 2 à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette deuxième journée de Ligue 1 voit un pronostic Marseille vs Paris FC assez compliqué. Les deux équipes ont perdu leur première rencontre en championnat à l’extérieur et Marseille est entré dans une crise profonde.

À la suite de la défaite 1 à 0 contre Rennes, une bagarre aurait éclaté dans les vestiaires entre Rabiot et Rowe. Les sanctions ne se sont pas faites attendre, mise à l’écart du groupe et inscription sur la liste des transferts. Une grosse perte dans l’entrejeu pour les olympiens qui devront composer sans un de leurs meilleurs joueurs de la saison dernière.

La qualité et l’expérience sont en faveur de Marseille qui a aussi la chance de jouer au Vélodrome. Un stade mythique où les supporters donnent de la voix. Fraîchement promu, le Paris FC n’a pas trop connu ces ambiances survoltées, surtout avec une telle rivalité entre deux villes françaises.

Les Parisiens, sous la houlette d’un nouveau propriétaire, ont investi de manière importante pendant le mercato d’été. Ils auront l’occasion d’aligner Kevin Trapp, ancien gardien du PSG, qui vient d’arriver en début de semaine. La rencontre s’annonce difficile, mais les joueurs de Stéphane Gilli pourraient profiter de l’ambiance hostile dans les rangs adverses pour tenter un coup.

Les effectifs probables pour Marseille Paris FC

Composition attendue de l'Olympique de Marseille: Rulli, Weah, Egan-Riley, Balerdi, Murillo, Kondogbia, Hojbjerg, Gomes, Aubameyang, Gouiri, Greenwood

Composition attendue du Paris FC: Trapp, Chergui, Mbow, Kolodziejczak, Sangui, Kebbal, Lopez, Doucet, Simon, Krasso, Hamel

Des joueurs offensifs efficaces à Marseille

La saison dernière, Mason Greenwood a terminé avec 21 buts inscrits, dont 7 sur penalty et 5 passes décisives. Marseille est très difficile à manœuvrer à domicile et les adversaires de cette deuxième journée de Ligue 1 viennent juste d’être promus. Le jeu de Roberto De Zerbi est tourné vers l’avant et offre de nombreuses occasions pour l’Olympique de Marseille de marquer.

En jouant la plupart des rencontres en entier, l’attaquant anglais aura l’occasion d’être décisif. Ses compères en attaque sont tout aussi précis et Greenwood devrait se retrouver un peu plus sur le côté pour laisser l’axe à Amine Gouiri. Décisif 26 fois en 34 rencontres la saison dernière, l’Anglais pourrait donc ouvrir son compteur de but ou de passe ce week-end.

Pronostic 1 Marseille vs Paris FC: Greenwood décisif - cote de 1,60 sur Unibet

Une équipe offensive et pleine de doutes

L’Olympique de Marseille a réussi à terminer deuxième du championnat la saison dernière avec une moyenne de plus d’un but par match encaissé à domicile. Même s’ils se sont renforcés en défense, quelques joueurs sont absents ou incertains pour cette rencontre. C’est le cas de la recrue Medina, attendu titulaire dans la défense olympienne.

Le Paris FC vient tout juste d’être promu et voit son premier gros match de la saison se profiler. Cette rencontre voit aussi le retour de Maxime Lopez au Vélodrome, qui voudra sûrement être décisif. Avec l’élan offensif des parisiens et les doutes marseillais causés par quelques absences ainsi qu’à l’environnement pesant du vestiaire, l’équipe de Gilli aura de nombreuses chances devant les buts de Rulli.

Pronostic 2 Marseille vs Paris FC: les deux équipes marquent - cote de 1,77 sur Unibet

Marseille favori avec de grands buteurs

Malgré les doutes présents au club, Marseille reste le grand favori de cette rencontre. En jouant à domicile, face à un promu et avec l’armada offensive du club, les chances de marquer seront nombreuses. Greenwood a été un artisan important du succès olympien la saison dernière avec ses 21 buts et est le tireur de penalty désigné de l’équipe.

En face, le Paris FC bien que solide promu et actif sur le marché des transferts a besoin d’un temps d’adaptation. Pour de nombreux joueurs, c’est une découverte de la Ligue 1, de la pression et des grands rendez-vous. Faire un résultat au Vélodrome serait un exploit tant l’écart d’expérience est important.