Monaco, la surprise de la saison en Ligue 1?

Avec les arrivées de Pogba et Fati, Monaco ne rêve plus en silence : le club veut chasser sur les terres du PSG.

Monaco démarre fort. Le club monégasque vise les trouble-fête en Ligue 1, combinant ambition et audace.

Se reconstruire pour tenter de redevenir un poids lourd

Après plusieurs saisons à alterner entre promesses et frustrations, l’AS Monaco veut à nouveau tenter de régner sur le championnat français cette saison et l’a bien fait comprendre dès le début de ce mercato.

Les arrivées de Paul Pogba qu’on ne présente plus et d’Ansu Fati la jeune pépite catalane symbolisent cette volonté de changer de dimension. Le club mise sur des profils capables de retrouver leur meilleur niveau dans un environnement stable mais exigeant sans ressentir la pression démesurée d’autres grands clubs européens. Avec une qualification en Ligue des Champions obtenue la saison dernière, les joueurs du président Dmitry Rybolovlev auront plusieurs objectifs à aller chercher dans une saison qui s’annonce cruciale.

Avec un effectif déjà solide et une philosophie de jeu offensive sous le coach autrichien Adi Hütter, Monaco affiche clairement ses ambitions : redevenir un prétendant sérieux au titre, tout en brillant sur la scène européenne.

L’envie de bousculer la dynastie parisienne

Cette prochaine saison pourrait bien s’annoncer comme un tournant pour le club monégasque et cela commence par tenter de dominer le championnat français, comme il y a 9 saisons de cela.

En effet, sur le papier Monaco dispose d’atouts importants pour bousculer l’ogre parisien : un effectif complet, un banc profond, et désormais des individualités capables de faire basculer un match. Certes, Paul Pogba devra retrouver du rythme après sa longue absence, et Fati devra éviter les blessures qui ont freiné sa progression, mais si ces paris s’avèrent payants, Monaco pourrait profiter du calendrier estival chargé du PSG pour jouer sa carte à fond.

En effet, le club du Rocher dispose d’un été plus tranquille que le club de la capitale qui enchaîne les matchs (plus de 60 cette saison) et qui aura une préparation bien plus courte que ses différents concurrents. Avec l’envie de construire un effectif calibré pour concurrencer le PSG, comme lors de la saison 2016/2017, les recrues pourraient bien continuer d’arriver cet été pour nous offrir une prochaine saison de Ligue 1 pleine de suspens.