Pronostic Marseille vs Lorient, une rencontre à sens unique

Les trois pronostic Marseille vs Lorient choisis par notre expert de la Ligue 1. Une rencontre que Marseille devrait dominer du début à la fin.

Les meilleurs paris pour Marseille Lorient

Voici les trois sélections de notre expert du football français pour l’ouverture de la quatrième journée de Ligue 1:

Marseille gagne de 2 ou plus ⭐ à la cote de 1,88 sur Unibet, soit une probabilité de 53,1 % de voir Marseille remporter la rencontre avec au moins 2 buts d’écart.

Greenwood marque ⭐ à la cote de 1,97 sur Unibet, soit une probabilité de 50,7 % de voir l’attaquant olympien inscrire un but.

Marseille gagne à la mi-temps et à la fin du match ⭐ à la cote de 1,68 sur Unibet, soit une probabilité de 59,5 % de voir Marseille gagner en première mi-temps et à la fin du match.

Notre pronostic Marseille vs Lorient est une victoire de Marseille 4 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux équipes connaissent un début de saison assez compliqué avec seulement 3 points au compteur. Marseille a réussi à remporter une seule victoire face au Paris FC, un autre promu, lors de leur match à domicile. Les deux autres rencontres se sont soldées par de courtes défaites à Lille et à Lyon, contre deux équipes prétendantes à la Ligue des Champions.

Pour le promu Lorientais, le dernier match a été un vrai calvaire. Ils ont perdu à domicile contre Lille sur le score de 7 buts à 1, avec toutes les réalisations inscrites en deuxième période. Le club entraîné par Olivier Pantaloni se cherche encore sur la composition à aligner lors des rencontres afin de tirer le meilleur de son équipe. La pause internationale a permis au groupe de se préparer à affronter l’ogre Marseillais.

Les effectifs probables pour Marseille Lorient

Composition attendue de Marseille: Rulli ; Murillo, Balerdi, Pavard, Garcia ; Gomes, Höjbjerg ; Greenwood, Gouiri, Traoré ; Aubameyang

Composition attendue de Lorient: Mvogo ; Silva, Faye, Talbi ; Mvuka, Abergel, Avom Ebong, Kouassi ; Tosin, Bamba, Karim

La chasse au promu de l’OM

Pour leur premier match à domicile, les Olympiens ont affronté le Paris FC pour une victoire 5 buts à 2. Ils étaient en pleine tourmente à ce moment après une première journée qui avait laissé des traces dans le vestiaire et avaient su se reprendre. Après le départ des deux protagonistes et une ambiance retrouvée, tous les voyants sont au vert pour voir Marseille jouer de l’avant et prendre l’avantage sur Lorient à domicile.

Pour Lorient, leur dernière rencontre a été un naufrage complet avec une défaite à domicile avec 7 buts encaissés en une seule mi-temps. Ils ont pu travailler pendant toute la trêve internationale, mais partent avec un temps de retard dans un stade qui sera chauffé à bloc pour soutenir ses joueurs. Marseille a déjà perdu des points à l’extérieur et se doit de prendre les 3 points contre un promu à domicile et ils pourraient ne faire qu’une bouchée des Merlus.

Pronostic 1 Marseille vs Lorient: Marseille gagne de 2 ou plus - cote de 1,88 sur Unibet

Des buts et des occasions pour les joueurs de Marseille

L’un des meilleurs joueurs et buteurs de la saison dernière est l’attaquant anglais de l’OM, Mason Greenwood. Il a ouvert son compteur contre le Paris FC en convertissant l’un des deux pénalties qu’il a tirés. Son efficacité sur coups de pied arrêtés, associé à la profondeur et l’efficacité Marseillaise lui donneront l’occasion de se retrouver devant le but Lorientais. Son talent pourrait faire la différence pour le voir marquer son deuxième but de la saison en Ligue 1.

Contrairement à d’autres joueurs de l’effectif de Marseille, le joueur a pu bénéficier de repos lors de la trêve internationale. Il arrive donc frais pour cette quatrième journée de Ligue 1 et aura les 90 minutes de la rencontre pour marquer. En face, Lorient a montré de grandes faiblesses défensives et se rendre au Vélodrome n’est pas une mince affaire.

Pronostic 2 Marseille vs Lorient: Greenwood marque - cote de 1,97 sur Unibet

Marseille pour faire la différence d’entrée

Pour cette rencontre de Ligue 1, mon pronostic Marseille vs Lorient voit les Marseillais prendre l’avantage dès les 45 premières minutes et ne jamais le lâcher. Comme contre le Paris FC, les joueurs de Roberto de Zerbi auront l’occasion de marquer dès l’entame de la rencontre en profitant de la fébrilité défensive des Merlus. Le retour aux vestiaires devrait donc être en faveur de Marseille.

Dans un match à sens unique, les Olympiens auront tout le luxe de rester devant au score pendant la deuxième mi-temps et même d’inscrire plusieurs buts. Lorient devrait avoir du mal à exister dans cette rencontre à l’extérieur dans un stade réputé difficile.

Pronostic 3 Marseille vs Lorient: Marseille gagne à la mi-temps et à la fin du match - cote de 1,68 sur Unibet

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