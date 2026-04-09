Pronostic Marseille vs Le Havre, les phocéens continuent leur lancée

Notre pronostic Marseille vs Le Havre pour la rencontre de ce samedi 18 octobre. Les Phocéens restent sur une bonne série et devraient continuer.

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Les meilleurs paris pour Marseille Le Havre

Les trois choix de notre expert pour cette huitième journée de Ligue 1 entre Marseille et Le Havre :

Victoire de Marseille avec plus de 2 buts d’écart ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 55,5 % de voir Marseille gagner avec au moins 2 buts d’écart.

But de Mason Greenwood ⭐ à la cote de 1,78 sur Unibet, soit une probabilité de 56,1 % de voir l’Anglais marquer lors de ce match.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,20 sur Unibet, soit une probabilité de 45,4 % de voir au moins 4 buts au tableau d’affichage à la fin du match

Notre pronostic Marseille vs Le Havre est une victoire de Marseille 4 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’Olympique de Marseille reste sur une série positive de 4 victoires en championnat, dont une à domicile contre le Paris Saint-Germain. Avec 10 buts inscrits en 3 matchs au stade Vélodrome, ils tournent avec une moyenne de plus de 3 buts par match et sont une menace constante pour leurs adversaires. Malgré la trêve internationale et le départ de nombreux joueurs en sélection, ils disposent d’un large effectif pour faire jouer ceux qui sont restés à Marseille pendant la pause.

Pour le club normand, c’est une autre histoire que celle de l’OM. Le championnat est bien plus difficile, dû à un effectif de moins bonne qualité et des moyens financiers différents. Actuellement 14ème, ils ont marqué seulement 6 points en 7 journées, avec une seule victoire et trois matchs nuls. L’équipe de Didier Digard reste sur une série de trois nuls contre des concurrents directs avec Lorient et Metz, puis contre Rennes, une équipe bien mieux classée.

Les effectifs probables pour Marseille Le Havre

Composition attendue de Marseille : De Lange - Pavard, Aguerd, Egan-Riley, Emerson - Höjbjerg, O'Riley - Greenwood, Gomes, Paixão - Gouiri

Composition attendue du Havre : Diaw - Nego, Sanganté, Lloris, Zouaoui - Ndiaye, Seko, Kechta - Doucouré, Soumaré, Mambimbi.

Marseille injouable au Vélodrome

3 matchs au stade Vélodrome depuis le début de saison, dont un contre le PSG, et 3 victoires pour Marseille. 10 buts marqués et seulement 2 encaissés. Les victoires à domicile des Phocéens sont souvent par plusieurs buts d’écart et en jouant contre Le Havre, ils devraient prendre l’ascendant et inscrire plusieurs buts. La puissance offensive de l’OM ne laisse que très peu de chance à leurs adversaires lors de chaque rencontre.

Le Havre a joué 3 fois à l’extérieur pour un seul point marqué avec le match nul à Metz, bon dernier de Ligue 1, 0 à 0. Avec 10 buts encaissés en 7 matchs, ils ont une des défenses les plus ouvertes du championnat et devraient avoir bien du mal à contenir les attaques Olympiennes. Des points lors de cette rencontre pour les Normands semblent impossibles et même une large défaite se profile.

Pronostic 1 Marseille vs Le Havre : Victoire de Marseille avec plus de 2 buts d’écart - cote de 1,80 sur Unibet

Mason Greenwood en pleine forme pour le match

Pendant la trêve internationale, Mason Greenwood est resté à Marseille et a pu encore améliorer sa condition physique. Cette pause lui a aussi permis de se ressourcer pour continuer sur la lancée du club en championnat et en Ligue des Champions. Déjà auteur de 2 buts cette saison, il est encore loin de son total de l’année précédente avec les 21 buts marqués. Sa fraîcheur devrait lui permettre de mettre le feu et de finir avec au moins un but au compteur samedi.

Avec Aubameyang qui devrait être laissé au repos après les qualifications pour la Coupe du Monde, Greenwood devrait être le joueur à surveiller du côté marseillais. Il a déjà prouvé son talent aux yeux du championnat de France et il devrait encore le faire ce samedi face au Havre où les défenseurs devront réaliser un match parfait pour le stopper.

Pronostic 2 Marseille vs Le Havre : But de Mason Greenwood - cote de 1,78 sur Unibet

Marseille ultra efficace offensivement à domicile

Avec 10 buts inscrits en seulement 3 matchs de championnat à domicile, Marseille est une des meilleures attaques du championnat à la maison. Cette rencontre au stade Vélodrome devrait leur permettre de continuer sur leur lancée. Outre le match à domicile contre le PSG et leur victoire 1 buts à 0, les Phocéens ont toujours marqué plus de 3 buts à domicile. En affrontant Le Havre, une équipe avec des difficultés défensives, ils devraient continuer sur leur lancée pour inscrire quelques buts sur ce match.

Marseille a aussi montré quelques lacunes défensives et pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devrait faire tourner quelques internationaux pour les laisser au repos. De quoi laisser aussi quelques espaces pour les Havrais qui pourraient bien se voir récompenser avec au moins un but lors de cette huitième journée de Ligue 1.