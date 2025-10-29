Pronostic Marseille vs Angers, des Phocéens imbattables à domicile

Les Phocéens en favoris ce mercredi pour la dixième journée de Ligue 1. Notre analyse et notre pronostic Marseille vs Angers à découvrir ici.

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Les meilleurs paris pour Marseille Angers

Notre expert football a analysé la rencontre de ce mercredi et vous propose son pronostic Marseille vs Angers, ainsi que trois cotes :

Victoire de Marseille par 2 buts ou plus ⭐ à la cote de 1,58 sur Unibet, soit une probabilité de 63,2 % que Marseille remporte le match.

Marseille gagne et les deux équipes ne marquent pas ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 58,8 % de voir Marseille gagner le match sans encaisser de buts.

Pierre-Emerick Aubameyang buteur ⭐ à la cote de 1,90 sur Unibet, soit une probabilité de 52,6 % de voir le buteur Gabonais marquer.

Notre pronostic Marseille vs Angers voit Marseille remporter le match avec un écart important et 4 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

C’est une rencontre déséquilibrée qui nous attend ce mercredi 29 octobre entre Marseille et Angers. Malgré une défaite lors de la dernière journée de ce week-end contre Lens, les Olympiens restent les grands favoris de cette rencontre face à Angers. En étant sur deux défaites de rang, avec une en Ligue des Champions, les joueurs de Roberto de Zerbi voudront se reprendre et retrouver le goût du succès.

C’est l’occasion idéale face à Angers, qui vient de remporter son second match de la saison contre Lorient, mais toujours quinzième du championnat. Ils viennent de perdre leur attaquant sur blessure, le jeune Peter Prosper, qui après avoir marqué a connu une petite mésaventure. Même si les Angevins souhaitent démarrer une série afin de s’éloigner de la zone de relégation, revenir avec un point de Marseille serait un exploit.

Les effectifs probables pour Marseille Angers

Composition attendue de Marseille : Rulli - Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson - Höjbjerg, O'Riley - Greenwood, Nadir, Paixão - Aubameyang

Composition attendue de Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Hanin - Belkebla, Abdelli - Belkhdim, Mouton, Sbaï - Chérif

Marseille grand favori de cette rencontre

Depuis le début de saison, Marseille a joué quatre fois au stade Vélodrome pour quatre victoires et 16 buts marqués, sur les 22 inscrits au total. Une moyenne de 4 buts par match qui démontre la puissance offensive des Olympiens à domicile. Cette rencontre est le moment parfait pour relancer la machine après deux défaites à l’extérieur et surtout dans un match où ils sont les grands favoris.

En face, malgré une défense assez solide pour le championnat avec seulement 12 buts encaissés, les Angevins devraient avoir du mal à contenir les Marseillais. La ligne de défense a pu s’appuyer sur Hervé Koffi dans les buts à plusieurs reprises, mais pour ce match, il devrait avoir beaucoup de travail. Avec les talents de Greenwood, Paixao et Aubameyang, les Phocéens devraient prendre le large assez rapidement ce mercredi.

Pronostic 1 Marseille vs Angers : Victoire de Marseille par 2 buts ou plus - cote de 1,58 sur Unibet

Une prestation solide de l’Olympique de Marseille

Pour se rassurer après ces deux rencontres perdues et assumer son statut de favori. Les Marseillais vont vouloir réaliser une partie solide des deux côtés du terrain. En plus, d’être favori avec une forte force de frappe, ils devraient aligner une équipe solide défensivement pour garder leur cage inviolée. Avec seulement 4 buts encaissés à domicile, ils vont vouloir faire bonne figure pendant 90 minutes et rendre le match très compliqué pour leurs adversaires.

En face, pour les aider dans leur clean sheet, Angers est la plus mauvaise attaque de Ligue 1 avec seulement 6 buts inscrits en 9 matchs et 1 seul à l’extérieur contre Metz. Cette inefficacité ne va pas les aider pour affronter des Marseillais impériaux à domicile. Dans une saison qui s’annonce très difficile pour le maintien, les Angevins voudront éviter une trop grosse correction.

Pronostic 2 Marseille vs Angers : Marseille gagne et les deux équipes ne marquent pas - cote de 1,70 sur Unibet

Nouveau but pour l’avant-centre Phocéen

À Marseille, ce sont Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang qui dynamitent le front de l’attaque. Pour cette rencontre, ce sera le Gabonais qui se retrouvera en pointe après avoir commencé sur le banc à Lens. En quête d’une nouvelle série, Roberto de Zerbi devrait relancer une équipe de titulaire afin de repartir sur de bonnes bases et engranger les trois points.

Grâce à son expérience et sa vitesse, Aubameyang est un poison constant pour toutes les défenses de Ligue 1. Il a déjà marqué 3 buts cette saison et ne devrait pas en rester là. Contre Angers, il aura l’occasion de montrer tout son talent devant le but, avec de nombreuses opportunités qui se présenteront face à une défense qui aura du mal à contenir les offensives Olympiennes.