Pronostic Lyon vs Strasbourg, lutte au sommet du championnat

Le pronostic Lyon vs Strasbourg délivré par notre expert football. Ce dimanche 26 octobre offrira une très belle affiche au stade des Lumières.

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Les meilleurs paris pour Lyon Strasbourg

Une rencontre importante pour les premières places du championnat. Découvrez les choix de notre expert et son pronostic Lyon vs Strasbourg :

Victoire de Lyon ⭐ à la cote de 1,96 sur Unibet, soit une probabilité de 50,5 % que Lyon remporte la rencontre.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,57 sur Unibet, soit une probabilité de 63,6 % de voir au moins 3 buts inscrits pendant le match.

Malick Fofana ou Joaquin Panichelli buteur ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 58,8 % de voir un des deux attaquants marquer pendant ce match.

Notre pronostic Lyon vs Strasbourg voit l’Olympique Lyonnais gagner 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux équipes qui s’affrontent pour l’affiche de la neuvième journée ce dimanche 26 octobre ne sont pas sur le même état de forme. Et pourtant, les deux clubs n’ont qu’un seul point d’écart au classement.

L’Olympique Lyonnais vient de se rassurer avec une victoire 2 buts à 0 contre Bâle pour la troisième journée de Ligue Europa, mais ils restent sur deux défaites en championnat face à Toulouse et Nice. Ils ont besoin de retrouver la solidité défensive du début de saison pour continuer à viser les quatre premières places.

Pour Strasbourg, le début de saison est idéal, ils sont à la troisième place du classement avec 16 points et à seulement deux points de la tête du classement. En Ligue Europa Conférence, ils sortent d’un match décevant contre le leader du championnat polonais avec un match nul un but partout. Le week-end dernier, ils ont réussi l’impensable en tenant tête au PSG chez eux avec un match nul 3 buts partout.

Les effectifs probables pour Lyon Strasbourg

Composition attendue de Lyon : Grief - Maitland-Niles, Niakhaté, Mata, Tagliafico - Tessmann, Morton, Tolisso - Fofana, Satriano, Karabec

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Chilwell - Doucouré, El Mourabet, Barco, Ouattara - Enciso, Moreira - Panichelli

Une véritable affiche pour les Lyonnais

Personne ne s’attendait à une grosse saison de la part des Lyonnais avec les départs de Lacazette, Matic et Cherki cet été. Néanmoins, les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi à déjouer les pronostics en proposant une équipe solide défensivement et efficace offensivement. En optant pour une rotation, ses joueurs titulaires habituels devraient être frais pour la rencontre face à Strasbourg.

Un déplacement à Lyon n’est pas une chose facile. Même si Toulouse a réussi à arracher la victoire dans les dernières secondes avant la trêve internationale. Voir Lyon perdre deux fois d'affilée à domicile n’est pas arrivé depuis plus d’un an et ce déplacement s’annonce périlleux. Malgré une bonne série, Strasbourg va faire face à un bloc solide ce dimanche.

Pronostic 1 Lyon vs Strasbourg : Victoire de Lyon - cote de 1,96 sur Unibet

Un match serré, mais une Ligue 1 prolifique

Sur ce match, ce sont deux défenses solides qui s’affrontent avec 8 buts encaissés par Lyon et 10 buts encaissés par Strasbourg. Avec cette moyenne d’un but pris à chaque rencontre, il est possible de voir les deux équipes marquer. Ce qui pourrait être sûr est de voir la première équipe qui marque remporter la rencontre. Sans absents, les Lyonnais semblent favoris et ont marqué au moins un but lors de tous les matchs officiels de cette saison.

Strasbourg est dans une situation presque similaire. Ils doivent faire avec l’absence de leur capitaine et buteur, Emanuel Emegha, sur la touche depuis déjà quelques semaines. Ils ont trouvé un bon remplaçant avec Panichelli et ont montré qu’ils savent marquer, même à l’extérieur, avec ce match nul et les trois buts inscrits contre Paris au Parc des Princes. De quoi nous promettre une rencontre prolifique.

Pronostic 2 Lyon vs Strasbourg : Plus de 2,5 buts - cote de 1,57 sur Unibet

Les dynamiteurs de chaque équipe pour marquer

Lyon a perdu de nombreux joueurs pendant le mercato, mais ils peuvent toujours compter sur Malick Fofana pour dynamiter leurs offensives. Le jeune Belge sait se montrer efficace devant le but, et une seule opportunité face à Penders pourrait lui suffire pour mettre son nom sur le tableau d’affichage.

En face, Joaquin Panichelli est le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement. Il compte déjà 7 buts inscrits avec seulement 8 journées de championnat et sort d’un doublé à Paris. Son état de forme est impressionnant et il a été laissé au repos pendant une heure en milieu de semaine. Son entrée a permis aux Alsaciens de trouver la faille et d’égaliser, pour marquer son huitième but de la saison toutes compétitions confondues.