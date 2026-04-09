Pronostic Lorient vs Monaco: Monaco favori dans ce duel déséquilibré

Une rencontre inégale entre une équipe en Ligue des Champions et un promu ce samedi 27 septembre. Les pronostic Lorient vs Monaco de notre expert.

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Les meilleurs paris pour Lorient Monaco

Une rencontre entre un européen et un promu qui est bien inégale sur le papier. Voici les sélections de notre expert Ligue 1.

Monaco gagne ⭐ à la cote de 1,57 sur Unibet, soit une probabilité de 63,6 % de voir Monaco remporter la rencontre.

Biereth buteur ⭐ à la cote de 1,98 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % de voir l’attaquant marquer un but.

Monaco et plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,93 sur Unibet, de voir Monaco gagner le match et qu’au moins 3 buts soient inscrits pendant le match.

Notre pronostic Lorient vs Monaco voit les monégasques gagner 3 buts à 1.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Le promu Lorientais est à la peine en ce début de saison avec seulement 4 points marqués lors des 5 premières journées et une 17ème place au classement. Sur leurs trois derniers matchs, ils ont encaissé 12 buts, dont un sévère 7 à 1 contre Lille. Ils sortent d’une belle rencontre avec un match nul obtenu au Havre, une équipe contre laquelle ils vont lutter pour le maintien.

Après un gros revers en Ligue des Champions contre Bruges et une défaite 4 buts à 1, les Monégasques avaient à coeur de se reprendre. Cela avait mal commencé lors de leur match face à Metz et l’ouverture du score de l’équipe adverse. L’arrivée dans l’équipe d’Ansu Fati a permis de dynamiter les offensives et de remporter le match 5 buts à 2, avec deux buts de l’Espagnol pour sa première en championnat.

Les effectifs probables pour Lorient Monaco

Composition attendue de Lorient: Mvogo, Meité, Talbi, Faye, Kouassi, Abergel, Avom, Mvuka, Tosin, Karim, Bamba

Composition attendue de Monaco: Kohn, Teze, Salisu, Dier, Henrique, Camara, Bamba, Akliouche, Minamino, Biereth, Balogun

Un écart trop important en faveur de Monaco

Bien que Lorient soit en grande difficulté dès le début de saison, ce n’est pas une réelle surprise. Juste promu en Ligue 1, il est difficile de se maintenir et le club breton n’a pas dépensé sans compter pour se renforcer. Face à l’AS Monaco, un club qualifié en Ligue des Champions et qui dispose de plus de 10 fois le budget des Merlus, l’exploit s’annonce difficile même pour marquer 1 point.

Pour le club de la principauté, cette rencontre doit se terminer avec 3 points afin de continuer à rester dans le haut du classement. Les joueurs d’Adi Hutter sortent d’une semaine difficile avec une défaite en Belgique et un début de match difficile face à Metz. Le retour en forme d’Ansu Fati a permis de débloquer la rencontre et devrait permettre de faire une fois de plus la différence.

Pronostic 1 Lorient vs Monaco: Monaco gagne - cote de 1,57 sur Unibet

La continuité pour l’attaquant Mika Biereth

Dans une rencontre que Monaco devrait dominer du début à la fin, ce sont les attaquants Monégasques qui devraient être à la fête. Après un début de saison dans un rythme différent de ses premiers matchs en Ligue 1, nous avions peur de ne pas voir le même profil pour l’attaquant Danois. Il s’est repris face à Metz en inscrivant son premier but de la saison.

Avec son sens du but et la différence de niveau entre les deux équipes, il devrait avoir plusieurs occasions et marquer une nouvelle fois en championnat. La défense Lorientaise devrait avoir de la difficulté à tenir toute la rencontre face au talent offensif de leurs adversaires et de Mika Biereth.

Pronostic 2 Lorient vs Monaco: Biereth buteur - cote de 1,98 sur Unibet

Des espaces dans la défense de Lorient

Les 12 buts encaissés par Lorient lors des trois dernières journées ne jouent pas en leurs faveurs au moment d’affronter Monaco. De l’autre côté, ce sont 13 buts marqués en 5 journées de championnat, avec une dernière rencontre avec 5 buts au compteur. Ces statistiques montrent les écarts entre les deux clubs et l’avantage offensif pour Monaco.

Avec les espaces laissés par Lorient, Monaco devrait remporter la rencontre, mais aussi marquer plus d’un but. Avec leur expérience du haut niveau et la course aux premières places, ils ne peuvent pas laisser des points s’envoler et se serviront de toutes leurs munitions pour enfoncer un peu plus le club breton en fin de classement.