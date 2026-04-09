Pronostic Liverpool vs Southampton 23/09/2025 : les Reds et Isak brillent mardi

Notre expert partage les meilleurs pronostics et conseils de paris pour le match du 3ème tour de l'EFL Cup, mardi soir à Anfield, entre Liverpool et Southampton.

+

Pronostic Liverpool vs Southampton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Southampton

Liverpool -2 (Handicap 3-Way) à une cote de 2,13 avec Winamax

Alexander Isak premier buteur à une cote de 3,70 avec Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,95 avec Winamax

Liverpool devrait s'imposer 3-0 contre Southampton.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Liverpool se prépare pour son match du 3e tour de l'EFL Cup à domicile contre l'équipe du Championship Southampton après avoir maintenu son record de 100 % en Premier League en battant son rival Everton. Les Reds d'Arne Slot ont remporté une victoire 2-1 contre les Toffees samedi à l'heure du déjeuner. C'était un match disputé, avec Liverpool incapable de profiter de la domination habituelle qu'ils ont eue lors des précédents matchs à Anfield. Cependant, leur puissance offensive a suffi à faire pencher la balance en leur faveur.

Dans son interview d'après-match, Slot a confirmé que plusieurs de ses joueurs clés seraient mis au repos pour le match contre Southampton, notamment Van Dijk, Salah, Gravenberch et Szoboszlai. C'est une opportunité pour Alexander Isak de briller dès le début, tandis que Florian Wirtz pourrait figurer, ayant été laissé sur le banc contre Everton.

Southampton a connu un début hésitant dans le Championship. Leur défaite 3-1 à Hull City samedi les laisse déjà à quatre points des places de playoffs, avec des tests difficiles contre Middlesbrough et Sheffield United à venir.

Les Saints se rendent à Anfield mardi, cherchant à éviter leur cinquième défaite consécutive contre Liverpool en compétitions officielles. Ils ont atteint les quarts de finale de l'EFL Cup 2024/25 et également les demi-finales en 2022/23, donc ils ont un historique prouvé dans la compétition. Néanmoins, Will Still est susceptible de faire des changements dans son équipe, gardant un œil sur le prochain match contre Middlesbrough.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Southampton

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili ; Robertson, Frimpong, Gomez, Leoni, Endo, Wirtz, Ngumoha, Jones, Chiesa, Isak

Composition attendue de Southampton : McCarthy ; Stephens, Edwards, Wood, Fraser, Charles, Roerslev, Downes, Manning, Archer, Stewart

Les hommes de Slot pour gagner avec une marge de trois buts

Southampton n'a réussi à marquer que deux buts lors de ses neuf dernières visites à Anfield dans toutes les compétitions. Quand on considère que les Reds ont gagné avec une marge de trois buts ou plus lors de cinq de leurs huit dernières rencontres officielles à Merseyside, il est facile de comprendre pourquoi nous soutenons les Reds pour gagner avec au moins trois buts d'écart.

Slot aura plusieurs joueurs dans son onze de départ désireux de faire leurs preuves. Le phénomène suédois du but, Alexander Isak, semble sûr de débuter alors qu'il retrouve sa forme physique.

La priorité numéro un de Southampton est la promotion en Premier League dès la première tentative. Leur entraîneur, Will Still, est peu susceptible de choisir un onze de départ complet mais voudra s'assurer que son équipe est assez forte pour éviter l'humiliation.

Pronostic 1 Liverpool vs Southampton : Liverpool -2 (Handicap 3-Way) à une cote de 2,13 avec Winamax

Soutenir Isak pour ouvrir son compte

Il semble presque certain qu'Alexander Isak débutera contre Southampton. Hugo Ekitike a commencé en tant qu'avant-centre contre Everton et sera probablement reposé sur le banc contre les Saints.

Les marchés de paris donnent actuellement à Isak seulement 28,57 % de chances d'ouvrir le score. Cela semble très bas étant donné qu'il est sur le point d'affronter une défense de Championship et a marqué 23 buts en 34 apparitions en Premier League la saison dernière avec un taux de réussite de près de 68 %.

C'est pourquoi nous le soutenons à une probabilité de 28,57 %, le considérant comme le choix de valeur de notre trio de pronostics Liverpool vs Southampton.

Pronostic 2 Liverpool vs Southampton : Alexander Isak premier buteur à une cote de 3,70 avec Winamax

Des équipes désarticulées rendent un festival de buts peu probable

Bien que nous pensions que Liverpool gagnera confortablement, nous ne sommes pas convaincus que ce sera une déroute. Les compositions tournées manquent souvent de la chimie et du rythme habituels.

Néanmoins, Liverpool devrait toujours avoir trop de vitesse et de puissance de feu pour submerger cette défense à trois de Southampton.

Les Saints n'ont marqué que dans 22 % de leurs neuf dernières visites à Anfield. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir moins de 3,5 buts, les Reds étant censés marquer trois buts ou moins et garder leur cage inviolée.