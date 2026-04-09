Pronostic Liverpool vs Crystal Palace 29/10/2025 : Palace prêt à surprendre Anfield

Avec cinq défaites en six matchs toutes compétitions confondues, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, est sous ession pour trouver une solution face à Palace.

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Pronostic Liverpool vs Crystal Palace : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Crystal Palace

Match nul ou Crystal Palace (Double Chance) à une cote de 2,05 chez Winamax

Crystal Palace (1er But) à une cote de 2,50 chez Winamax

Hugo Ekitike buteur à tout moment à une cote de 2,20 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 1-1 Crystal Palace

Pronostic des buteurs : Liverpool – Ekitike; Crystal Palace – Nketiah

Liverpool aborde ce match de coupe en milieu de semaine après une autre défaite douloureuse en Premier League contre Brentford. Les hommes d'Arne Slot ont perdu leur statut d'invincibilité au cours des quatre à six dernières semaines, montrant une faiblesse inattendue en défense. Ils ont cependant réussi à gagner à nouveau en Ligue des champions la semaine dernière, dominant l'Eintracht Francfort 5-1 à l'extérieur. Cependant, les Reds sont devenus seulement les quatrièmes champions en titre à perdre quatre matchs consécutifs en Premier League, après leur défaite contre Brentford.

Crystal Palace a également montré une baisse de forme récemment. Ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. C'est pourquoi beaucoup s'attendent à ce que l'entraîneur de Palace, Oliver Glasner, effectue des changements dans son équipe à Anfield. Eddie Nketiah devrait débuter, tandis que Jean-Philippe Mateta est susceptible d'être sur le banc.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Crystal Palace

Composition attendue de Liverpool : Woodman ; Robertson, Ramsay, Gomez, Van Dijk, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Chiesa, Ngumoha, Ekitike

Composition attendue de Crystal Palace : Benitez ; Clyne, Canvot, Guehi, Lacroix, Hughes, Lerma, Esse, Sosa, Devenny, Nketiah

Parier contre une équipe de Liverpool en manque de confiance

Les blessures impactent considérablement l'effectif de Liverpool. Curtis Jones est le dernier joueur à s'être blessé, lors de la seconde mi-temps à Brentford. Il rejoint Isak, Becker, Gravenberch, Leoni et Frimpong sur la liste des blessés.

Si les rapports sont exacts, Slot envisage également de donner une chance au troisième gardien, Freddie Woodman, de commencer. Pendant ce temps, Calvin Ramsay pourrait être aligné en tant qu'arrière droit.

Palace devrait également apporter quelques changements, notamment en titularisant l'ancien défenseur des Reds, Nathaniel Clyne. Cependant, ils devraient rester compétitifs dans ce match et, au minimum, forcer le match à aller en prolongation.

Pronostic 1 Liverpool vs Crystal Palace : Match nul ou Crystal Palace (Double Chance) à une cote de 2,05 chez Winamax

Palace pour faire taire le public d'Anfield

La défense de Liverpool a été l'un de leurs plus gros problèmes récents. Ils n'ont pas réussi à garder une cage inviolée lors de leurs neuf derniers matchs et ont encaissé le premier but lors de leurs six derniers matchs consécutifs.

Cette statistique est très surprenante pour les champions en titre de la Premier League. Ils ont également été menés à la mi-temps dans cinq de leurs six derniers matchs.

Puisque Palace ne devrait pas affaiblir son équipe pour le déplacement sur la Merseyside, il pourrait être intéressant de parier sur les Eagles pour marquer en premier dans ce match. Les marchés de paris leur accordent seulement 37 % de chances de le faire. Cependant, étant donné que les Reds ont concédé en premier lors de chacun de leurs six derniers matchs, c'est un pari à forte valeur ajoutée.

Pronostic 2 Liverpool vs Crystal Palace : Crystal Palace (1er But) à une cote de 2,50 chez Winamax

Ekitike susceptible de marquer

Bien que Liverpool ne soit pas favori pour remporter la victoire mercredi soir, Hugo Ekitike semble impressionnant. Le puissant attaquant français a marqué cinq buts en dix apparitions pour Liverpool.

Avec Alexander Isak écarté en raison d'un problème à l'aine, Slot devra une nouvelle fois compter sur Ekitike pour mener l'attaque. Les marchés de paris lui accordent une probabilité de 50 % de marquer à tout moment.

Puisqu'Ekitike sera sûrement l'attaquant central de Liverpool mercredi, il est le joueur le plus susceptible de marquer contre les Eagles. Mo Salah et Cody Gakpo sont incertains car ils pourraient avoir besoin de repos, ce qui fait d'Ekitike le joueur le plus probable pour marquer.