Pronostic Lille vs Monaco, un duel entre deux équipes offensives

Les pronostics Lille vs Monaco de notre expert foot pour l’affiche de la deuxième journée de Ligue 1 ce dimanche à 20h45. Une promesse offensive.

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Les meilleurs paris pour Lille vs Monaco

Notre expert a sélectionné trois pronostic Lille vs Monaco pour vous:

Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,47 sur Unibet, soit une probabilité de 68 % de voir les deux équipes avec au moins un but.

Double chance buteur Olivier Giroud / Mika Biereth ⭐ à la cote de 1,68 sur Unibet, soit une probabilité de 59 % de voir un des deux joueurs marquer.

Lille gagne et remboursé si match nul ⭐ à la cote de 1,94 sur Unibet, soit une probabilité de 51,5 % de voir Lille l’emporter avec une possibilité de match nul.

Un match disputé qui pourrait se finir sur une victoire de Lille 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’affiche de la deuxième journée de Ligue 1 nous offre une rencontre entre deux européens. Lille et Monaco disposent de deux effectifs de talent et avec une grande force de frappe offensive. Lors de la première journée, les deux clubs ont inscrit 3 buts et se sont portés vers l’avant.

L’équipe de Bruno Genesio a connu un déplacement à Brest qui s’est soldé par un match nul 3 partout. Les nouveaux joueurs ont réussi leur intégration dans le développement du jeu après une trêve estivale moyenne qui s’est terminée avec 3 victoires et 3 défaites. Le côté défensif est encore à peaufiner après les départs du gardien Lucas Chevalier au PSG et de Bafodé Diakité.

Le Monaco de Adi Hutter a connu un été sans trop de modifications. Le club a décidé de recruter quelques joueurs pour améliorer l’équipe en amenant Eric Dier et son expérience du haut niveau en défense. La préparation a vu le club de la principauté participer à huit matchs pour une seule défaite et cinq victoires avec une attaque en feu qui a marqué 15 buts sur ses six derniers matchs.

Les effectifs probables pour Lille vs Monaco

Composition attendue de Lille: Berke Özer ; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud ; Mukau, André ; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia ; Giroud

Composition attendue de l'AS Monaco: Hradecky ; Vanderson, Dier, Mawissa, Henrique ; Zakaria, Camara ; Akliouche, Golovin, Ben Seghir ; Biereth

Deux équipes très offensives et des défenses fébriles

Lille et Monaco sont connus pour avoir une force de frappe impressionnante. Leurs dernières rencontres le montrent bien avec chaque équipe qui a inscrit 3 buts. Les défenses sont aussi ouvertes vu que les deux clubs ont vu leurs adversaires marquer au moins un but lors de la rencontre.

Du côté Lillois, Olivier Giroud a marqué pour son retour en Ligue 1 et va découvrir l’accueil du stade Pierre Mauroy. Un antre où Lille a marqué lors de ces 20 derniers matchs. Pour Monaco, ils ont montré leur efficacité avec le nombre de buts inscrits sur leurs 6 derniers matchs. Ils pourront aussi profiter de la faiblesse de la défense adverse qui a encaissé trois buts lors de la dernière journée et se cherche encore.

Pronostic 1 Lille vs Monaco: Les deux équipes marquent - cote de 1,47 sur Unibet

Deux buteurs réguliers et efficaces

Les attaques des deux équipes sont en réussite et le dernier match l’a bien prouvé. Olivier Giroud, champion du monde, expérimenté et de retour en Ligue 1 a marqué sur son premier ballon.

En jouant à domicile où Lille a marqué lors de leurs 20 derniers matchs, il devrait avoir quelques occasions. Avec le départ de Jonathan David, il devrait être le tireur de penalty désigné.

Du côté de Monaco, l’attaquant de pointe est Mika Biereth. Il sort d’une demi-saison seulement avec le club où il a performé directement en inscrivant 13 buts en 16 journées disputées. Avec la qualité de jeu proposée par Monaco et l’adaptation de la défense lilloise, il devrait disposer de plus d’une occasion pour marquer.

Pronostic 2 Lille vs Monaco: Double chance buteur Giroud/Biereth - cote de 1,68 sur Unibet

L’imprenable stade Pierre Mauroy

La saison dernière, Lille a perdu seulement 2 rencontres de championnat à domicile, dont la dernière en février contre Le Havre.

Avec 11 victoires sur les 17 journées au stade Pierre Mauroy, il est très difficile pour une équipe de venir chercher un résultat dans le nord de la France. Les hommes de Genesio, bien qu’avec un effectif renouvelé, voudront tout aussi bien faire et garder leur stade comme une forteresse.

Monaco a toujours eu un peu plus de mal à l’extérieur et pourrait avoir du mal à imposer son jeu en terre lilloise. Le match, bien qu’ouvert, pourrait tourner en faveur du LOSC ou terminer par un match nul entre les deux équipes. Petit avantage pour Lille qui sera poussé par ses supporters.