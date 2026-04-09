Pronostic Italie vs Estonie 05/09/2025 : l'ère Gattuso a commencé

Notre expert en paris s'attend à ce que l'Italie relance sa campagne de qualification avec une victoire convaincante contre l'Estonie.

Pronostic Italie vs Estonie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Italie vs Estonie

1x2 & BTTS - Italie et Non 1.55 sur Winamax

Buteur à tout moment - Mateo Retegui 1.75 sur Winamax

Marge de victoire - Italie gagne par deux buts 4.50 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 2-0 pour l'Italie.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Il est presque incroyable que l'Italie n'ait pas participé aux finales de la Coupe du Monde depuis 2014. Cependant, après deux matchs dans leurs qualifications du Groupe I, ils ont déjà pris du retard et risquent de manquer le tournoi de l'année prochaine.

Les Azzurri entameront un nouveau chapitre sous la direction du légendaire entraîneur Gennaro Gattuso. Heureusement pour lui, le dernier match de Luciano Spalletti a rapporté trois points, donc ils sont actuellement à neuf points derrière les leaders, la Norvège, mais avec deux matchs restants.

Cela signifie que les protégés de Gattuso doivent gagner vendredi soir pour rester proches des leaders du groupe et garder leurs espoirs de qualification pour la Coupe du Monde vivants. Affronter une équipe classée 112 places en dessous d'eux dans le dernier classement est probablement la meilleure façon de commencer.

Les chances de l'Estonie d'atteindre les finales sont presque nulles, car ils ont perdu trois de leurs quatre qualifications (75 %). Les protégés de Jürgen Henn ont également eu une mauvaise performance en Ligue des Nations. Cela n'inspire pas confiance avant leur déplacement en Italie pour leur cinquième match de qualification.

Les effectifs probables pour Italie vs Estonie

Composition attendue de Italie : Donnarumma ; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini ; Cambiaso, Frattesi, Barella, Tonali, Dimarco ; Raspadori, Retegui

Composition attendue de Estonie : Hein ; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste ; Palumets, Shein ; Kristal, Kait, Sinyavskiy ; Sappinen

L'Italie favorite pour atteindre huit

La victoire de l'Italie contre la Moldavie la dernière fois est arrivée au bon moment, mettant fin à une série de quatre matchs sans victoire. Bien que trois de ces défaites aient été contre des équipes du top dix mondial, ils ont mieux performé contre des équipes classées en dessous de 100.

Les Italiens ont remporté chacun de leurs douze derniers matchs contre de tels adversaires depuis 2019, donc une victoire ici est très probable. De plus, l'Estonie a perdu ses neuf derniers matchs contre des équipes dans le top 30 du classement mondial.

De plus, les hôtes ont remporté les sept dernières confrontations directes et ont empêché l'Estonie de marquer dans cinq d'entre elles. Les Bleus n'ont pas marqué lors de trois de leurs cinq dernières sorties, il est donc peu probable qu'ils marquent vendredi.

Pronostic 1 Italie vs Estonie : 1x2 & BTTS - Italie & Non 1.55 sur Winamax

Le buteur le plus prolifique d'Italie

Le buteur le plus prolifique actuel de l'Italie est Mateo Retegui. Le joueur de 26 ans a récemment quitté la Serie A pour la Pro League saoudienne, mais sa capacité à marquer reste la même. Il a fait ses débuts la semaine dernière et a inscrit un doublé lors d'une victoire 3-1 pour sa nouvelle équipe, Al-Qadsiah.

Il est à noter que personne n'a marqué plus que Retegui en Serie A la saison dernière. Par conséquent, le vainqueur du Soulier d'Or est actuellement l'attaquant le plus redoutable des Azzurri. Quatre de ses six buts pour l'équipe nationale ont été inscrits avant la mi-temps, il sera donc impatient de marquer tôt contre l'Estonie.

Pronostic 2 Italie vs Estonie : Buteur à tout moment - Mateo Retegui 1.75 sur Winamax

Une répétition de l'histoire

La seule victoire de l'Italie en qualifications pour la Coupe du Monde cette année a été par une marge de deux buts contre la Moldavie. Bien qu'ils soient censés dominer l'Estonie ce week-end, l'équipe pourrait avoir besoin de temps pour s'adapter aux tactiques de Gattuso.

En conséquence, ils pourraient offrir une performance irrégulière, mais domineront tout de même les visiteurs. Six des sept victoires en face-à-face de l'Italie ont été par deux buts, ce qui signifie que l'histoire pourrait se répéter ce vendredi.