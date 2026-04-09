Pronostic Getafe vs Real Madrid 19/10/2025 : Mbappé pour mener les Blancos à la victoire

Notre expert en paris anticipe une victoire des visiteurs au Coliseum, avec Kylian Mbappé en buteur, tandis que Getafe devrait rester muet.

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Pronostic Getafe vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Getafe vs Real Madrid

Mi-temps - Real Madrid à une cote de 1,78 sur Winamax

Kylian Mbappé pour marquer à tout moment à une cote de 1,55 sur Winamax

Real Madrid pour gagner sans encaisser à une cote de 2,05 sur Winamax

On prévoit que le Real Madrid s'imposera 2-0 face à Getafe.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid a remporté neuf de ses dix matchs jusqu'à présent cette saison. Cependant, leur début impressionnant a été terni par une défaite 5-2 contre l'Atlético de Madrid lors du derby.

Ils se sont bien repris en battant Kairat 5-0 en Ligue des champions, et Villarreal 3-1 en La Liga. Cela a dû remonter le moral de l'équipe de Xabi Alonso alors qu'ils se préparent pour le court déplacement chez leurs voisins de Getafe.

Les Azulones ont commencé la saison avec deux victoires consécutives, mais ils n'ont pris que deux points lors de leurs quatre derniers matchs. Une défaite 2-1 à Osasuna a été leur dernier revers avant la pause internationale.

Les effectifs probables pour Getafe vs Real Madrid

Composition attendue de Getafe : Soria, Rico, Abqar, Duarte, Djene, Femenia, Arambarri, Martin, Milla, Liso, Mayoral

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Asencio, Militao, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Guler, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Les Blancos en tête à la pause

Le Real Madrid a généralement bien commencé ses matchs cette saison. Ils ont mené à la mi-temps lors de trois de leurs quatre déplacements.

En La Liga, ils ont marqué dix fois et n'ont concédé que trois buts en première mi-temps. Ce bilan témoigne de leur stratégie de jeu offensif dès le coup d'envoi. C'est probablement quelque chose qu'Alonso a inculqué à ses joueurs, qui ont été critiqués pour leurs débuts de match souvent lents la saison dernière.

Ils devraient avoir trop de qualité pour une équipe de Getafe qui a été peu impressionnante lors de ses deux derniers matchs à domicile contre Levante et Alavés. L'équipe de José Bordalás n'a pas créé plus de 0,9 xG dans un match depuis le premier week-end de la saison.

Pronostic 1 Getafe vs Real Madrid : Mi-temps - Real Madrid à une cote de 1,78 sur Winamax

La série de Mbappé continue

Le Real Madrid a connu une légère inquiétude concernant une blessure pendant la pause internationale, lorsque Mbappé a dû se retirer de l'équipe de France. Il avait une blessure à la cheville, mais ce n'était rien de grave, et l'attaquant devrait jouer au Coliseum.

Mbappé réalise une saison sensationnelle. Il a marqué au moins une fois lors de ses dix derniers matchs pour le club et le pays. Cela seul en fait un pari attractif pour marquer à tout moment, avec une probabilité implicite de 56,2 %.

Le joueur de 26 ans moyenne 4,91 tirs et 1,17 buts par 90 minutes en La Liga. Son bilan global est de 14 buts en dix matchs toutes compétitions confondues pour son club cette saison.

Pronostic 2 Getafe vs Real Madrid : Kylian Mbappé pour marquer à tout moment à une cote de 1,55 sur Winamax

Getafe en difficulté à nouveau

Getafe a connu un certain succès en août, avec son approche de contre-attaque en 5-3-2 qui a donné des résultats à l'extérieur. Cependant, ils ont été beaucoup moins menaçants depuis que Christantus Uche est parti pour Crystal Palace.

Leur meilleur buteur, Adrian Liso, a également manqué les derniers matchs en raison de sa participation à la Coupe du Monde U20. Il sera disponible dimanche, mais pourrait avoir besoin de temps pour retrouver sa pleine forme, n'ayant pas commencé un seul des cinq matchs de l'Espagne lors de ce tournoi.

Avec seulement 5,5 xG, ils ont le plus faible total de buts attendus en La Liga. Ils ont également un bilan récent misérable dans cette confrontation, n'ayant marqué qu'un seul but lors de leurs sept dernières rencontres contre le Real Madrid. Tous ces matchs se sont terminés par une victoire des Blancos.