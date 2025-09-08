Pronostic France vs Islande 09/09/2025 : soutenir les Bleus diminués par les blessures à Paris

Malgré les problèmes de blessures de l'équipe de France, il est difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire confortable des Bleus dans ce match, surtout à Paris.

Pronostic France vs Islande : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour France vs Islande

Plus de 3,5 buts pour la France à une cote de 1,93 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 2,50 sur Winamax

Hugo Ekitike comme buteur à tout moment à une cote de 1,88 sur Winamax

La France devrait l'emporter 3-1 sur l'Islande.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Didier Deschamps dispose d'une vaste gamme de talents, mais les résultats récents ont été inconstants. Au cours de la dernière année, ils ont perdu contre l'Espagne, l'Italie et la Croatie, mais ont remporté des victoires contre l'Allemagne et la Belgique. Ils ont battu l'Ukraine la semaine dernière avec une victoire confortable de 2-0 en Pologne.

L'Islande, elle aussi, a connu une année en dents de scie. Les victoires contre l'Écosse et le Monténégro ont été bienvenues, et ils ont fait match nul avec le Pays de Galles, mais ont également perdu contre des équipes comme le Kosovo (deux fois) et l'Irlande du Nord. Cependant, ils aborderont ce match avec confiance après avoir inscrit cinq buts contre l'Azerbaïdjan lors d'une victoire 5-0 la semaine dernière.

Les effectifs probables pour France vs Islande

Composition attendue de France : Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté, Digne, Tchouaméni, Koné, Olise, Ekitike, Mbappé, Barcola

Composition attendue de Islande : Olafsson, Pálsson, Ingason, Grétarsson, Thorsteinsson, Jóhannesson, Thórdarson, Ellertsson, Haraldsson, Hlynsson, Gudjohnsen

Des buts en pagaille à Paris

La France devrait être trop forte pour l'Islande dans ce match, tout comme elle l'a été lors de 14 des 19 rencontres entre les deux équipes depuis leur première confrontation en 1957. L'Islande est considérée comme un outsider, et à juste titre, compte tenu de la taille comparative des nations et du fossé de qualité disponible pour les deux entraîneurs. Il y a de fortes chances que nous voyions beaucoup de buts ici.

Deschamps sera privé d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué en raison de blessures, ce qui n'a pas plu au Paris Saint-Germain, mais ils ont de la profondeur dans l'effectif. Kylian Mbappé mènera l'attaque, Bradley Barcola et Michael Olise sont toujours disponibles, et avoir Hugo Ekitike comme remplaçant n'est pas mal non plus. C'est de quoi effrayer n'importe quelle défense, même avec leurs absences.

Avec cela à l'esprit, nous nous attendons à ce que les Bleus l'emportent, et que leurs attaquants s'amusent dans la capitale française. L'Islande sera inquiète.

Pronostic 1 France vs Islande : Plus de 3,5 buts pour la France à une cote de 1,93 sur Winamax

Ce ne sera pas une promenade au Parc

Bien que les Français soient susceptibles de l'emporter, l'Islande ne se laissera pas faire sans se battre. Ils ont défié les pronostics à maintes reprises, et même défier les hôtes ici serait considéré comme un exploit. Ils en sont capables.

Arnar Gunnlaugsson sera privé d'Albert Gudmundsson de la Fiorentina après qu'il a subi une blessure à la cheville contre l'Azerbaïdjan. Cependant, son remplaçant dans ce match a trouvé le chemin des filets. Kristian Hlynsson de FC Twente pourrait entrer en jeu, et il a déjà montré qu'il pouvait être difficile à gérer.

Andri Gudjohnsen, fils d'Eidur, a un bon bilan au niveau international, et il sera impatient de poser des problèmes à la défense française. Cette défense a été percée à maintes reprises récemment. L'Espagne a inscrit cinq buts contre les Français, la Croatie en a marqué deux, l'Italie en a mis trois et même Israël a réussi à marquer lors d'une défaite 4-1 - la France est loin d'être impénétrable.

Pronostic 2 France vs Islande : Les deux équipes marquent à une cote de 2,50 sur Winamax

Ekitike pour porter sa forme de club au niveau national

Hugo Ekitike a vécu des mois mouvementés. Le joueur de 23 ans a réalisé un transfert important vers Liverpool et a ensuite fait ses débuts en équipe de France contre les Ukrainiens. Il vise maintenant sa première titularisation avec les Bleus alors qu'ils affrontent l'Islande au Parc des Princes.

Les bookmakers voient Mbappé et Marcus Thuram comme des buteurs plus probables, mais l'attaquant des Reds sera désireux de marquer. Avec trois buts et passes décisives en quatre matchs sous Arne Slot, il a bien commencé en Angleterre, et Deschamps peut en profiter. La défense islandaise a un gros travail à faire - peu importe qui commencera dans l'attaque des hôtes.

Les blessures de Dembélé et Doué ouvrent une opportunité pour l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, et il ne voudra certainement pas la manquer.

Pronostic 3 France vs Islande : Hugo Ekitike comme buteur à tout moment à une cote de 1,88 sur Winamax

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