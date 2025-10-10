Pronostic France vs Azerbaïdjan 10/10/2025 : les Bleus en quête de gloire pour la Coupe du Monde

Il est difficile d’envisager autre chose qu’une large victoire française ici. La question sera plutôt de savoir combien de buts ils marqueront que de se demander s’ils gagneront ou non.

Pronostic France vs Azerbaïdjan : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour France vs Azerbaïdjan

Victoire de la France par 4 buts ou plus à une cote de 1,72 sur Winamax, soit ⭐58,14 % de chances que la France gagne avec 4 buts ou plus.

soit ⭐58,14 % de chances que la France gagne avec 4 buts ou plus. Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,89 sur Winamax, soit une probabilité de ⭐52, 91% que la seconde période soit la plus riche en buts.

soit une probabilité de ⭐52, 91% que la seconde période soit la plus riche en buts. Michael Olise buteur à tout moment à une cote de 1,75 sur Winamax, soit ⭐57,14 % de chances que Olise marque.

Notre pronostic : la France devrait s'imposer 5-0 contre l'Azerbaïdjan.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La France n’a pas été à son meilleur niveau et a quelques problèmes de blessures, mais cela ne les a pas empêchés de réaliser un début parfait en qualifications pour la Coupe du Monde. Les victoires contre l'Ukraine et l'Islande les placent en tête du groupe D, et Kylian Mbappé est en forme spectaculaire. L’équipe de Didier Deschamps n’a perdu que deux fois en 2025 jusqu’à présent.

Ainsi, l'Azerbaïdjan fera face à un défi de taille lors de sa visite à Paris. Ils ont perdu quatre de leurs six matchs cette année jusqu'à présent et n'ont marqué que dans deux d'entre eux. Leur récent match nul contre l'Ukraine offre un peu d'espoir, mais ils ont bénéficié de jouer à domicile ce jour-là.

Les effectifs probables pour France vs Azerbaïdjan

Composition attendue de France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Rabiot, Koné, Coman, Olise, Ekitike, Mbappé

Composition attendue de Azerbaïdjan : Mahammadaliyev, Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Nuriyev, Emreli, Dadashov

Un potentiel raz-de-marée

La profondeur des options offensives de la France est évidente, car ils restent redoutables même avec Bradley Barcola, Marcus Thuram et Ousmane Dembélé dans l'équipe. Michael Olise, Hugo Ekitike et, bien sûr, Mbappé, apportent une puissance de feu supplémentaire à l'avant. Aurélien Tchouaméni est suspendu après son expulsion contre l'Islande, mais encore une fois, les Français disposent de beaucoup de profondeur. Quel que soit le choix de Deschamps, ils sont susceptibles de causer toutes sortes de problèmes aux Azerbaïdjanais.

L'Islande a inscrit cinq buts contre l'équipe d'Aykhan Abbasov le mois dernier, donc la France peut certainement faire au moins autant de dégâts, sinon plus. Shahrudin Mahammadaliyev devrait passer une soirée bien occupée dans les buts. Cela fait un moment que ces équipes ne se sont pas rencontrées, mais quand elles l'ont fait - en 1995 - Les Bleus ont remporté une victoire 10-0.

Pronostic 1 France vs Azerbaïdjan : Victoire de la France par 4 buts ou plus à une cote de 1,72 sur Winamax

L'Azerbaïdjan pourrait frustrer les Français

Comme mentionné précédemment, la France n’a pas été à son meilleur niveau depuis un certain temps et a dû revenir de l'arrière pour battre l'Islande. Avec autant d'attaquants indisponibles, l'Azerbaïdjan pourrait penser qu'il peut contenir les hôtes - du moins pendant un certain temps. La plupart des buts que Milli komanda a concédés cette saison l'ont été en deuxième mi-temps.

C'est justement là que les Français prennent souvent vie. Les équipes cherchent à les frustrer, mais à la fin, leurs options offensives se révèlent trop fortes. Courir après Mbappé, Olise et compagnie pendant 90 minutes n'est pas une tâche facile, et plus souvent qu'autrement, ils finissent par percer.

L'équipe de Deschamps a marqué neuf buts après la pause lors de ses six matchs en 2025, et on peut s'attendre à ce qu'ils terminent à nouveau en force. La patience pourrait être une vertu pour eux ce week-end.

Pronostic 2 France vs Azerbaïdjan : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,89 sur Winamax

L'excellente forme d'Olise

Michael Olise brille pour le Bayern Munich ces derniers mois, et il a marqué 16 buts depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. L'ancien joueur de Crystal Palace a également enregistré quatre buts/passes décisives lors de ses cinq derniers matchs au niveau international, alors qu'il continue de s'imposer en l'absence d'autres joueurs. À 23 ans, il a un potentiel immense.

Mbappé est évidemment considéré comme le favori des bookmakers pour trouver le chemin des filets, mais il n'y a pas beaucoup de valeur à parier sur lui. D'autres options incluent Ekitike et le potentiel débutant Jean-Philippe Mateta, mais nous nous attendons à plusieurs buteurs. Olise, avec la forme qu'il affiche, pourrait facilement être parmi eux.