Une finale de Coupe de France aux multiples enjeux?

Entre ambition européenne et lutte pour le maintien, PSG et Reims jouent une finale aux priorités opposées, un contexte idéal pour des paris malins.

Paris Cotes:

Paris Cotes Victoire du PSG par 3 buts d’écart au moins 2,05 But pour les deux équipes 1,95 Reims ne perd pas ou perd de un but 2,45

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification

Une répétition générale avant la Ligue des Champions pour le PSG ?

A quelques jours de la finale de la Coupe de France, difficile de connaître les motivations des deux équipes. Côté parisien, une chose est sûre, ce match n’est ni le dernier, ni le plus important de la saison. Cette rencontre pourrait même faire office de test grandeur nature avant le grand rendez-vous européen face à l’Inter en finale de la Ligue des Champions le week-end suivant.

Alors quels sont les choix à faire côté parisien ? Luis Enrique pourrait faire tourner, mais semble vouloir aligner une équipe proche de son onze type, dans le but d’entretenir le rythme et la cohésion. Un choix risqué également pour le coach puisqu’il pourrait perdre l’un de ses cadres sur blessure à quelques jours du match le plus important de l’histoire du club. Entre volonté de gagner un nouveau trophée, la 16e Coupe de France de l’histoire du club, et gestion des efforts, le coach espagnol devra trouver le juste équilibre pour éviter les blessures.

Suffisamment de doutes donc pour essayer de prévoir quoi que ce soit. Un match fermé, une équipe parisienne remaniée, des buteurs habituellement remplaçants à tenter ? Ou au contraire, une répétition générale pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers qui voit les Parisiens s’imposer facilement face à une équipe rémoise remaniée ? D’après nos experts, la chose la plus sûre pour ce samedi soir est probablement de faire ses choix de paris en live.

Une obligation de victoire qui libère l’attaque

A chaque équipe son rendez-vous de la saison. Reims se présente ce samedi au Stade de France dans un contexte bien plus tendu que celui du PSG.

En effet, les Rémois, englués dans la zone rouge après une fin de saison compliquée en Ligue 1, doivent disputer un barrage de maintien en deux manches contre le FC Metz. Le premier match aura lieu seulement trois jours avant cette finale puis le match retour, probablement décisif, aura lieu cinq jours après. Autant dire que les hommes de Samba Diawara pourraient être tentés de préserver leurs forces, quitte à faire jouer une équipe bis et se concentrer sur leur objectif de maintien. Voilà une autre donnée à prendre en compte dans cette confrontation indécise qui redistribue totalement les cartes côté paris sportifs.

Difficile donc de connaître les motivations de l’équipe qui se présentera ce samedi. Profiteront-t-ils de la potentielle baisse de régime du PSG pour tenter un gros coup ? Auront-ils la tête ailleurs avec ce barrage de Ligue 1 à jouer ? Autant de données inconnues qui laissent planer le doute sur une finale qui pourrait bien s’avérer être sans saveur.