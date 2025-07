Euro Féminin : L'Italie triomphe contre la Belgique avec des buts des 2 côtés ? La cote boostée Unibet du jour Euro féminin Belgique vs Italie Belgique Italie

Le match entre la Belgique et l'Italie s'annonce comme une rencontre décisive en ce début d'Euro féminin. Alors que les poules battent leur plein, chaque point compte pour la qualification en phases finales. Unibet a repéré le potentiel de ce match et propose une cote boostée intéressante : "L'Italie gagne et les deux équipes marquent", à 3.65 au lieu de 3.15.