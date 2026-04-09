Pronostic Espagne vs Georgia 11/10/2025 : Oyarzabal mène les hôtes vers une nouvelle victoire

Notre expert en paris s'attend à ce que les visiteurs soient compétitifs, mais que l'Espagne remporte une victoire solide, avec Mikel Oyarzabal en vedette.

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Pronostic Espagne vs Georgia : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne vs Georgia

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Mikel Oyarzabal pour marquer à tout moment à une cote de 1,88 sur Winamax

Victoire de l'Espagne sans encaisser de but à une cote de 1,75 sur Winamax

L'Espagne est attendue pour gagner 2-0 contre la Géorgie.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Espagne est la favorite pour remporter la Coupe du Monde 2026, et elle a montré exactement pourquoi en septembre avec deux grandes victoires pour débuter sa campagne de qualification. Ils ont battu la Bulgarie 3-0 à Sofia, avant de faire une déclaration retentissante avec une victoire 6-0 en Turquie. À l'exception d'une défaite aux tirs au but contre le Portugal lors de la finale de la Ligue des Nations cet été, ils sont maintenant invaincus depuis 22 matchs internationaux.

La Géorgie vise la deuxième place dans ce groupe. Ils ont subi un revers initial en perdant 3-2 contre la Turquie lors de leur premier match. Cependant, la réponse a été positive, car l'équipe de Willy Sagnol a écarté la Bulgarie 3-0 quelques jours plus tard.

Les effectifs probables pour Espagne vs Georgia

Composition attendue de Espagne : Simon, Porro, Vivian, Le Normand, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Pino, Oyarzabal, Ferran

Composition attendue de Georgia : Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Azarovi, Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Les blessures en attaque pourraient impacter le match

Ces équipes ont été impliquées dans quelques rencontres à haut score ces dernières années, mais les blessures suggèrent que cela pourrait ne pas être le cas cette fois-ci. L'Espagne devra se passer de ses deux ailiers vedettes, Nico Williams et Lamine Yamal.

Le duo a contribué à transformer les fortunes de leur équipe nationale au cours des 18 derniers mois. Cela pourrait créer des opportunités pour des joueurs comme Ferran Torres et Yeremy Pino, mais cela facilitera un peu la tâche de la défense visiteuse.

Pendant ce temps, le meilleur joueur de la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia, a également eu des problèmes de forme physique. Le PSG était réticent à libérer l'attaquant, qui a marqué lors de chacun des deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde de son équipe nationale. Il a marqué 20 fois en 43 apparitions pour son pays, mais pourrait ne pas être à son meilleur ici.

Pronostic 1 Espagne vs Georgia : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Oyarzabal pour frapper à nouveau pour l'Espagne

Bien qu'il y ait une incertitude quant à savoir qui débutera sur les flancs pour l'Espagne, Mikel Oyarzabal devrait continuer au centre. Il a surpassé le capitaine Alvaro Morata en tant qu'option préférée à la pointe de l'attaque. Malgré un bilan de buts relativement moyen pour la Real Sociedad ces dernières années, le joueur de 28 ans s'épanouit dans sa solide équipe nationale.

Il a marqué quatre fois lors de la Ligue des Nations 2024/25 et a été excellent lors des deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Oyarzabal a joué les 90 minutes complètes en Bulgarie, où il a enregistré trois tirs et marqué une fois.

Il a été fortement impliqué en Turquie également, terminant le match avec trois passes décisives. Vous pouvez parier sur l'attaquant basque pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 53,2% samedi.

Pronostic 2 Espagne vs Georgia : Mikel Oyarzabal pour marquer à tout moment à une cote de 1,88 sur Winamax

Les hôtes pour rester solides à l'arrière

L'Espagne n'a pas encore encaissé de but dans cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Ils n'ont concédé que 0,10 xG lors de leur premier match. Pendant ce temps, une équipe turque comprenant des joueurs comme Arda Guler n'a pu créer qu'un xG de 0,54 lorsque les deux favoris du groupe se sont affrontés lors de la deuxième journée.

Ils ont perdu le défenseur central Dean Huijsen à cause d'une blessure avant ce match. Dani Vivian pourrait le remplacer dans l'équipe, et bien qu'il soit moins à l'aise avec le ballon, le joueur de l'Athletic Club est sans doute un meilleur défenseur. Cela suggère que La Roja devrait continuer à être assez assurée à l'arrière, et c'est en grande partie grâce à leur domination au milieu de terrain.

L'équipe de Luis de la Fuente a complété 92% de ses passes contre la Bulgarie et 89% contre la Turquie. Les problèmes de Kvaratskhelia suggèrent également que la Géorgie pourrait avoir du mal à s'imposer dans le dernier tiers. Vous pouvez parier sur une victoire de l'Espagne sans encaisser de but avec une probabilité implicite de 57,1%.