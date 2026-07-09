Pronostic Argentine vs Suisse 12/07/2026 : fin de parcours pour la Nati

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Argentine surfe sur la dynamique de ses deux derniers tours pour valider son billet pour les demi-finales

Les meilleurs paris pour Argentine vs Suisse

Résultat du match (1N2) : victoire de l'Argentine à une cote de 1,70 sur DAZN Bet

Nombre de buts de l'Argentine : plus de 1,5 buts à une cote de 1,98 sur DAZN Bet

Les deux équipes marquent : oui à une cote de 2,12 sur DAZN Bet

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Argentine 3-1 Suisse

Pronostic des buteurs : Argentine – Lionel Messi x2, Lautaro Martínez ; Suisse – Breel Embolo

Les champions du monde en titre ont atteint les quarts de finale après s'être fait de sacrées frayeurs lors des deux tours précédents. En seizièmes de finale, l'Argentine a dû batailler ferme pour s'imposer face au Cap-Vert en prolongation. Et leur aventure nord-américaine a bien failli prendre fin prématurément lors du huitième de finale contre l'Égypte.

Les hommes de Lionel Scaloni étaient menés 2-0 à Atlanta, en remontant le score depuis la 15e minute de jeu. Mais à seulement 11 minutes du coup de sifflet final, l'Albiceleste a signé un retournement de situation magistral en inscrivant trois buts en l'espace de 13 minutes pour composter son billet pour le tour suivant. Le rêve d'un doublé historique en Coupe du monde est plus que jamais vivant.

De son côté, la Suisse a toutes les raisons de se réjouir de son parcours. La Nati a tenu tête à une solide équipe de Colombie en décrochant un nul vierge au terme des 120 minutes de jeu. C'est finalement aux tirs au but que les Suisses ont fait la différence, s'offrant ainsi un rendez-vous prestigieux face aux tenants du titre ce dimanche à Kansas City.

La sélection de Murat Yakin a déjà marqué l'histoire de son football en remportant son tout premier match à élimination directe lors des seizièmes de finale. En enchaînant en huitièmes, ils ont signé deux qualifications consécutives dans les tours de phase finale d'un Mondial pour la première fois de leur histoire. Pour leur premier quart de finale depuis 1954, les Suisses auront à cœur de bousculer la hiérarchie.

Les effectifs probables pour Argentine vs Suisse

Composition attendue de l’Argentine : E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernández, Messi, Álvarez

Composition attendue de la Suisse : Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Les champions vont capitaliser sur le manque d'expérience des Suisses

L'Argentine a prouvé sa force de caractère lors des matchs à élimination directe de ce tournoi. Le chemin vers les quarts de finale n'a pas été de tout repos, mais leur supériorité technique a fini par faire la différence. Les champions du monde restent désormais sur une impressionnante série de 12 victoires consécutives.

Même si les Suisses viennent d'aligner quatre succès de rang, ils n'avaient remporté qu'un seul de leurs six matchs précédents. Un bilan de quatre nuls et une défaite juste avant cette bonne passe témoigne de l'inconstance de cette équipe. La réalité est que la Nati plonge ici en terre inconnue : il leur faudrait signer une troisième victoire consécutive inédite dans un tableau final pour passer.

Les joueurs de Scaloni sont habitués à la pression de ces rendez-vous. De plus, l'historique des confrontations penche largement en leur faveur. L'Argentine est invaincue lors de ses cinq derniers face-à-face contre la Suisse, en ayant remporté trois, dont un huitième de finale mémorable lors du Mondial 2014.

Pronostic 1 Argentine vs Suisse : résultat du match (1N2) – victoire de l'Argentine à une cote de 1,70 sur DAZN Bet

Des buts en pagaille pour l'Albiceleste

On s’attend forcément à voir les champions du monde se ruer vers l'avant. Particulièrement cliniques devant le but, ils partagent la tête du classement des meilleures attaques du tournoi avec la France (14 réalisations). Lionel Messi continue de prouver au monde entier pourquoi il est le plus grand joueur de tous les temps, et le secteur offensif devrait encore tourner à plein régime.

Le génie argentin aborde cette rencontre en tête du classement des buteurs avec huit réalisations à son actif, avant que Kylian Mbappé n'affronte le Maroc. Malgré un penalty manqué dans le temps réglementaire mardi dernier, le magicien a su porter son équipe vers la victoire. L'Argentine affiche d'ailleurs une régularité impressionnante devant les cages adverses.

L'Albiceleste a inscrit exactement trois buts lors de chacun de ses trois derniers matchs, un total atteint lors de cinq de ses six dernières sorties. C'est pourquoi miser sur le fait que les champions trouvent le chemin des filets plus d'une fois ce dimanche matin offre une excellente valeur.

Pronostic 2 Argentine vs Suisse : nombre de buts de l'Argentine – plus de 1,5 buts à une cote de 1,98 sur DAZN Bet

Des filets qui tremblent des deux côtés

Si la force de frappe de l'Argentine dans le dernier tiers n'est plus à prouver, sa solidité défensive a montré quelques signes de faiblesse récemment. Les cinq buts encaissés par les Sud-Américains dans ce tournoi se sont tous produits au cours de leurs trois derniers matchs. Cela représente une moyenne de 1,6 buts concédés par match, une statistique de nature à donner de l'espoir aux Européens.

La Suisse aura les arguments pour déstabiliser l'arrière-garde argentine dans ce quart de finale, surtout au vu de ses standards offensifs dans cette Coupe du monde. Le seul match où la Nati est restée muette est ce nul 0-0 contre la Colombie. Avant cela, les Suisses avaient planté neuf buts en quatre matchs, soit une solide moyenne de 2,25 buts par rencontre.

Avec Breel Embolo à la pointe de l'attaque, la Suisse se procurera forcément des occasions que son avant-centre saura exploiter. De plus, le pari "Les deux équipes marquent" s'est vérifié lors des trois derniers matchs de l'Argentine, ainsi que lors de cinq des sept dernières sorties de la Suisse.

Pour couronner le tout, trois des quatre dernières confrontations directes entre ces deux nations ont vu des buts des deux côtés. Il est donc fort probable de voir les attaques prendre le pas sur les défenses dans ce quart de finale épique.

Pronostic 3 Argentine vs Suisse : les deux équipes marquent – oui à une cote de 2,12 sur DAZN Bet

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