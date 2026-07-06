Pronostic Argentine vs Égypte 07/07/2026 : les tenants du titre devraient bousculer les Pharaons

Actuel meilleur buteur de la compétition avec 7 réalisations, Lionel Messi affiche une forme étincelante. Voici l'état des lieux avant le choc entre l'Albiceleste, tenante du titre, et les Pharaons de Salah.

Les meilleurs paris pour Argentine vs Égypte

L'Argentine mène à la mi-temps à une cote de 1,71 chez DAZN Bet

Les deux équipes marquent : oui à une cote de 2,32 chez DAZN Bet

Mo Salah buteur ou passeur décisif à une cote de 3,04 chez DAZN Bet

Nouveau sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec le code promo DAZN Bet et obtenez jusqu’à 110€ de bonus de bienvenue !

Tout ce qu’il faut savoir, étape par étape, sur l’inscription DAZN Bet.

Qui remportera le Mondial selon les bookmakers ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Argentine 2-1 Égypte

Pronostic des buteurs : Argentine – Messi, L. Martínez ; Égypte – Marmoush

Lionel Messi et Mohamed Salah se retrouveront ce mardi soir à Atlanta, où l'Argentine et l'Égypte se disputeront un billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les hommes de Lionel Scaloni ont réalisé un sans-faute presque parfait en phase de groupes, s'emparant de la première place avec autorité. Ils ont pourtant eu une belle frayeur en seizième de finale, devant s'en remettre à un but contre son camp pour arracher la victoire face au Cap-Vert (3-2 après prolongations). Lionel Messi reste la pièce maîtresse de cette équipe, lui qui survole le tournoi avec sept buts au compteur.

Scaloni fait face à peu de casse-tête pour composer son onze de départ avant ce rendez-vous crucial contre les Pharaons. Facundo Medina est légèrement incertain en raison de crampes, mais Nicolás Tagliafico est prêt à assurer l'intérim, tandis que Lautaro Martínez devrait être préféré à Julián Álvarez à la pointe de l'attaque.

De son côté, l'Égypte a validé son billet pour les huitièmes de finale au mérite, éliminant l'Australie aux tirs au but pour s'offrir la toute première victoire de son histoire en phase à élimination directe de Coupe du monde.

Le principal point d'interrogation concerne leur arrière-garde. Ahmed Fatouh est d'ores et déjà forfait, alors qu'Abdelmonem et Hafez restent incertains. La bonne nouvelle vient en revanche de Mohamed Salah, qui s'est totalement remis d'une alerte mineure aux ischio-jambiers.

Les effectifs probables pour Argentine vs Égypte

Composition attendue de l’Argentine : E. Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Almada, Lautaro Martínez.

Composition attendue de l’Égypte : Shobeir, Alaa, Ibrahim, Fathy, Hafez, Lasheen, Ateya, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush.

Les stats penchent pour une entrée en matière rapide des Argentins

Les tenants du titre affichent un niveau impressionnant, même s'ils ont dû s'employer face au Cap-Vert lors du tour précédent. L'Argentine a ouvert le score lors de chacun de ses 10 derniers matchs. Plus révélateur encore : l'Albiceleste menait à la pause lors de chacune de ces 10 rencontres.

Une fois de plus, Lionel Messi est le grand artisan de la réussite argentine. Meilleur buteur du tournoi avec sept réalisations, il vient d'établir un record en trouvant le chemin des filets lors de huit matchs consécutifs en Coupe du monde.

Si l'Égypte dispose d'arguments offensifs indéniables, ses lacunes défensives sont criantes. En plus de l'absence d'Ahmed Fatouh, Abdelmonem et Hafez devront passer des tests physiques de dernière minute. Les Pharaons ont d'ailleurs concédé au moins un but lors de leurs six dernières sorties.

Pronostic 1 Argentine vs Égypte : l'Argentine mène à la mi-temps à une cote de 1,71 chez DAZN Bet

Les Égyptiens ont les armes pour faire trembler les filets

À bien des égards, voir l'Argentine inscrire au moins un but s'apparente à une certitude. Les Sud-Américains ont marqué lors de leurs 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Face à un Messi sur un nuage, il semble hautement improbable que l'Égypte parvienne à garder sa cage inviolée.

Cependant, les cinq derniers matchs de l'Égypte ont vu les deux équipes marquer. Leurs trois matchs de poule se sont soldés par un score de 1-1, avant qu'ils ne concèdent un nouveau nul 1-1 en seizièmes contre l'Australie.

Surtout, la défense argentine est loin d'être impériale. Elle a craqué à deux reprises face aux novices cap-verdiens au tour précédent, subissant pas moins de 16 tentatives au but. Avec Salah à la baguette et Marmoush en pointe, l'Égypte aura des opportunités. Miser sur le fait que les deux équipes marquent – option estimée ici à une probabilité de 42,19 % – représente la grosse valeur ajoutée de notre sélection de pronostics.

Pronostic 2 Argentine vs Égypte : les deux équipes marquent (oui) à une cote de 2,32 chez DAZN Bet

Miser sur un but ou une passe décisive de Salah d'après les stats de création d'occasions

Mohamed Salah s'épanouit pleinement dans son nouveau rôle avec l'Égypte cet été. Positionnée en meneuse de jeu créative (numéro 10), la star égyptienne n'a cessé de fluidifier le jeu au fil des matchs. À tel point qu'il domine actuellement le classement des occasions créées dans le tournoi aux côtés de Leandro Trossard, avec 16 caviars à son actif.

L'ancien joueur de Liverpool tourne à une moyenne impressionnante de 4,50 occasions créées par 90 minutes. Un bond en avant spectaculaire comparé à ses 1,90 de moyenne lors de la dernière CAN et ses 2,05 sous le maillot des Reds en 2025/26.

Salah a notamment délivré cinq passes clés face à l'Australie, après avoir déjà compilé un but et une passe décisive contre la Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi nous misons sur un éclair de génie de Salah (but ou passe décisive) dans ce 8e de finale, un scénario coté avec une probabilité théorique de 36,36 %.

Pronostic 3 Argentine vs Égypte : Mo Salah buteur ou passeur décisif à une cote de 3,04 chez DAZN Bet

+