Bonus et codes promo Betclic pour le Mondial

L’offre Betclic pour la Coupe du Monde est tout aussi intéressante pour les nouveaux joueurs que ceux déjà inscrits sur le site de paris sportifs. Le bookmaker a mis les petits plats dans les grands pour cette compétition exceptionnelle.

Offre de bienvenue

Les nouveaux venus cet été pourront bénéficier de l’offre de bienvenue du bookmaker pour la Coupe du Monde. Elle permet d’avoir une assurance sur le premier pari en cas de défaite. Jusqu’à 100 € de feebets peuvent être crédités sur votre compte grâce au code promo Betclic.

Pour activer ce bonus Coupe du Monde Betclic, vous devez vous inscrire pour la première fois sur le site, vérifier votre identité et placer une première mise. Si votre prono est perdant, le bookmaker vous rembourse sous forme de crédits de jeu que vous pourrez rejouer sur le Mondial.

Promos récurrentes

Avec Betclic, vous profitez de nombreuses fonctionnalités, tout en continuant de parier.

Par exemple, vos tickets combinés peuvent bénéficier du Multi+ qui boost les gains à partir de 3 sélections .

. Les Défis Betclic sont des missions de paris à compléter pour remporter des feebets.

Sans oublier les Cotes Boostées. A dénicher sur les réseaux sociaux et l'appli du bookmaker, elles vous permettront de voir les cotes de la Coupe du Monde grimper sur de nombreux matchs !

Offres spéciales

Lors de la dernière édition de la Coupe du Monde en 2022, Betclic a proposé un paquet d'offres !

Des codes promo exclusifs pour booster les bankrolls, des défis quotidiens sur les matchs des Bleus, des cagnottes mises en jeu et de nombreux paris gratuits (feebets) ont été offerts pendant la période de la compétition.

Encore un peu de patience et nous découvrirons ce que Betclic propose pour le Mondial 2026 !

Cotes Coupe du Monde : pourquoi choisir Betclic ?

Betclic est un des leaders du marché français sur les paris sportifs. Il dispose d’une des meilleures applications mobiles réputé pour sa rapidité et son ergonomie et affiche des cotes très compétitives.

Les cotes Betclic pour le Mondial seront sans aucun doute parmi les plus élevées en France.

Une offre complète est déjà proposée sur les premiers matchs, mais aussi sur les résultats de la compétition avec les cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde ou celui de meilleur buteur du tournoi.

Cotes vainqueur : Analyse des favoris

Des favoris sont déjà désignés par Betclic. Voici les 5 équipes favorites avant le coup d'envoi de la compétition

Pays Cote sur Betclic Espagne 5,00 France 5,75 Angleterre 7,00 Brésil 9,00 Argentine 9,00

*Cotes affichées le 29/05/2026

Les favoris pour le meilleur buteur

Il n’y a pas que les équipes qui sont attendues, mais aussi la performance des joueurs. Dans le tableau suivant, nous mettons en avant les cotes pour le meilleur buteur de la Coupe du Monde affichées par Betclic.

Mbappé fait figure de favori en ayant toujours gardé son niveau depuis le Mondial 2022 au Qatar où il avait rayonné. Tout comme Harry Kane, toujours présent à la pointe de l’attaque anglaise. Pour sa première Coupe du Monde, Erling Haaland fait figure d’épouventail et pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Joueur Sélection Cote sur Betclic Kylian Mbappé France 6,00 Harry Kane Angleterre 8,00 Lionel Messi Argentine 13,00 Lamine Yamal Espagne 16,00 Erling Haaland Norvège 15,00

*Cotes affichées le 29/05/2026

Vainqueur de groupe : quelles cotes ?

Pour cette 23e édition de la Coupe du Monde, ce sont 48 équipes qui s’affronteront. Elles sont regroupées dans 12 groupes de 4 nations. Cela donne l’occasion de miser sur un total de 104 rencontres, mais aussi de miser sur le vainqueur de chaque groupe.

L’intérêt de ces cotes se trouve dans le côté bien plus prévisible que le résultat d’une seule rencontre et peut permettre d’assurer un joli combiné, avec l’utilisation de la fonctionnalité Multi+ qui booste la cote d’un pari combiné.

Groupe X - Équipe gagnante Cote Vainqueur de Groupe Groupe A - Mexique 1,90 Groupe B - Suisse 1,80 Groupe C - Brésil 1,20 Groupe D - USA 2,30 Groupe E - Allemagne 1,25 Groupe F - Pays-Bas 1,75 Groupe G - Belgique 1,33 Groupe H - Espagne 1,20 Groupe I - France 1,40 Groupe J - Argentine 1,15 Groupe K - Portugal 1,40 Groupe L - Angleterre 1,33

*Cotes affichées le 29/05/2026

Les cotes pour les matchs

Vous pouvez bien sûr miser sur les rencontres du Mondial. Voici les cotes affichées par Betclic pour les matchs à venir.

Conseils pour parier sur la Coupe du Monde avec Betclic

La compétition a lieu une fois tous les quatre ans et pour parier dessus, il faut réaliser des analyses précises pour réussir au mieux pendant le tournoi mondial. Chaque pronostic placé sur la Coupe du Monde 2026 avec Betclic peut vous faire augmenter votre bankroll avec des choix pertinents. Voici quelques conseils stratégiques pour placer vos mises :

📉 Analyse de l’état de forme : les joueurs sortent d’une longue saison et peuvent être épuisés physiquement, mentalement et ont pu connaître une baisse de forme lors des dernières rencontres.

: les joueurs sortent d’une longue saison et peuvent être épuisés physiquement, mentalement et ont pu connaître une baisse de forme lors des dernières rencontres. 🌍Conditions de jeu : avec des rencontres entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, les conditons ne seront pas les mêmes pour chaque rencontre. La météo avec des grosses chaleurs sera étouffante sur certaines rencontres, mais aussi l’altitude dans certains stades qui pourrait être un piège. De plus, certaines équipes connaîtront de longs déplacements qui s’avèrent être fatigants.

📊 Confrontation directe : étudier les rencontres entre les deux nations, leur historique, mais aussi la profondeur du banc peut donner des éléments importants. Les remplaçants sont souvent impactants dans les résultats des matchs et il faut prendre en compte ceux qui sont capables de faire la différence.

: étudier les rencontres entre les deux nations, leur historique, mais aussi la profondeur du banc peut donner des éléments importants. Les remplaçants sont souvent impactants dans les résultats des matchs et il faut prendre en compte ceux qui sont capables de faire la différence. 🔀 Cotes alternatives : il n’est pas obligatoire de jouer uniquement les options 1N2. Vous pouvez utiliser les marchés alternatifs avec le nombre de buts, les buteurs ou encore les résultats à la mi-temps.

il n’est pas obligatoire de jouer uniquement les options 1N2. Vous pouvez utiliser les marchés alternatifs avec le nombre de buts, les buteurs ou encore les résultats à la mi-temps. 🚀Fonctionnalités : en cas de pari combiné, l’option Multi+ devient intéressante pour obtenir un pourcentage sur votre ticket. Les cotes boostées sont à étudier chaque jour, car elles peuvent avoir un impact sur votre gain potentiel.

Comment parier en direct sur Betclic ?

Avec Betclic, vous aurez un accès aux paris en direct sur la compétition. C’est une façon idéale de jouer tout en suivant la rencontre. Certes les cotes sont variables selon les événements, mais c’est l’occasion d’avoir les données retransmises en direct opur prendre la meilleure décision possible.

L'expérience Live (Betclic TV)

Avec les fonctionnalités du direct, vous pouvez profiter du service Betclic TV qui permet de suivre les animations et les évolutions des cotes à la seconde près. L’interface live offre une vue dynamique sur les statistiques en temps réel et donne des informations utiles pour une prise de décision rapide.

Tout est accessible depuis l’application mobile Betclic. Elle est considérée comme l’une des meilleures et des plus fluides du marché. En l’utilisant, vous pouvez effectuer vos paris d’avant-match, mais aussi une prise en direct tout en suivant les matchs depuis votre smartphone.

Le Cashout pour sécuriser ses gains

Pour sécuriser vos gains, ou récupérer une partie de votre mise, vous avez la fonction Cashout proposée par le bookmaker. Elle est paramétrée de manière à vous permettre un retrait total ou partiel. Le montant proposé est calculé selon les probabilités que vous remportiez ou non vos mises.

Dans le cas où la France est en train de gagner 1-0 à la 80ème minute mais qu’elle est en train de subir, vous pouvez utiliser la fonction Cashout. Elle vous permet de retirer une partie de vos gains potentiels et de sécuriser votre pari en cas de match nul dans les dix dernières minutes de la rencontre. Un véritable avantage, surtout en suivant les matchs en direct avec la Betclic TV pendant la Coupe du Monde.

+ Puis-je m’inscrire depuis l’application mobile Betclic ? Oui, avec l’application mobile Betclic, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités du site de paris sportif. Cela commence avec l’inscription et l’activation du bonus de bienvenue qui assure votre premier pari jusqu’à 5 euros. + Quelles sont les meilleures cotes de la compétition ? Les cotes les plus intéressantes pour le moment sont celles sur les vainqueurs de groupe, le vainqueur de la compétition et le meilleur buteur. Les premiers matchs sont aussi disponibles dans le catalogue. + Est-ce que des promotions spéciales seront présentes pendant la Coupe du Monde ? Lors de la dernière édition, Betclic Coupe du Monde avait mis en place des promotions spéciales. Cela devrait donc être le cas pour cette Coupe du Monde 2026.

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