Top 5 des bookmakers pour la Coupe du Monde 2026

Pour parier Coupe du Monde 2026, de nombreuses options s’offrent à vous sur le choix du bookmaker. Nous avons décidé de sélectionner les cinq meilleures options de l’année en France. Voici leurs offres :

Bookmaker Bonus de bienvenue Avantages Découvrir le bookmaker Winamax Jusqu’à 100 € en cash remboursé sur le premier pari et 10 € de freebets Meilleures cotes du marché Je m'inscris >> Unibet Jusqu’à 450 € de bonus, dont 100 € remboursés en crédits de jeu sur le premier pari Bonus de bienvenue 3 en 1 Je m'inscris >> Betclic Jusqu’à 100 € remboursés en feebets sur le premier pari Expérience mobile et cash out Je m'inscris >> PMU Sport Jusqu’à 100 € remboursés sur le premier pari sportif perdant en Bonus Cash Remboursement en cash Je m'inscris >> Betsson Jusqu’à 100 € remboursés en Betboost et 10 € de Betboost supplémentaires Bonus de bienvenue de 110 € Je m'inscris >>

Winamax : le leader des cotes

Le site de paris sportifs et de poker en ligne est un des leaders du marché en France, que ce soit sur le nombre de joueurs inscrits ou sur les cotes proposées. Créée en 1998, la plateforme dispose d’une grande réputation auprès des joueurs français en proposant une large sélection de paris et de cotes.

Winamax vient de dévoiler un Live Multiplex qui permet de suivre tous les matchs en simultané sur leur plateforme. Il est possible de parier sur le vainqueur de la Coupe du Monde, les buteurs et sur chaque match de la compétition.

⭐Leur point fort est de proposer les meilleures cotes pour cette compétition et sur nombreux événements footballistiques.



Ci-dessous, les cotes affichées par Winamax pour les premiers matchs de la Coupe du Monde

Unibet : le nouveau géant

Unibet vient de fusionner avec Parions Sport et propose une offre encore plus complète pour les paris sportifs. En plus d’offrir cette option de jeu, le site dispose de sections sur le poker et les paris hippiques. Son bonus de bienvenue 3 en 1 qui récompense jusqu’à 460 € est un véritable coup de pouce pour commencer à découvrir chaque option du bookmaker.

⭐L’un des avantages d’Unibet est de proposer une interface fluide avec des catégories qui facilitent la navigation sur la plateforme.

De plus, des statistiques précises sont avancées pour chaque rencontre afin de donner le plus d’informations possibles pour la prise de paris sportifs en direct depuis leur site ou leur application mobile.

Betclic : l'expérience mobile et le cash out

Sur Betclic, vous avez l’occasion de profiter des meilleures compétitions du marché pour vos paris sportifs. Leur application a été nommée comme la meilleure du marché pour les paris en direct. Elle partage des statistiques pour aider à la prise de décision sur ces cotes variables selon les événements de la rencontre.

Betclic se distingue également par des fonctionnalités particulièrement intéressantes pour les parieurs :

Annulation de pari : Vous avez fait une erreur de saisie ou changé d'avis ? Betclic est l'un des rares opérateurs à vous offrir un droit à l'erreur en vous permettant d'annuler un pari quelques minutes après sa validation.

: Vous avez fait une erreur de saisie ou changé d'avis ? Betclic est l'un des rares opérateurs à vous offrir un droit à l'erreur en vous permettant d'annuler un pari quelques minutes après sa validation. Cash Out intégral : Gardez la main sur vos gains en retirant une partie de votre mise ou de vos bénéfices avant même la fin du match, idéal pour sécuriser un pari combiné qui touche à sa fin.

PMU Sport : la sécurité du remboursement en cash

Plus connue pour les paris hippiques, la société PMU s’est diversifiée et propose des paris sportifs ainsi que du poker. Le site est disponible pour parier en ligne sur la Coupe du Monde avec une large sélection de cotes et un premier pari remboursé en argent réel retirable directement.

C’est un avantage qui permet de prendre un risque, tout en le limitant avec la possibilité de récupérer la mise sur une première sélection perdante. Que ce soit le vainqueur du tournoi, les matchs ou le meilleur buteur, toutes les options sont disponibles avec des cotes compétitives sur le marché et une application de qualité.

Betsson : le challenger qui monte

Un des derniers venus sur le marché français est Betsson. Le site de paris sportifs s’est rapidement imposé comme une valeur sûre par ses cotes et ses offres originales, dont le bonus sans dépôt qu’ils proposent. Betsson propose toutes les plus grandes compétitions et les cotes affichées sont parmi les meilleures sur le football.

Avec la Coupe du Monde 2026 qui arrive, les joueurs auront l’occasion de profiter de cette plateforme pour obtenir un bonus de bienvenue jusqu’à 110 € et parier sur les matchs comme sur la finale de la du Monde. Avec des cotes compétitives et la possibilité de parier en direct, c’est une plateforme à connaître pour les sports populaires comme le football.

Les paris et options incontournables pour la Coupe du Monde

Pour cette Coupe du Monde 2026, les paris sportifs sur la compétition seront nombreux et il est intéressant de connaître les options proposées par les sites. Que ce soit les fonctionnalités ou les cotes disponibles, vous aurez un choix important que nous vous présentons ci-dessous.

Les meilleurs paris pour la Coupe du Monde 2026

Pour la compétition, vous aurez l’occasion de miser sur de nombreuses cotes qui regroupent les options les plus connues avec :

🏆Vainqueur final

👟Meilleur buteur

📊Résultat des matchs

✅Qualifiés au prochain tour

Toutes les cotes habituelles seront proposées avec le vainqueur du match, le handicap ou encore les buteurs des rencontres.

Les fonctionnalités clés

Comme cela est déjà le cas, les fonctionnalités clés seront présentes pour créer vos paris sportifs. Outre les paris simples, combinés ou systèmes, vous aurez la possibilité d’utiliser :

Cash out : anticiper le retrait des gains avant la fin de rencontre

: anticiper le retrait des gains avant la fin de rencontre Création de paris : développer votre propre combiné sur un match

: développer votre propre combiné sur un match Edition de paris : modifier vos tickets en ajoutant des paris ou modifiant votre mise

: modifier vos tickets en ajoutant des paris ou modifiant votre mise Boost de cote : obtenez un boost de votre cote globale sur un pari combiné selon le nombre de sélection



Regarder les matchs en streaming sur les sites de paris

Les fonctionnalités de chaque site de paris sportifs sont disponibles dans les promotions de chaque bookmaker. Il est intéressant d’aller les découvrir pour en profiter de la bonne manière.

Les sites de paris sportifs proposent de nombreuses fonctionnalités et l’une d’elles est particulièrement intéressante avec la retransmission des événements. Le streaming en direct permet de suivre les meilleures compétitions avec la possibilité de placer des paris sportifs en direct en même temps.

Voici les options de chaque bookmaker :

Winamax TV : propose plus de 20 000 événements par an avec la Liga, la Serie A et la Bundesliga, plus la NBA et les compétitions de tennis.

: propose plus de 20 000 événements par an avec la Liga, la Serie A et la Bundesliga, plus la NBA et les compétitions de tennis. Unibet TV : plus de 30 000 rencontres sont diffusées chaque année sur ce service entre le football, le tennis, le basketball, le hockey sur glace et le handball.

: plus de 30 000 rencontres sont diffusées chaque année sur ce service entre le football, le tennis, le basketball, le hockey sur glace et le handball. Betclic TV : un catalogue intéressant avec les plus grands championnats de football avec la Serie A, la Bundesliga et la MLS. En plus, le tennis, le volley et le hockey sont retransmis.

: un catalogue intéressant avec les plus grands championnats de football avec la Serie A, la Bundesliga et la MLS. En plus, le tennis, le volley et le hockey sont retransmis. PMU Live : plus développé pour les courses hippiques, ce bookmaker propose aussi des championnats secondaires au football, du tennis et du basketball.

Chaque site de paris sportifs dispose de droits différents selon les accords qu’ils ont passé. La retransmission en direct est un véritable avantage pour placer des mises sur les cotes variables tout en ayant accès aux événements de la partie.

Comment parier sur le nouveau format du Mondial

Cette Coupe du Monde 2026 voit un nouveau format être instauré avec 48 équipes après de nombreuses éditions avec 32. Cette formule voit l’ajout de quatre groupes avec quatre sélections et l'apparition d’un seizième de finale.

L'impact des 48 équipes

Avec un total de 48 équipes, ce sont 104 matchs qui auront lieu avec la possibilité de miser sur chaque rencontre de la compétition. C’est aussi une option pour voir quelques nations surprises sortir du lot et tenter leur chance avec la qualification des huits meilleures troisièmes de poules. Voici quelques valeurs sûres et surprises pour la phase de poule :

🇫🇷 France : les vice-champions du monde en titre sont dans un groupe assez relevé avec la Norvège et le Sénégal, mais devraient sortir devant.

: les vice-champions du monde en titre sont dans un groupe assez relevé avec la Norvège et le Sénégal, mais devraient sortir devant. 🇪🇸 Espagne : les champions d’Europe en titre sont dans un groupe simple pour obtenir la première place et garder de l’énergie pour la suite de la compétition.

: les champions d’Europe en titre sont dans un groupe simple pour obtenir la première place et garder de l’énergie pour la suite de la compétition. 🇩🇪 Allemagne : les joueurs de Nagelsmann sont en bonne position avec le Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur pour voir le prochain tour.

: les joueurs de Nagelsmann sont en bonne position avec le Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur pour voir le prochain tour. 🇯🇵 Japon : avec les Pays-Bas et la Suède, les japonais ont toutes les chances de finir premier du groupe et de créer une surprise lors de la phase de poule.

: avec les Pays-Bas et la Suède, les japonais ont toutes les chances de finir premier du groupe et de créer une surprise lors de la phase de poule. 🇦🇹 Autriche : présent dans un groupe avec l’Argentine et l’Algérie, les coéquipiers de David Alaba peuvent se qualifier directement pour les seizièmes de finale.

: présent dans un groupe avec l’Argentine et l’Algérie, les coéquipiers de David Alaba peuvent se qualifier directement pour les seizièmes de finale. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Ecosse : qualifiés pour la première fois depuis 1998 et amenés par Scott McTominay, les écossais ont un groupe accessible où ils ont leurs chances face à un Brésil moins efficace et au Maroc.

Une Coupe du Monde est toujours intéressante à suivre pour trouver les différentes surprises et tenter des coups sur les matchs du tournoi.

La logistique du tournoi

La compétition est organisée en plein été entre trois pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. L’écart entre Vancouver et Mexico est de 4 000 km à vol d’oiseau. Cela promet des voyages longs que ce soit entre le Nord et le Sud, ou l’Est et l’Ouest du continent américain. De plus, en plein été, les températures peuvent être élevées, surtout au Mexique et dans le sud des États-Unis, avec des rencontres prévues à Miami. Toute une logistique doit être réalisée afin de gérer au mieux les temps de récupération entre chaque rencontre et l'acclimatation à l’altitude, comme à Mexico, et aux températures élevées.

FAQ

+ Quel site de paris sportifs choisir pour la Coupe du Monde 2026 ? Les cinq bookmakers que nous avons présentés dans cet article sont de très bonnes options pour miser lors de la Coupe du Monde 2026. En plus d’être des sites fiables, ils proposent des cotes compétitives sur le marché. + Qui sont les favoris pour la victoire finale de la compétition ? Pour cette édition, plusieurs équipes se détachent du lot et peuvent être considérées comme les favorites de la compétition. Nous pouvons citer la France, l’Espagne, l’Angleterre ou encore le tenant du titre qu’est l’Argentine. + Les paris en direct sont-ils disponibles pendant la Coupe du Monde ? Oui, lorsque la compétition aura démarré, les bookmakers dont nous avons parlé proposeront des paris en direct sur les 104 rencontres du tournoi. Vous aurez l’occasion de miser sur le résultat, les buteurs et autres cotes habituelles. + Comment obtenir des "Freebets" pendant la Coupe du Monde ? Il existe trois moyens principaux :



1 - Les défis (Challenges) : Placez un certain nombre de paris sur une journée pour recevoir un bonus.



2 - Les réseaux sociaux : Suivez les comptes officiels des bookmakers qui distribuent des codes promo lors des chocs.



3 - L'offre de parrainage : C’est le moment idéal pour parrainer des amis et toucher des bonus supplémentaires.

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