Pronostic Corée du Sud vs Brésil 10/10/2025 : trois conseils pour miser sur des buts à Séoul

Nous prévoyons une victoire du Brésil à Séoul alors qu'ils visent à rebondir après une défaite lors de leur dernière sortie. Cependant, les Coréens offriront un défi de taille.

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Pronostic Corée du Sud vs Brésil : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Corée du Sud vs Brésil

Les deux équipes marquent à une cote de 1,87 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,76 sur Winamax

Vinicius Jr buteur à tout moment à une cote de 2,55 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire du Brésil 2-1 contre la Corée du Sud.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La Corée du Sud s'est révélée très difficile à battre ces derniers temps, n'ayant perdu qu'un seul de ses neuf matchs en 2025. Ils ont battu les États-Unis 2-0 et ont fait match nul 2-2 avec le Mexique le mois dernier. Leur seule défaite est survenue contre le Japon, alors qu'ils jouaient sans leurs meilleurs joueurs. Ils se préparent à poser des problèmes aux visiteurs.

Pendant ce temps, le Brésil a obtenu des résultats inconstants. Ils ont perdu leur match à l'extérieur le plus récent contre la Bolivie, mais ont dominé le Chili 3-0 quelques jours plus tôt. Carlo Ancelotti sera désireux de préparer son équipe pour la Coupe du Monde avec leur qualification déjà assurée.

Les effectifs probables pour Corée du Sud vs Brésil

Composition attendue de Corée du Sud : Seung-gyu, Moon-hwan, Han-beom, Min-jae, Tae-seok, Myung-jae, Kang-in, In-beom, Castrop, Heung-min, Hee-chan

Composition attendue de Brésil : Bento, Vanderson, Militao, Gabriel, Santos, Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Rodrygo, Richarlison, Vinicius Jr

De nombreuses menaces offensives

Les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets, car elles comptent de nombreux buteurs prolifiques. Pour l'équipe à domicile, Son Heung-min est la menace évidente. Cependant, avec Hwang Hee-chan de Wolverhampton Wanderers, Lee Kang-In du PSG, et la jeune étoile montante de Genk, Oh Hyeon-gyu, ils ne dépendent clairement pas d'un seul joueur.

Comme d'habitude, le Brésil a également de nombreux attaquants. Raphinha et Joao Pedro sont absents, mais avec des joueurs comme Vini Jr, Rodrygo, Esteban, et Richarlison, Ancelotti dispose d'une multitude d'options. Il sera intéressant de voir quels joueurs il décide d'aligner.

Parier sur les deux équipes pour marquer lors des matchs impliquant les Guerriers Taegeuk n'a pas été fructueux cette année. Ils ont gardé cinq feuilles propres lors de leurs sept derniers matchs. Cependant, ils n'ont pas affronté une attaque aussi puissante que celle des Brésiliens, donc nous nous attendons à ce qu'ils concèdent à Séoul.

La Seleção, quant à elle, a concédé contre la Bolivie, l'Argentine et la Colombie ces derniers mois. Ainsi, les hôtes peuvent certainement trouver le chemin des filets.

Pronostic 1 Corée du Sud vs Brésil : Les deux équipes marquent à une cote de 1,87 sur Winamax

Un match riche en actions

Nous nous attendons à une rencontre passionnante au Stade de la Coupe du Monde de Séoul, car il est probable qu'il y ait de l'action des deux côtés. Plus de 1,5 buts ont été marqués dans tous les matchs de la Corée du Sud en 2025 sauf un, tandis que la moitié des rencontres du Brésil ont comporté plus de 2,5 buts. Par conséquent, il y a un grand potentiel de divertissement dans ce match amical.

Ce match est sur le point d'être une occasion historique pour Son, qui s'apprête à faire sa 137e apparition record pour sa nation. Ce record est actuellement partagé avec l'entraîneur Hong Myung-bo et Cha Bum-kun, mais cela changera vendredi. Il voudra marquer cette soirée d'une pierre blanche sur le terrain.

De plus, il y aura beaucoup de buts basés sur les statistiques récentes. Leurs cinq dernières rencontres depuis 2002 ont comporté 21 buts, avec les deux équipes marquant lors des deux dernières. Le Brésil a remporté huit de leurs neuf confrontations, mais ils ne sont plus aussi dominants qu'auparavant.

Pronostic 2 Corée du Sud vs Brésil : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,76 sur Winamax

Vini Jr. de retour en forme

Vini Jr. retrouve sa forme après une fin de saison difficile. Jusqu'à présent, il a marqué cinq buts et réalisé quatre passes décisives en huit matchs de La Liga, avec six G/A lors de ses quatre derniers matchs. De plus, il a réussi à trouver le filet lors de son dernier match international et sera désireux d'ajouter à son total ce mois-ci.

Bien que les bookmakers le considèrent comme un co-favori pour trouver le filet aux côtés d'Igor Jesus, Richarlison et Rodrygo, il est la meilleure option de pari. Ancelotti sait exactement comment obtenir les meilleures performances du joueur de 25 ans, et ils pourraient raviver leur succès au Bernabeu sur la scène internationale.