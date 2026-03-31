L'avantage ultime : le remboursement en CASH

Dans l'univers des paris sportifs, toutes les offres ne se valent pas. Là où beaucoup proposent des bonus complexes à débloquer, le bookmaker se distingue avec le code promo Winamax WNMX*. Le concept est limpide : si votre premier pronostic ne passe pas, vous êtes remboursé jusqu'à 100 € en CASH.

Cela signifie que l'argent est crédité sur votre compte en argent réel, sans aucune obligation de le rejouer. Vous pouvez le retirer vers votre compte bancaire instantanément. C'est l'opportunité parfaite pour tenter un coup d'éclat sur cette affiche sans prendre le moindre risque financier. En prime, dès votre premier dépôt, Winamax vous offre 10 € de Freebets supplémentaires pour prolonger l'expérience.

Comment activer votre bonus Winamax en 5 étapes

Création du compte : rendez-vous sur la plateforme Winamax et remplissez le formulaire d'inscription.

: rendez-vous sur la plateforme Winamax et remplissez le formulaire d'inscription. Saisie du code : lors de votre premier dépôt, insérez impérativement le code promo WNMX*.

: lors de votre premier dépôt, insérez impérativement le code promo WNMX*. Premier Dépôt : créditez votre compte du montant que vous souhaitez engager (jusqu'à 100 € pour optimiser le bonus).

: créditez votre compte du montant que vous souhaitez engager (jusqu'à 100 € pour optimiser le bonus). Placement du pari : misez sur le match Brésil - Croatie (résultat, score exact, buteurs...).

: misez sur le match Brésil - Croatie (résultat, score exact, buteurs...). Résultat : si vous gagnez, les gains sont à vous. Si vous perdez, Winamax vous recrédite la somme en cash sur votre solde.

Pites de paris pour Brésil - Croatie

D'un côté, la Seleção et sa magie offensive portée par des talents créatifs capables de débloquer n'importe quelle situation sur un éclair de génie. De l'autre, les Vatreni, maîtres de la résilience et du combat tactique, menés par un milieu de terrain dont l'intelligence de jeu n'est plus à prouver. Entre la danse des attaquants brésiliens et la rigueur du bloc croate, ce duel promet une intensité rare.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire du Brésil 1,74 La puissance offensive et la profondeur de banc penchent en faveur des Auriverdes. Match Nul 3,95 La Croatie est l'experte mondiale pour pousser ses adversaires au bout du temps réglementaire. But de Vinícius Jr 2,45 L'ailier brésilien est actuellement dans une forme étincelante et pèse sur chaque défense.

L'avis de la rédaction

Bien que la Croatie soit une équipe extrêmement difficile à manœuvrer grâce à son expérience, le Brésil semble posséder trop de munitions pour être contenu pendant 90 minutes. Nous anticipons une domination brésilienne avec une victoire de la Seleção, mais attention à la résistance croate qui pourrait limiter l'écart.

⭐Notre pronostic : victoire du Brésil (2-1). Avec le remboursement en CASH de Winamax, c'est le moment de miser sur un score exact pour maximiser vos gains potentiels !

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