Pourquoi choisir le code promo Betclic ?

Pour un match à élimination directe, l'incertitude est totale (prolongations, tirs au but...). C'est là que le code promo Betclic BCG* change la donne. Contrairement aux bonus classiques en « crédits de jeu », Betclic propose un remboursement en CASH.

Si votre premier pari sur cette finale est perdant, vous récupérez jusqu'à 100 € en argent réel. Vous pouvez retirer cette somme immédiatement sur votre compte bancaire ou tenter un nouveau coup. C'est la sécurité absolue pour vibrer devant ce choc sans craindre pour votre capital. En bonus, vous recevez 5 parties de Poker Spin&Rush pour fêter la qualification !

Comment valider votre bonus en 5 étapes

Inscription : créez votre compte sur le site ou l'application Betclic. Code Promo : renseignez le code BCG* dans la case dédiée lors de votre inscription. Dépôt : effectuez un premier dépôt (minimum 10 €) pour activer votre compte. Pari : placez votre mise (jusqu'à 100 €) sur le résultat de Suède - Pologne. Retrait ou Replay : si vous gagnez, vous empochez les gains. Si vous perdez, Betclic vous crédite le montant misé en cash, retirable immédiatement.

Nos pistes de paris pour Suède - Pologne

D'un côté, le prodige Viktor Gyökeres, auteur d'un triplé retentissant au tour précédent ; de l'autre, l'inoxydable Robert Lewandowski, qui joue sans doute sa dernière chance de disputer une phase finale planétaire. Dans ce match couperet, la tension sera à son comble et chaque décision tactique de Graham Potter ou Jan Urban pèsera des tonnes.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire Suède 2,05 À domicile, portés par un Gyökeres en feu, ils sont favoris. Match Nul (90 min) 3,40 L'enjeu est tel que les deux équipes risquent de fermer le jeu. Buteur : Lewandowski 2,55 Le capitaine polonais répond toujours présent dans les grands rendez-vous.

L'avis de la rédaction

C'est le match le plus indécis de ces barrages. La Suède a l'avantage du terrain et une dynamique offensive impressionnante, mais la Pologne possède cette expérience des grands rendez-vous et une résilience à toute épreuve.

⭐Nous voyons un match très fermé qui pourrait se décider sur un détail ou en prolongations. Notre pronostic : match nul à la fin du temps réglementaire (1-1). Profitez du remboursement en CASH pour sécuriser ce scénario !

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