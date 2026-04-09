Pronostic Bulgarie vs Espagne 04/09/2025 : les champions d'Europe prêts pour une large victoire

Notre expert en paris s'attend à une victoire convaincante de La Roja, qui devrait débuter rapidement et s'imposer facilement face à des adversaires limités.

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Pronostic Bulgarie vs Espagne : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Bulgarie vs Espagne

Plus de 1,5 buts en première mi-temps à une cote de 2,10 sur Winamax

Plus de 2,5 buts pour l'Espagne à une cote de 1,80 sur Winamax

Victoire de l'Espagne & plus de 3,5 buts à une cote de 2,50 sur Winamax

L'Espagne devrait gagner 4-0 contre la Bulgarie.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La route vers la Coupe du Monde 2026 commence jeudi pour ces deux nations. La Bulgarie avait atteint les demi-finales la dernière fois que la compétition s'était tenue aux États-Unis, mais il est peu probable que cela se reproduise cette fois-ci.

Aujourd'hui, ils forment une équipe bien inférieure et n'ont remporté aucun de leurs cinq derniers matchs avant cette tâche ardue. Cette série comprenait une défaite 4-2 en cumul lors des barrages de la Ligue des Nations contre la République d'Irlande, ainsi que des matchs nuls contre la Biélorussie et Chypre. Ils ont été battus 4-0 par la Grèce lors de leur dernier match amical.

En revanche, l'Espagne a enchaîné 20 matchs internationaux sans défaite dans le temps réglementaire. Cependant, ils ont été battus aux tirs au but par le Portugal en finale de la Ligue des Nations lors de leur dernier match.

Les effectifs probables pour Bulgarie vs Espagne

Composition attendue de Bulgarie : Mitov, Nedyalkov, Atanasov, A. Petkov, Nurnberger, M. Petkov, Kraev, Gruev, Milanov, Minchev, Despodov

Composition attendue de Espagne : Simon, Carvajal, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Ruiz, Yamal, Pedri, Williams, Torres

Des frappes précoces attendues

Le fossé de qualité entre les équipes est tel que l'Espagne devrait prendre le contrôle dès les premiers instants. Même contre une opposition plus forte en juin, l'Espagne a marqué deux fois en 25 minutes contre la France. Il y a également eu deux buts inscrits au total dans les 30 premières minutes contre le Portugal. La Roja a inscrit son premier but à la 32e minute ou plus tôt lors de ses sept derniers matchs internationaux.

Avec un match plus difficile à venir dans trois jours en Turquie, Luis de la Fuente sera désireux de régler l'affaire le plus tôt possible ici. Il voudra que son équipe prenne rapidement un avantage qui lui permettrait de faire sortir ses joueurs clés en seconde période.

Pronostic 1 Bulgarie vs Espagne : Plus de 1,5 buts en première mi-temps à une cote de 2,10 sur Winamax

L'Espagne de retour sur la voie des buts

Ayant excellé dans le dernier tiers à l'Euro 2024, en grande partie grâce au jeu brillant sur les ailes de Nico Williams et Lamine Yamal, l'Espagne a poursuivi sur sa lancée la saison dernière. Leur menace offensive était constante, et ils ont marqué au moins deux fois lors de leurs sept derniers matchs de la Ligue des Nations.

En excluant les prolongations et les séances de tirs au but, ils ont marqué en moyenne 2,4 buts par match au cours de la campagne 2024/25. Tous leurs adversaires durant cette période étaient plus forts que l'équipe qu'ils affronteront à Sofia cette semaine.

La Bulgarie a concédé au moins deux buts lors de ses quatre derniers matchs internationaux. En plus de leur lourde défaite face à la Grèce lors de leur dernier match, ils ont également été battus 5-0 par l'Irlande du Nord dans la récente Ligue des Nations.

L'Espagne n'a qu'une probabilité implicite de 57,8 % de marquer trois buts ou plus dans ce match. Au vu de la forme des deux équipes, ce résultat semble très probable.

Pronostic 2 Bulgarie vs Espagne : Plus de 2,5 buts pour l'Espagne à une cote de 1,80 sur Winamax

Une longue nuit en perspective pour les hôtes

Le bilan de la Bulgarie ne s'améliore pas si l'on regarde plus loin en arrière. Depuis une série de trois victoires consécutives en 2022, ils n'ont remporté que trois des 25 rencontres internationales.

Il faut remonter à 2019, avec une victoire 1-0 contre la République tchèque, pour leur dernière victoire contre une des équipes européennes plus fortes. Face à l'équipe actuellement considérée comme favorite pour remporter la Coupe du Monde 2026, un seul résultat semble probable.

La Roja sera impatiente de commencer la saison en envoyant un message fort, et leurs deux ailiers clés arrivent en forme pour le match. Williams a bien commencé pour l'Athletic Club, marquant et faisant une passe décisive lors du premier match de son équipe en Liga. Pendant ce temps, Yamal a déjà enregistré quatre contributions décisives en trois matchs de Barcelone cette saison.