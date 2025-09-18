Pronostic Club Bruges vs Monaco: Match avec de nombreux buts prévus

Le pronostic Club Bruges vs Monaco de notre expert football. Un match que Monaco se doit de remporter pour démarrer son aventure européenne.

Les meilleurs paris pour Club Bruges Monaco

Notre expert a sélectionné 3 pronostics Club Bruges vs Monaco pour le début de la Ligue des Champions, les voici:

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 2,45 sur Unibet, soit une probabilité de 40,8 % de voir l’AS Monaco remporter la rencontre.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,7 % de voir au moins 3 buts inscrits pendant la rencontre.

But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,45 sur Unibet, soit une probabilité de 68,9 % de voir les deux équipes inscrire un but pendant le match.

Notre pronostic Club Bruges vs Monaco est une victoire de Monaco 3 buts à 1.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Après s’être brillamment qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, le club de Bruges a connu quelques difficultés avec un match nul et une défaite en championnat. Ce n’est pas le meilleur départ en championnat pour l’équipe belge qui a marqué seulement 10 points en 6 journées.

Les Monégasques sont plutôt sur une bonne série avec deux victoires d'affilée en championnat, dont une dernière obtenue à la 89e minute de la rencontre. De quoi arriver en Belgique motivé et prêt à remporter cette première rencontre. Adi Hütter a fait tourner son effectif et devrait avoir une équipe à 100 % de ses capacités physiques.

Les effectifs probables pour Club Bruges Monaco

Composition attendue de Bruges: Mignolet, Sabbe, Spileers, Mechele, Seys, Nwadike, Stankovic, Carlos Borges, Vanaken, Tzolis, Tresoldi.

Composition attendue de Monaco: Köhn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Golovin, Balogun, Biereth

Monaco avec l’expérience et du talent

Pour cette première journée de Ligue des Champions, Monaco se déplace en Belgique à Bruges, chez le dernier vice-champion. Les Belges ne connaissent pas leur meilleur début de saison et risquent de démarrer cette rencontre avec des doutes. Leur meilleur passeur, Vermant, devrait être le seul absent, mais cela reste un homme important du dispositif belge.

À Monaco, le début de saison est plutôt réussi avec une bonne intégration des recrues et une troisième place au classement. Avec l’effectif du club de la principauté, le coach a pu faire tourner ce week-end pour arriver frais en Belgique. Il peut compter sur une équipe qui mélange l’expérience avec Eric Dier et Denis Zakaria, ainsi que des talents comme Akliouche et Mawissa. Un mix idéal pour réussir en Belgique.

Pronostic 1 Club Bruges vs Monaco: Victoire de l’AS Monaco - cote de 2,45 sur Unibet

Deux équipes efficaces offensivement

Bruges reste une très bonne équipe à domicile qui a marqué lors de ses 7 derniers matchs à la maison. Ils ont terminé avec la meilleure attaque du championnat belge la saison dernière avec une moyenne de plus de 2 buts inscrits par rencontre. Avec une telle puissance offensive, les joueurs de Hayen auront l’occasion d’inscrire un ou plusieurs buts.

Les joueurs de Adi Hütter ne sont pas à plaindre offensivement avec Balogun, Biereth, Akliouche, Minamino, Golovin et le jeune Ilenikhena. Tous auront sûrement quelques minutes de jeu dans cette rencontre et l’occasion de marquer plusieurs buts. Une telle armada nous donnera l’occasion de voir de nombreux buts inscrits dans cette rencontre.

Pronostic 2 Club Bruges vs Monaco: Plus de 2,5 buts - cote de 1,52 sur Unibet

Deux équipes tournées vers l’avant

Les rencontres de Ligue des Champions sont toutes importantes pour se qualifier pour la suite de la compétition. Les deux équipes auront à cœur de jouer vers l’avant et d’inscrire le plus de buts possibles pour se mettre à l’abri et remporter les trois points. Cette rencontre nous assure du spectacle et des espaces que les deux équipes tenteront d’exploiter au maximum.

Avec les puissances offensives et Bruges qui jouent à domicile, nous devrions avoir la chance de voir chaque équipe inscrire au moins une réalisation lors de ce match. Une première de Ligue des Champions qui lancera déjà cette saison européenne.

Pronostic 3 Club Bruges vs Monaco: Les deux équipes marquent - cote de 1,45 sur Unibet

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