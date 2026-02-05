Betis Séville - Atletico Madrid : le mur madrilène prêt à résister ! Winamax booste la cote "Clean Sheet" de l'Atletico !

Pour les Colchoneros de Diego Simeone, la consigne est claire : rester intraitables défensivement pour valider la qualification. Winamax propose une cote boostée sur la solidité des Madrilènes : "L'Atletico Madrid n'encaisse pas de but", avec une cote qui s'envole de 2,75 à 3,25 !

Cette offre est idéale si vous pensez que la discipline tactique de l'Atletico et les parades de Jan Oblak viendront à bout des assauts sévillans lors de ce quart de finale décisif.

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si l'Atletico Madrid ne concède aucun but pendant les 90 minutes du temps réglementaire, peu importe le résultat final (0-0, 0-1, 0-2...).

🏟️L'ADN de la Coupe : dans les matchs à élimination directe, l'Atletico privilégie toujours son assise défensive. Avec le retour en forme de la charnière Le Normand - Lenglet, Madrid a retrouvé sa capacité à "fermer la boutique", particulièrement lors des grands rendez-vous à enjeux.

: dans les matchs à élimination directe, l'Atletico privilégie toujours son assise défensive. Avec le retour en forme de la charnière Le Normand - Lenglet, Madrid a retrouvé sa capacité à "fermer la boutique", particulièrement lors des grands rendez-vous à enjeux. 🥵Le Betis sous pression : privés de plusieurs maîtres à jouer (Isco, Lo Celso), les Andalous peinent parfois à briser les blocs compacts et très bien organisés. Face au pressing des hommes de Simeone, la tâche s'annonce rude pour les attaquants sévillans.

: privés de plusieurs maîtres à jouer (Isco, Lo Celso), les Andalous peinent parfois à briser les blocs compacts et très bien organisés. Face au pressing des hommes de Simeone, la tâche s'annonce rude pour les attaquants sévillans. 💰Une belle plus-value : passer de 2,75 à 3,25 est un boost très généreux de la part de Winamax. Pour un scénario qui est la spécialité historique de l'Atletico en coupe, cette cote offre une rentabilité rare.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet "Cotes Boostées" du site ou de l’application Winamax. Sélectionnez l'affiche Betis Séville - Atletico Madrid et validez votre mise sur "L'Atletico Madrid n'encaisse pas de but".

Coup d'envoi : Ce jeudi 5 février à 21h00.

: Ce jeudi 5 février à 21h00. Temps réglementaire uniquement (90 min).

