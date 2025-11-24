Points forts & points faibles de l'application PMU

Focus sur l'offre mobile du bookmaker historique

✔️Points forts ❌ Points faibles Multiples applications spécialisées avec trois applications distinctes : PMU Sport, PMU Hippique, PMU Poker. Cotes sportives parfois moins compétitives que celles d’autres bookmakers majeurs. Bonus de bienvenue attractifs : Jusqu’à 100 € remboursés sur le sport, un dépôt doublé pour le turf, et des tickets + cashback pour le poker. Remboursement du bonus en plusieurs temps et fragmenté. Sur le sport, le bonus de bienvenue est fragmenté (25 % puis 75 %), ce qui peut paraître lent ou décourageant pour certains. Offres régulières et fidélisation : Cashback poker, missions sur le turf, bonus fidélité Aucune fonction de pari sur Turf via l’appli Sport : Obligation de télécharger l’appli PMU Turf pour cela. Contraignant d’installer plusieurs applications. Streaming en direct (matchs de foot, tennis, etc.). Combimax : bonus jusqu’à +75 % sur les combinés.

Application PMU : qu’en pensent les utilisateurs ?

Appli PMU Sport

⭐App Store : 4/5

✔️Avis positifs :

“Une bonne application sur laquelle on prend vite ses marques. Le retrait instantané serait fortement apprécié.”

“Enfin un bon visuel ! Après être parti chez la concurrence, je reviens enfin chez PMU et c’est un plaisir.”



❌Avis négatifs :

“Plein de bugs, c’est terrible”

“Limitation sur les mises sans explications et le service client vous fait patienter pendant des semaines”

“Interface illisible, peu de choix de cotes”

⭐Google play store : 3,2/5

✔️Avis positifs :

“Les cashout sont intéressants les mises infinis...le site paraît complexe mais il est complet...j’aime bien...service clientèle dispo aimable et commercial...JE RECOMMANDE”

❌ Avis négatifs :

“Application instable, perds la connexion toutes les 2 minutes, obligé de retaper les identifiants constamment ! insupportable. la mise à jour des scores bug trop souvent et impossible de parier à cause de cette instabilité et ce manque de réaction de l'application. je ne recommande pas.”

Appli PMU paris hippiques

⭐App Store : 4,6/5

✔️Avis positifs :

“Très belle application, j’adore”

“Je débute et l’application m’accompagne bien”

“Ne changez rien !”

❌Avis négatifs :

“Mise à jour interminable qui ne se fait pas”

“Application illisible, impossible d’avoir les numéros max”

⭐Google play store : 4,5/5

✔️Avis positifs :

“Parfait, très simple à utiliser”

“App pratique et paiement rapide, service client au top”

❌Avis négatifs :

“Plus possible de voir les courses en direct”

“Impossible de se connecter 8 fois sur 10”

Appli PMU Poker

⭐App Store : 4/5

✔️Avis positifs :

“Cela fait plus de 10 ans que je joue sur ce site, c’est le site le plus proche de la réalité, je ne changerai jamais !”

“Très agréable de jouer sur l’app, interface cool et facile de naviguer”

❌Avis négatifs :

“Il manque le mode paysage sur tablettes et téléphones”

“Interface vraiment trop basique”

⭐Google play store : 2,7/5

✔️Avis positifs :

“Très satisfait de la configuration, les gains au twister ne sont pas très élevés mais dans l'ensemble pas mal”

“La mise à jour a bien améliorée l’application”

❌Avis négatifs :

“Trop de bugs et pas du tout pratique”

“Le délai de virement est trop long, chez les concurrents c’est instantané, trop de bug dans l'appli en connection , le twister fois 1 du jamais vu, trop gourmand chez PMU”

Comment télécharger l'application PMU ?

L'application PMU est disponible sur les deux principales plateformes de téléchargement d'applications mobiles, l'App Store pour les appareils Apple et le Play Store pour les appareils Android. Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger l'application en fonction de votre appareil.

Sur l'App Store (appareils Apple)

Ouvrir l'App Store : Sur votre iPhone ou iPad, recherchez et ouvrez l'icône de l'App Store.

: Sur votre iPhone ou iPad, recherchez et ouvrez l'icône de l'App Store. Rechercher l'application : Utilisez la barre de recherche en bas de l'écran (avec l'icône de loupe) pour rechercher "PMU".

: Utilisez la barre de recherche en bas de l'écran (avec l'icône de loupe) pour rechercher "PMU". Sélectionner l'application : La première application qui apparaît dans les résultats de recherche devrait être l'application officielle "PMU". L'icône est un logo PMU. Cliquez dessus.

: La première application qui apparaît dans les résultats de recherche devrait être l'application officielle "PMU". L'icône est un logo PMU. Cliquez dessus. Télécharger l'application : Appuyez sur le bouton "Obtenir" (il peut également y avoir un icône de nuage avec une flèche vers le bas) et confirmez le téléchargement avec votre Face ID, Touch ID ou mot de passe Apple ID.

: Appuyez sur le bouton "Obtenir" (il peut également y avoir un icône de nuage avec une flèche vers le bas) et confirmez le téléchargement avec votre Face ID, Touch ID ou mot de passe Apple ID. Ouvrir l'application : Une fois le téléchargement terminé, l'icône de l'application PMU apparaîtra sur votre écran d'accueil. Il suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir, vous connecter ou créer un compte.







Sur le Play Store (appareils Android)

Ouvrir le Play Store : Sur votre appareil Android (smartphone ou tablette), recherchez et ouvrez l'icône de l'application Google Play Store.

: Sur votre appareil Android (smartphone ou tablette), recherchez et ouvrez l'icône de l'application Google Play Store. Rechercher l'application : En haut de l'écran, utilisez la barre de recherche et tapez "PMU".

: En haut de l'écran, utilisez la barre de recherche et tapez "PMU". Sélectionner l'application : Dans les résultats de recherche, trouvez l'application officielle "PMU" et appuyez dessus pour ouvrir sa page de présentation.

: Dans les résultats de recherche, trouvez l'application officielle "PMU" et appuyez dessus pour ouvrir sa page de présentation. Installer l'application : Sur la page de l'application, appuyez sur le bouton "Installer". Le téléchargement et l'installation démarreront automatiquement.

: Sur la page de l'application, appuyez sur le bouton "Installer". Le téléchargement et l'installation démarreront automatiquement. Ouvrir l'application : Une fois l'installation terminée, vous pouvez appuyer sur le bouton "Ouvrir" depuis la page du Play Store, ou trouver l'icône de l'application PMU sur votre écran d'accueil ou dans votre tiroir d'applications.

Le top des fonctionnalités de l'appli PMU

Application disponible sur Android et iOS (smartphone et tablette)

Téléchargement via Google Play, App Store ou site officiel

Compatible avec les trois univers : Sport, Turf, Poker

Interface intuitive et navigation fluide

Accès rapide à son compte, aux dépôts et retraits

⚽PMU Sport

Cashout : possibilité de retirer son pari avant la fin de l’événement

: possibilité de retirer son pari avant la fin de l’événement Streaming en direct : matchs diffusés (foot, tennis, basket, volley) si solde positif

: matchs diffusés (foot, tennis, basket, volley) si solde positif Combimax : jusqu’à +75 % de gains sur les paris combinés de 5 sélections ou plus

: jusqu’à +75 % de gains sur les paris combinés de 5 sélections ou plus Bonus de bienvenue versé en cash (jusqu'à 100€)

🏇PMU Turf

PMU Turf Live : retransmission des courses hippiques en direct

: retransmission des courses hippiques en direct Émissions Equidia intégrées à l’application

intégrées à l’application Guide des paris hippiques interactif avec explications et vidéos

interactif avec explications et vidéos Bonus de bienvenue turf : 100 € en paris gratuits (50 € à l’inscription + 50 € après dépôt dans les 7 jours.

♠️PMU Poker

Tournois poker : Sit & Go, tournois réguliers, qualifs pour des events live

: Sit & Go, tournois réguliers, qualifs pour des events live 30 € versés après validation de l'inscription

Tickets Spins : 20 € offerts en tickets dès l’inscription

: 20 € offerts en tickets dès l’inscription Bonus Poker : jusqu’à 50 € à l’inscription

: jusqu’à 50 € à l’inscription Programme Cashback : 10 % de retour à partir de 25 points de rake hebdomadaires

Parier sur mobile avec PMU

Voici comment placer un pari sportif sur l'application PMU :

Sélectionnez l'événement sur lequel vous souhaitez miser.

Choisissez votre ou vos paris en fonction des types de mises proposées par le bookmaker

Définissez le montant que vous souhaitez parier.

Validez votre coupon pour confirmer votre pari.

A noter : Une fois le bonus de bienvenu PMU activé, vous pouvez miser le montant que vous souhaitez. Pas besoin de miser 100€ qui correspond au bonus maximum. Si vous pariez 30€ et que votre mise est perdante, le bookmaker vous remboursera 30€.

Comment obtenir mon bonus sur l’application PMU

En ouvrant un compte jouеur sur l’application sport (avec le code promo PMU dédié), vous êtes automatiquement éligiblе au bonus dе biеnvеnuе jusqu’à 100 €. Pour bénéficiеr plеinеmеnt dе l'offrе, suivеz cеs étapеs :

Inscrivez-vous sur PMU еn cliquant sur « Ouvrir un comptе ».

Remplissez le formulaire d'inscription en précisant toutes les infos nécessaires.

Réalisez un premier dépôt en argent réel via cartе bancaire, PayPal, Neteller, еtc.

Placez votre premier pari sportif. Aucun cote minimale n'est requise.

Si votre pari est perdant, le bookmaker vous remboursera 25 % de la mise (jusqu’à 25 €) dans les dix jours et les 75 % restants (jusqu’à 75 €) dans les dix jours ouvrés suivant la validation définitive du compte.

Le remboursement est crédité en cash.

❓Application PMU - FAQ

Peut-on parier sur le turf avec l'appli PMU Sport ?

Non, PMU propose une application différente pour chacun des univers : une appli Sport, une appli Paris Hippiques et une appli Poker.

Existe-t-il des bonus spéciaux sur l'application PMU ?

Le bonus de bienvenue (Premier pari remboursé jusqu'à 100€) est le même que vous ouvriez un compte sur le site ou sur l'application mobile. Il n'y a pas de bonus spécial pour les personnes qui s'inscrivent sur l'appli.

Peut-on parier depuis un mobile sans télécharger l'appli PMU ?

Oui, PMU propose une version mobile de son site. Il est donc tout à fait possible de parier depuis un smartphone ou une tablette sans télécharger l'application du bookmaker.

Est-il possible de parier en direct avec l'application PMU ?

Oui, le service PMU Stream est disponible sur l'appli. Vous pourrez donc y placer vos paris en direct.

+