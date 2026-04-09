Pronostic Auxerre vs Monaco, rencontre déséquilibrée en vue

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Les meilleurs paris pour Auxerre Monaco

Trois sélections de notre expert France pour le pronostic Auxerre vs Monaco. Un match a priori à l’avantage des hommes de Adi Hütter.

La quatrième journée de Ligue 1 nous réserve une rencontre entre Auxerre et Monaco, voici les choix de notre expert football :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,62 sur Unibet, soit une probabilité de 61,7 % pour l’AS Monaco de remporter la partie.

Pas de buts pour les deux équipes⭐ à la cote de 2,04 sur Unibet, soit une probabilité de 49 % pour voir une équipe qui ne marque pas.

Double chance Maghnes Akliouche / Mika Biereth ⭐ à la cote de 1,68 sur Unibet, soit une probabilité de 59,5 % qu’un des deux joueurs marque pendant la rencontre

Notre pronostic Auxerre vs Monaco voit le club de la principauté l’emporter 2 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Auxerrois enchaînent une deuxième saison dans l’élite française et vont faire face à un prétendant à la Ligue des Champions. Avec des difficultés financières, le club Bourguignon a dû s’adapter sur les transferts afin de proposer un effectif de qualité au coach Pélissier. Le début de saison n’est pas conforme aux attentes du club avec seulement une victoire contre le promu Lorientais et deux défaites face à Nice et Nantes. De quoi frustrer le staff qui va faire face à une grosse équipe de Ligue 1.

L’AS Monaco a connu un mercato assez mouvementé au niveau des départs et des arrivées. Les hommes d’Adi Hütter sont maintenant au complet et peuvent repartir en championnat avec un effectif stable. Ils ont plutôt réussi leur début de saison avec seulement une défaite à l’extérieur contre Lille, un prétendant aux places européennes pour cette saison. En partant favoris, Monaco pourra compter sur la remise en forme de Pogba et Fati qui devraient rapidement faire leurs apparitions dans le groupe.

Les effectifs probables pour Auxerre Monaco

Composition attendue d’Auxerre: De Percin ; Senaya, Akpa, Sierralta, Mensah ; Owusu, Danois ; Casimir, Namaso, Osman ; Sinayoko

Composition attendue de Monaco: Köhn ; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique ; Akliouche, Zakaria, Camara, Golovin ; Balogun, Biereth

Monaco en grand favori pour cette rencontre

Cette quatrième journée de Ligue 1 voit Auxerre recevoir Monaco, une équipe qualifiée en Ligue des Champions et avec l’un des plus hauts budgets du championnat derrière le PSG. L’écart entre les deux clubs est tellement important que le club bourguignon devrait avoir du mal à exister dans cette rencontre tant la différence est grande. Auxerre jouera le match avec son deuxième gardien, De Percin, suite à la suspension de Donovan Léon, ce qui rend les choses encore un peu plus compliquées.

L’AS Monaco a construit son effectif pour être présent sur les deux tableaux que sont la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Le talent du groupe est tellement grand qu’ils ont autorisé Eliesse Ben Seghir à partir lors du dernier jour du mercato. Monaco est le grand favori dans ce match qu’il devrait remporter sans trop de problème.

Pronostic 1 Auxerre vs Monaco: Victoire de Monaco - cote de 1,62 sur Betclic

Les automatismes se développent à Monaco

Cette rencontre de Ligue 1 devrait nous permettre de voir l’AS Monaco prendre l’avantage, mais aussi de la continuité dans la formation du club de la Principauté. Avec une défense reconduite, le club cherche encore à réaliser son premier clean sheet de la saison avec le retour dans les buts de Philip Köhn suite à la blessure de Hradecky lors de la dernière journée.

L’AJ Auxerre a beau proposer un jeu offensif sous les ordres de leur entraîneur, la qualité monégasque est bien plus importante. Avec le départ de Traoré et de Gaëtan Perrin, l’équipe cherche à reconstruire sa ligne offensive et il y aura sûrement besoin d’un temps d’adaptation pour réussir. Ce match s’avère difficile et pourrait voir l’équipe à domicile rester muette devant le but.

Pronostic 2 Auxerre vs Monaco: Pas de buts pour les deux équipes - cote de 2,13 sur Betclic

Les joueurs offensifs à la fête côté monégasque

En étant favori de la rencontre, il va être fort possible de voir les joueurs offensifs de Monaco s’illustrer devant. Mon choix se porte sur une double chance entre Maghnes Akliouche et Mika Biereth pour être présent sur la feuille de score. Le premier cité vient de connaître ses débuts en sélection avec une courte apparition contre l’Ukraine. Efficace devant le but, il en est déjà à 2 réalisations et pourrait bien réussir à marquer.

Pour le deuxième choix, l’attaquant danois semble une évidence. Il n’a pas encore trouvé le chemin des filets depuis le début de saison et va chercher à lancer sa saison. En pointe avec Balogun, il devrait avoir plusieurs occasions de faire la différence lors de cette rencontre. Un besoin de confiance avant que la Ligue des Champions ne commence.