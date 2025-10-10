Pronostic Argentine vs Venezuela 11/10/2025 : les jeunes face à une épreuve ardue

Notre expert en paris s'attend à ce qu'une équipe d'Argentine largement remaniée fasse des ravages contre une équipe vénézuélienne tournée vers l'avenir.

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Pronostic Argentine vs Venezuela : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Argentine vs Venezuela

Argentine gagne sans encaisser de but - oui à une cote de 1,89 sur Winamax

Total de buts de l'Argentine - plus de 2,5 buts à une cote de 1,96 sur Winamax

Marge de victoire - Argentine gagne par 3+ buts à une cote de 2,60 sur Winamax

L'Argentine devrait battre le Venezuela 3-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Après avoir dominé confortablement la section sud-américaine des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l'Argentine peut se concentrer sur la préparation de la défense de son titre. Les Blanc et Ciel ont terminé avec neuf points d'avance sur l'Équateur, deuxième, et dix points devant le Brésil.

L'entraîneur Lionel Scaloni a clairement indiqué qu'il souhaite donner du temps de jeu à ses remplaçants pendant cette trêve internationale. Cependant, La Albiceleste sera déterminée à maintenir son impressionnant record de ne pas perdre deux matchs consécutifs depuis novembre 2016.

Les champions du monde ont perdu leur dernier match de qualification contre l'Équateur, après avoir déjà assuré leur place pour le tournoi de l'année prochaine. Cela signifie que perdre contre le Venezuela infligerait à Scaloni sa première défaite consécutive en tant qu'entraîneur de l'Argentine.

Ce match amical se déroule sur terrain neutre au Hard Rock Stadium en Floride. Le Venezuela sera encouragé par cela et par le fait qu'ils ont remporté la dernière rencontre amicale entre les deux nations.

La Vinotinto a manqué de peu la place de barrage intercontinental de la CONMEBOL après avoir perdu trois qualifications d'affilée pour terminer neuvième. Ce déficit de deux points par rapport à la Bolivie a été si douloureux que le Venezuela s'est séparé de l'entraîneur Fernando Batista.

Oswaldo Vizcarrondo a pris la relève à titre intérimaire et a décidé de rajeunir l'équipe en intégrant de jeunes joueurs avec un œil sur l'avenir. Bien que cela puisse porter ses fruits à long terme, ils pourraient subir une lourde défaite contre les champions du monde ce week-end.

Les effectifs probables pour Argentine vs Venezuela

Composition attendue de Argentine : Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Simeone, Fernández, Álvarez, Martínez

Composition attendue de Venezuela : Graterol, Ferraresi, Vivas, Balbo, Azuaje, Aramburu, Cáseres, Segovia, Andrade, Kelsy, Ramírez

La solidité défensive de l'Argentine pourrait être cruciale

La récente défaite de l'Argentine contre l'Équateur a mis fin à une série de sept matchs sans défaite (six victoires, un nul). Les hommes de Scaloni seront désireux de renouer avec la victoire lors de cette série de matchs amicaux à venir.

Les Blanc et Ciel ont remporté 25 de leurs 30 dernières rencontres avec le Venezuela, et ils n'ont pas perdu un match amical contre eux depuis 2019. Lors de leur rencontre début septembre, ce sont les champions qui ont remporté la victoire sans encaisser de but.

Trois de leurs quatre dernières victoires contre ces voisins sud-américains ont été obtenues sans encaisser de but. De plus, huit des neuf dernières victoires de l'Argentine toutes compétitions confondues ont vu l'équipe garder sa cage inviolée. Enregistrer un autre blanchissage ce week-end n'est pas hors de portée.

Pronostic 1 Argentine vs Venezuela : Argentine gagne sans encaisser de but - oui à une cote de 1,89 sur Winamax

Les erreurs de la jeune équipe pourraient coûter cher

Bien que la défense de Scaloni ait été incroyable pour contenir leurs adversaires, les attaquants n'ont pas déçu non plus. L'Argentine a marqué neuf buts en quatre matchs depuis sa victoire 4-1 contre le Brésil lors d'une qualification, soit une moyenne de 2,25 buts par match.

Le capitaine Lionel Messi ne devrait probablement pas participer à ce match, son club l'Inter Miami ayant besoin de lui pour la MLS. Cependant, le très en forme Julián Álvarez sera l'homme clé samedi. L'attaquant de l'Atlético Madrid a marqué six buts et offert deux passes décisives lors de ses quatre dernières sorties.

Le Venezuela a concédé 11 buts lors de ses trois derniers matchs, soit une moyenne de 3,66 buts par match. En tenant compte de la jeune équipe que Vizcarrondo a convoquée, il y aura une bonne dose d'inexpérience dont l'Argentine pourra tirer parti pour profiter de 90 minutes prolifiques.

Pronostic 2 Argentine vs Venezuela : Total de buts de l'Argentine - plus de 2,5 buts à une cote de 1,96 sur Winamax

Une autre grande victoire pour l'Argentine

Avec la possibilité de voir l'Argentine marquer de nombreux buts, les chances d'infliger une lourde défaite à leurs adversaires sont élevées. Deux de leurs trois dernières confrontations directes ont abouti à un triomphe 3-0 pour les champions du monde.

Il convient de noter que les deux derniers matchs du Venezuela se sont soldés par des défaites, toutes deux par une marge de trois buts. Compte tenu de la qualité dont dispose l'Argentine, notamment en attaque, il est probable qu'ils gagnent à nouveau par au moins trois buts.