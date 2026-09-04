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Points forts et points faibles de l’application ZEturf

Après avoir placed quelques tickets pour la juger sur pièces, voici les points forts et points faibles de l’application de paris hippiques ZEturf :

✔️ Points forts ❌ Points faibles Interface refondue, avec toutes les courses classées par heure de départ Connexion par empreinte digitale capricieuse, un grief récurrent dans les avis Gain potentiel affiché avant de valider son pari (précieux en pari mutuel) Bonus de bienvenue sous la forme de crédits « freeraces », non retirables Via le « Coup de Pouce », l’appli vous suggère des chevaux, vous dites oui ou non Pas de bonus si déjà client Unibet / ParionsSport en Ligne ! Plusieurs paris maison uniques (dont le ZEShow et le ZECouillon) Pas de pari en direct, tout se joue avant le départ Mises minimales dès 0,50-1 € Accès au streaming coupé après 60 jours sans mise Pari annulable jusqu’à 3 minutes avant le départ de la course Avis négatifs sur le service client sur TrustPilot ZE TV et ZECommentaires sans surcoût, en direct et en replay Pronostics plutôt de qualité signés par des experts

Application ZEturf : qu’en pensent les utilisateurs ?

App Store

⭐ Note : 4,6/5 sur 3 700 notes

Avis ZEturf positifs :

« L’application est rapide, usage simple, les bonnes infos au bon endroit »

« Vraiment bien pratique pour jouer, on a toutes les infos et plein de courses jouables en soirée »

« ZEturf est intuitif, rapide et propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour suivre les courses et placer ses paris facilement »

Avis ZEturf négatifs :

« Le direct live se bloque très souvent : frustrant ! Dommage, le reste du site est de qualité »

« Quel dommage que nous ne pouvons pas jouer sur plus de courses de galopeurs en Amérique »

« Concernant les chevaux que l’on peut mettre en favoris, pourrait-on le faire avec les jockeys pour mieux les suivre ? »

Google Play Store

⭐ Note : 4,5/5 sur 4 080 avis

Avis positifs :

« La prise de pari est super simple, il y a un grand choix de courses sur lesquelles parier à toute heure de la journée »

« Très bonne application, agréable à utiliser et même sans rien connaître on tire son épingle du jeu si on sait rester modeste »

« Facile et réactif, une équipe au top avec de très bons pronostics »

Avis négatifs :

« Depuis plusieurs mois, problème de connexion avec l’empreinte digitale. Même en rentrant le code, il faut ressaisir une deuxième fois le code »

« Les rapports des jeux sont en baisse par rapport à d’autres sites de paris et les bonus sont quasi inexistants depuis quelques mois »

« Mise à jour horrible. Est-il possible de revenir à l’ancienne version ? »

Le top des fonctionnalités

Comme nous l’écrivions dans notre avis ZEturf, l’opérateur soigne particulièrement les turfistes débutants. Dans son application, nous avons retrouvé plusieurs fonctionnalités à l’utilité très concrète.

Les pistes de paris « Coup de Pouce »

Ici, l’appli choisit en quelque sorte les chevaux à votre place. Des suggestions d’experts maison apparaissent, l’application les fait défiler, et vous gardez ou écartez d’un glissement du doigt (à gauche pour passer). Puis le pari se place directement, en Simple Gagnant ou Simple Placé par exemple.

Les pronostics signés

À chaque course, un pronostic commenté et signé est proposé par un expert (Fabien Golab en tête). Pour le quinté maison (le ZE5 Ordre), la ZEteam prend le relais en vidéo sur YouTube : Paola Guelpa et Hugo Carot au trot, Simon Madiot au plat et à l'obstacle, Stéphane Lévèque sur les trois disciplines, Laurent Bruneteau en renfort.

La fiche par jockey vedette « Carte Jockey »

Elle vous dit si un jockey ou un driver (son équivalent au trot attelé) tourne bien en ce moment : sa fiche réunit ses résultats des douze derniers mois et ses courses du jour. Vous pouvez d’ailleurs parier directement depuis cette fiche, sans repasser par le programme.

ZE TV et ZECommentaires

La ZE TV diffuse une large part des réunions du programme (pas toutes), en direct et en replay, sans surcoût. Quand la vidéo est impossible, les ZECommentaires prennent le relais : un fil de texte décrit la course seconde par seconde, la tête du peloton puis l’arrivée.

L’annulation de pari

Un cheval coché trop vite, une mise à 100 € au lieu de 10 ? Ça arrive. Un pari validé peut être annulé depuis la rubrique « Paris en cours ». C’est possible jusqu’à 3 minutes avant le départ officiel de la course.

CombiTurf

Ce pari enchaîne jusqu’à cinq courses sur un même ticket (y compris sur des hippodromes différents). Les gains d’une course alimentent automatiquement la mise de la suivante. Attention, un tel enchaînement « casse » au premier pari perdant.

Heureusement, ZEturf y a greffé un droit à l’erreur (une combinaison de secours qui sauve le ticket si une seule course échoue). Et si le doute vous prend en cours de route, le cash-out vous laisse encaisser les gains accumulés sans attendre la fin du parcours.

Placer un pari depuis ZEturf

Connectez-vous à votre compte. Ouvrez l’application et identifiez-vous, par mot de passe ou par empreinte digitale si vous l’avez activée. Choisissez une réunion (le programme d’un hippodrome sur une journée), puis une course. La page « Toutes les courses » les classe par heure de départ. Sélectionnez votre formule. Pour un premier ticket, le Simple Gagnant (trouver le vainqueur) ou le Simple Placé (un cheval dans les trois premiers, ou les deux premiers sous huit partants), et dès 1 €. Cochez votre ou vos chevaux. La fiche de chaque partant détaille sa musique (ses dernières performances) et son jockey. Indiquez votre mise et validez. Le gain potentiel s’affiche une dernière fois avant confirmation. Suivez la course sur ZE TV. Une fois le départ donné, votre ticket est verrouillé, comme partout sur le turf. Encaissez vos gains. Ils sont crédités sur votre compte après l’arrivée définitive, prêts à être rejoués ou retirés par virement.

Obtenir le bonus de bienvenue sur l’application ZEturf

En créant votre compte depuis l’application avec le code promo ZEturfTURFGOAL, vous recevez l’équivalent de votre premier dépôt en bonus, jusqu’à 100 €. Il s’agit de crédits de jeu « freeraces », versés en deux temps : la moitié dès votre premier dépôt, l’autre moitié à la validation définitive de votre compte.

Voici comment en profiter depuis l'appli du bookmaker :

Saisissez le code TURFGOAL dans le formulaire d’inscription, avant validation, car le champ ne réapparaît plus ensuite. Effectuez ensuite un premier dépôt, possible dès 5 €. Recevez la première moitié de votre bonus de bienvenue. Envoyez vos justificatifs sous 30 jours. Recevez la seconde moitié de votre bonus de bienvenue. Utilisez vos crédits dans la limite de six mois, en choisissant à chaque pari le capital à utiliser (bonus ou argent réel).

Sur iPhone (iOS)

Ouvrez l’App Store. Recherchez « ZEturf » dans la barre de recherche. Vérifiez l’éditeur FDJ Online Betting and Gaming France Appuyez sur « Obtenir », puis ouvrez l’application.

Sur Android

Ouvrez le store Google Play. Recherchez « ZEturf ». Vérifiez l’éditeur FDJ Online Betting and Gaming France Appuyez sur « Installer », puis ouvrez l’application.

Application ZEturf - FAQ

+ Puis-je parier sur mobile sans installer l’application ? Oui, le site mobile de ZEturf reprend les mêmes fonctions depuis votre navigateur, y compris l’inscription. L’application reste toutefois plus confortable au quotidien, notamment grâce aux notifications. + Y a-t-il un bonus réservé à l’application ? Non, le bonus de bienvenue est le même partout : premier dépôt doublé jusqu’à 100 € en crédits de jeu, avec le code TURFGOAL. Aucune offre n’est propre au mobile. + J’ai déjà un compte Unibet, dois-je m’inscrire sur l’application ZEturf ? Non, les deux marques partagent un compte unique depuis mars 2026. Téléchargez l’application et connectez-vous avec vos identifiants Unibet habituels. En revanche, le bonus de bienvenue ne vous sera pas accessible. + Puis-je parier en direct pendant une course ? Non, le pari en direct n’existe pas sur le turf, chez ZEturf comme ailleurs. Les mises sont closes au départ. Seul le cash-out du CombiTurf permet d’encaisser un ticket en cours de parcours. + Puis-je parier avant que mon compte soit validé ? Oui, votre compte provisoire vous autorise à faire un dépôt, puis à placer des paris aussitôt. Seuls les retraits attendent la validation de vos justificatifs. Il faut les transmettre sous 30 jours.

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