Pronostic Angleterre vs Pays de Galles 09/10/2025 : victoire des Three Lions par deux buts d'écart

L'Angleterre est le favori incontesté pour remporter ce match amical contre le Pays de Galles, mais les joueurs clés seront-ils mis au repos en vue du déplacement de la semaine prochaine en Lettonie ?

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Pronostic Angleterre vs Pays de Galles : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre vs Pays de Galles

Angleterre -1 (Handicap 3-Voies) à une cote de 1.65 avec Parions Sport

Moins de 2,5 buts à une cote de 1.88 avec Winamax

Harry Kane Premier buteur à une cote de 3.10 avec PMU

Nous prévoyons que les Three Lions gagneront par deux buts ou plus.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Angleterre se prépare à accueillir le Pays de Galles pour la première fois lors d'un match amical international depuis octobre 2020. Cependant, les deux nations se sont affrontées en novembre 2022 lors de la Coupe du Monde au Qatar.

Les Three Lions, dirigés par Thomas Tuchel, sont en tête de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ils ont remporté leurs cinq premiers matchs de qualification sans encaisser de but. Fans et experts s'attendaient à ce résultat, étant donné le tirage favorable du Groupe K.

À bien des égards, la performance de l'Angleterre sous la direction de Tuchel a semblé prometteuse mais finalement décevante, manquant d'intensité et de rythme dans leur jeu. Cependant, des signes encourageants de l'évolution de l'équipe ont été observés lors de leur récente victoire à l'extérieur en Serbie, un match à l'extérieur que beaucoup redoutaient comme un test difficile.

Le principal problème de Tuchel concernant la sélection de l'équipe pour le match contre le Pays de Galles concerne le capitaine Harry Kane, qui a souffert d'une légère blessure au pied lors du dernier match du Bayern Munich. Cependant, Kane est déterminé à être en forme pour débuter.

Pendant ce temps, le Pays de Galles est bien placé pour viser sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 après sa récente victoire 1-0 à l'extérieur au Kazakhstan. Les hommes de Craig Bellamy sont en bonne position pour au moins atteindre les barrages, ayant accumulé dix points lors de leurs cinq premiers matchs.

Les Gallois ont seulement perdu de justesse contre le Canada lors de leur dernier match amical. Bellamy sera impatient de voir comment son système en 4-3-3 se comportera contre l'une des meilleures nations du monde. Ils compteront sur des joueurs comme Sorba Thomas et Brennan Johnson pour poser des problèmes à l'Angleterre lors des contre-attaques.

Les effectifs probables pour Angleterre vs Pays de Galles

Composition attendue de Angleterre : Pickford, Lewis-Skelly, James, Guehi, Konsa, Henderson, Rice, Gordon, Eze, Saka, Kane

Composition attendue de Pays de Galles : Darlow, Davies, Williams, Mepham, Lawlor, Ampadu, Wilson, Sheehan, Johnson, Thomas, Moore

Les hommes de Tuchel pour gagner par deux buts ou plus

Trois des cinq dernières rencontres de l'Angleterre contre le Pays de Galles se sont terminées par une victoire avec au moins deux buts d'écart. Malgré cela, les marchés de paris indiquent qu'il n'y a que 54,65 % de chances que cela se produise jeudi soir.

Cela signifie qu'il y a au moins 5 % de valeur dans ce choix. De plus, la motivation du Pays de Galles doit être prise en compte, car ils accueilleront la Belgique dans un match crucial de qualification pour la Coupe du Monde 2026 lundi prochain.

Bellamy sera désireux de jouer dur contre l'Angleterre, mais sera également conscient d'éviter les blessures des joueurs clés avant leur match contre la Belgique. Les chances de l'Angleterre de gagner avec une marge claire seront augmentées si Harry Kane est en forme pour jouer.

Pronostic 1 Angleterre vs Pays de Galles : Angleterre -1 (Handicap 3-Voies) à une cote de 1.65 avec Parions Sport

L'approche de contre-attaque du Pays de Galles pour frustrer l'Angleterre

Il est difficile d'imaginer Craig Bellamy mettre en place son équipe pour avoir un style fluide et basé sur la possession à Wembley. Bien que cela aille quelque peu à l'encontre de ses principes de gestion, Bellamy alignera probablement une équipe plus défensive jeudi pour poser des problèmes à l'Angleterre lors des transitions.

Fait intéressant, le Pays de Galles n'a marqué qu'une seule fois lors de ses sept dernières rencontres compétitives contre l'Angleterre. Leur dernier but remonte à leur défaite 2-1 à l'Euro 2016. De plus, leur dernière victoire compétitive contre les Anglais remonte au Championnat britannique en 1984.

Si le match se déroule comme prévu et que l'Angleterre garde une feuille blanche, elle aura plus de 50 % de chances de ne pas marquer plus de deux buts. C'est pourquoi le prix des Moins de 2,5 buts peut valoir la peine. Les hôtes sont susceptibles de garder une feuille blanche mais de gagner par une marge de deux buts.

Pronostic 2 Angleterre vs Pays de Galles : Moins de 2,5 buts à une cote de 1.88 avec Winamax

Le prolifique Kane pour trouver le filet en premier

Harry Kane est en forme impressionnante devant le but. Jusqu'à présent, le joueur de 32 ans a marqué 11 fois en six matchs pour le Bayern Munich en Bundesliga cette saison. Les discussions ont déjà commencé sur le maintien de Kane à Munich après la fin de la saison 2025/26.

Il a souffert d'une légère blessure au pied lors du dernier match de championnat du Bayern, mais les premières indications suggèrent que cela ne suffira pas à l'empêcher de jouer jeudi. S'il passe un test de condition physique, il a de grandes chances de marquer le premier lors de cette rencontre.

Les marchés de paris suggèrent qu'il n'a que 27,78 % de chances de marquer en premier, ce qui est incroyablement bas étant donné qu'il est certain de débuter comme attaquant central de l'Angleterre s'il est en forme. De plus, il a un taux de réussite de 83 % avec l'Angleterre en 2025.

Considérant qu'Ollie Watkins, Anthony Gordon et Marcus Rashford ont accumulé trois buts en championnat entre eux jusqu'à présent cette saison, Kane est le candidat idéal pour trouver le filet. C'est confortablement le pari de la meilleure valeur parmi notre trio de pronostics Angleterre vs Pays de Galles.