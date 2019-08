Dortmund - À 14 ans, Youssoufa Moukoko continue d'affoler les compteurs

Le jeune attaquant né au Cameroun continue d'avoir des statistiques bluffantes, alors qu'il vient d'intégrer les U19 du Borussia Dortmund cet été.

Après Jadon Sancho, le tiendrait-il déjà son prochain futur talent ? À 14 ans, Youssoufa Moukoko a tout d'un grand pour percer au haut niveau. Né à Yaoundé au Cameroun, il interpelle les observateurs par ses statistiques bluffantes malgré son jeune âge.

Présent cette saison dans l'équipe U19 du BVB, l'avant-centre né en 2004 a une nouvelle fois était épatant ce week-end lors de la deuxième journée du championnat de cette catégorie : il a inscrit un triplé en une seule mi-temps, lors du large succès des siens contre l'Arminia Bielefeld (6-2).

Neuf buts inscrits en quatre matches joués

Cela fait désormais neuf buts en quatre rencontres pour Moukoko cette saison qui avait inscrit un retentissant sextuplé lors de la première journée face à Wuppertal. Pour rappel, il évolue face à des joueurs qui ont pour la plupart trois ans de plus que lui. Du côté du Borussia, on veut prendre son temps vis-à-vis de lui en ne brûlant pas les étapes et une éventuelle apparition précoce en équipe première.





Lors de sa première saison à BVB, la pépite camerounaise a marqué 40 buts en 28 matches avec les U17, dont un dernier but contre le Bayern. Le record éternel de buts chez les jeunes en appartient toujours à Donis Avdijaj, passé par Schalke et désormais à Trabzonspor en .